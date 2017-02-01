Gaziantep ’in yıldızları ödüllendirildi

Paylaş

SANKO Holding şirketleri, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından düzenlenen “Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni’’nde, 73 ödülün 12’sini aldı.

Gaziantep’in Yıldızları Ödül Töreni, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Milletvekilleri Abdulkadir Yüksel, Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer ve Ümit Özdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Sınav, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, SANKO Holding ve GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ile SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Konukoğlu’nun da katılımı ile Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ile birlikte, Türkiye’nin En Büyük 500 Firması arasında bulunan Sanko Tekstil İşletmelerinin ödülünü, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Konukoğlu’na takdim etti. Türkiye’nin En Büyük 500 Firması arasında bulunan Çimko Çimento ve Beton Sanayinin ödülünü, Çimko Çimento Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tansu Tuğlu, Süper Film Ambalaj Sanayinin ödülünü ise SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sami Konukoğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’den aldı. Bu kategoride Sanko Enerji adına ödül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya tarafından, Sanko Enerji Yönetim Kurulu Başkan Vekili İhsan Akyol’a verildi.

DİĞER ÖDÜLLER

Türkiye’nin İkinci Büyük 500 Firması arasına giren Bartın Çimento adına ödülü Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya’dan, Bartın Çimento Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Günbulut, Başak Traktör adına ödülü ise Başak Traktör Genel Müdürü Ertan Paşa’ya, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer sundu. Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan’dan, Ar-Ge Ödülleri TÜBİTAK kategorisinde Sanko Tekstil İşletmelerinin ödülünü Genel Müdür Ökkeş Cansız, Süper Film Ambalaj’ın ödülünü ise Genel Müdür Gültekin Savaşkan aldı. Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Ar-Ge Ödülleri Ar-Ge Merkezileri kategorisinde Sanko Makina’nın ödülünü Genel Müdür Timuçin Bayraktar’a takdim ederken, En Fazla Patent Başvurusu Yapan İlk Üç Firma kategorisinde Başak Traktör adına Genel Müdür Ertan Paşa’ya ve Sanko Tekstil İşletmeleri adına Sanko Tekstil Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Aydın’a, GSO Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu ödül verdi. Sanko Tekstil Yönetim Kurulu Danışmanı Gökhan Aydın, GSO Meclis Başkanı Mustafa Topçuoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu’ndan, En Fazla Marka Başvurusu Yapan İlk Üç Firma arasına giren Sanko Tekstil İşletmelerinin ödülünü aldı.

#Gaziantep #Gaziantepinyıldızları #ödüllendirildi #SanayiOdası #yıldızlar