Fransızlar 2020 sonbaharını Türk kıyafetleri ile karşılayacak

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Fransızlar, 2020-21 Sonbahar – Kış sezonlarında Türk kıyafetleri giyecek. Dünya’nın en önemli moda fuarlarından biri olan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na Türk konfeksiyon firmalarının hazırladığı 2020 – 21 Sonbahar – Kış sezonu koleksiyonları damga vurdu.

17-19 Eylül 2019 tarihlerinde Fransa’nın Başkenti Paris’te düzenlenen PV Manufacturing Paris Fuarı’nın Türkiye Milli Katılım Organizasyonu’nu 9. Kez Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği üstlendi. Fuara, 29’u Milli Katılım Organizasyonu ile toplam 34 Türk firması katılarak, 2020-21 Sonbahar – Kış koleksiyonlarını tanıttı.

PV Manufacturing Paris Fuarı’nın yılda iki kez düzenlendiği bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye standını büyük alım gruplarının ziyaret ettiğini, verimli iş görüşmeleri yaptıklarını, Türk firmalarının yeni ticari bağlantılarla yurda döneceklerini kaydetti.

Fransa’nın ithalatında yüzde 5.8 pay alıyoruz

Türkiye’nin Fransa’ya 2019 yılının 8 aylık döneminde 587 milyon dolarlık konfeksiyon ürünleri ihraç ettiklerini ifade eden Sertbaş, “Fransa’nın yıllık konfeksiyon ithalatı 27 milyar dolar seviyesinde. Türkiye’nin konfeksiyon ihracatında Fransa beşinci büyük pazar konumunda. Fransa konfeksiyon pazarından yüzde 5.8 pay alıyoruz. Fransa’ya yakınlık avantajımızı kullanarak payımızı arttırmayı amaçlıyoruz. PV Manufacturing Paris Fuarı hedefimize ulaşmamızda itici güç olacak” şeklinde konuştu.

PV Manufacturing Paris Fuarı; iplik, kumaş, deri, hazır giyim, aksesuar, tasarım sektörlerini bir araya getirirken, 30 ülkeden yaklaşık 1.750 katılımcı yer alıyor. Yüzde 71’i uluslararası alıcı olmak üzere yaklaşık 120 ülkeden 55 bin profesyonel tarafından ziyaret ediliyor.

Konfeksiyon sektöründe en prestijli fuar konumunda olan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’nda firmalar Sonbahar – Kış 2020-21 sezonu koleksiyonlarını beğeniye sundu. Türkiye standını, Falke, Hugo Boss, Karstadt Warenhaus, Essentiel Massimo Dutti, Mayoral International Stores S.A.U., Calvin Klein, Converse, Gap Inc., Nike, Theory, Timberland, H & M, Hansen & Jacob, House Of Dagmar, Arcadia Group Limited, Artigiano, Asos.Com, B Berwin Ltd, Bhs, Charli, East Club Limited, French Connection Ltd, Fruit Of The Loom, Hucklebones, Jojo Maman Bebe, Diesel Spa, Dolce & Gabbana, Emilio Pucci, Franco Rossi Srl, Gianni Versace, 1 2 3 Sas, A.P.C., Agnes B, Aigle International, American Retro, American Vintage, Andrea Crews, Antonelle, Armand Thiery, Atelson, Attitude Developpement – Ekyog, Aubade, Azzaro gibi büyük alım grupları ziyaret etti.

EİB 14.Moda Tasarım Yarışması’nın finalistleri; Sılay Kural, Selen Kural, Taylan Özden, Tuğba Kara, Aslı Su Türkmen, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği organizasyonunda PV Manufacturing Paris Fuarı’nı ziyaret ederek, seminerleri, trend alanları konusunda ilgi çekici olan fuarda son trendler konusunda bilgi edinme fırsatı yakaladılar.