Fransız tekstil makineleri için trendler belli

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Tekstil sanayicilerine seslenen UCMTF Başkanı Bruno Ameline, “Fransız Tekstil Makineleri, donanım, yazılım ve hizmetler için teknoloji ortağınızdır,” dedi. Amelie ITMA hakkında ise “Barselona siparişleri tamamlamak ve yenilerini başlatmak için son derece verimli bir mekandı. Barselona’daki ITMA iyi bir süreçti ve küresel ekonomik büyüme ve ABD- Çin’in gümrük vergileri ve ticaret müzakerelerine ilişkin makro belirsizlikleri olmasaydı bir rekor kıracaktı ama belki kısa vadeli sonuçlardan daha önemlisi müşterilerimizle / uzun vadeli ortaklarla işimizin geleceğini en üst düzeyde tartışacak ve sektörümüzü şekillendiren ana trendleri onlarla analiz edecek bir yerdi” şeklinde konuştu.

EKO-SORUMLULUK

İlk eğilim son tüketiciden gelen eko-sorumluluğa olan talep oldu. ITMA’dan bu yana, bu Eylül 2019’da yayınlanan ve 5000 Avrupalı (Fransa, Almanya ve İtalya) ve Amerikalı tüketicilerle yapılan bir anketi kapsayan Fransız Moda Enstitüsü tarafından yapılan bir araştırma eko-sorumlu bir moda için yüksek talep ve beklentileri ortaya koyuyor. Hammaddeler doğal veya çevre dostu olmalıdır, geri dönüşümlü ürünler memnuniyetle karşılanmaktadır, üretim süreci en azından kısmen yereldir. Çalışmada gösterildiği üzere gerçekte eksik olan şey, bu ürünlerin yeterince tedarik edildiği görülse de sorumluluk anlayışları ve müşterilerden gelen baskılardan dolayı, pek çok üretici ve perakendecinin yasaların gerektirdiğinden daha fazlasını yapma noktasına geldikleri ve tüm paydaşlara ve gezegenimizin geleceğine dair bir taahhüt bildirdikleri.

Enerjiden tasarruf etmenin en etkili yollarından biri, herhangi bir hız eksikliğini düzeltmek ve aynı zamanda üretim sürecinin kalitesini arttırırken enerji tasarrufu sağlamak için kapalı devre kontrol sisteminde kullanılabilen servo motorları adapte etmektir. Mesela, yün ve yün benzeri lifler gibi uzun elyafları işlemek için tekstil makinelerinde dünya çapındaki uzman olan NSC SCHLUMBERGER, ERA penye makinesinin çoklu servo motorlu tasarımını sundu. Bu yeni tahrik ile ayarların çoğu ana kontrol ekranı üzerinden mümkün olacaktır. GC zincir halkası ayrıca ana kontrol ekranında daha fazla ayar yapılmasına izin veren servo motorların tahrik ettiği ek eksenlerden de yararlanır. Tüm bu yeni servo motor tahrikleri tekstil kalitesini artıracak standart dişli kutuları kullanmaktan daha hassas ayarlara izin verecek. Ayrıca, bu yeni sürücüler ve teknoloji, tariflerin her bir makineye kaydedilmesine izin veriyor, makineler arasında veri alışverişi, bir Ethernet bağlantısı üzerinden makinelere uzaktan erişim durumunda olduğu gibi bir İmalat Uygulama Sistemi (MES- Endüstri 4.0) aracılığıyla mümkün olacak.

ENDÜSTRİ 4.0

İkinci bir trend hızlı bir gelişim gösteriyor: Endüstri 4.0. Bu da çok daha fazla sensöre ihtiyaç gerektirecek ki bu da iplik sensörlerinde ve iplik kesim endüstrisinde 30 yıllık deneyimiyle FIL CONTROL tarafından sağlanıyor. Fil Control Ar-Ge ekibinin 5 yıllık geliştirmesinden sonra, ring iplik piyasası artık Motion Reflective Sensor ile tanışmaya hazır. Şirket, iplik üreticisi makinelerin düşük maliyetle daha iyi kalite için izlenmesini, kontrol edilmesini ve optimize edilmesini sağlayan ring iplik eğirme makineleri için MRS-P hız sensörlerinin yüksek talep görmesinden çok memnun. Lastik ve halı ipliği bükümü için geliştirilen yeni Hareketli İplik Gerginlik sensörü, yıllarca homojen çıkış sinyali sensörleriyle güvenilir bir ürün arayan birçok iplik üreticisini cezbetti. Bu ispatlanmış kalite Fil Control’un birden fazla sözleşme imzalamasını sağladı.

Halı ipliği işlenmesinde dünya lideri SUPERBA uygulama alanını genişletti. Yeni SUPERBA B403 otomatik sarıcı, gerçek bir teknolojik atılım gerçekleştirdi. Bireysel iğ motorizasyon tahriki ile pozisyon başına tek bir gerilim sensörü ile birlikte yer aldı. Sabit gerilimli bir sarım işlemi, çok hassas bir bobin uzunluğu ölçümü ve her iplik konumu için benzersiz bir kalite kontrolü sağlıyor. Sarım kalitesi açısından yeni fırsatlar açıyor. Bulut bilgi işlem yoluyla yeni VANDEWIELE TEXCONNECT denetleme sistemine bağlanan B403, Endüstri 4.0 konseptinin bir parçasıdır. Öngörülebilir bakımı sağlamak ve iplik israfını azaltmak için üreticilerin en yüksek kaliteli halıları en ekonomik fiyatlarla yapmalarını sağlayan iplik gerginliği ile ilgili kolayca ulaşılabilir veriler sağlıyor. Yeni çok katmanlı sıcak havalı termofiksaj hattı DHS3 ise eşsiz bir düzlük seviyesi ve ipliğe oldukça homojen bir sabitleme özelliği sağlıyor. İyi bilinen basınçlı doymuş buharlı termofiksaj hattı TVP3’e tamamlayıcı bir işlem olarak sunulan bu yeni hat, yüksek enerji tasarrufu ve daha düşük alan gereksinimi ile, halı üreticisinin, farklı enerji türleri için (leke direnci, arttırılmış hacim gibi) yüksek enerjili yeni özellikler keşfetmesini sağlıyor.

KESİN RAKAMLAR

ALLIANCE MACHINES müşterilerine kendi yıllık tasarruflarını (su, enerji, kimyasallar) kesin olarak tahmin edebilecekleri bir yazılım sundu. Boyama ve terbiye makinaları üreticisi, çeşitli ileri teknoloji boyama ve terbiye ekipmanı ve özellikle ROTORA levent boyama makinesi üzerine monte edilmiş entegre bir kurutma cihazı sayesinde, özellikle yeni prosesler geliştirmek ve yenilikçi çözümler önermek için yapıcılığını gösterdi. Müşteriler ayrıca, 3D lensli sanal gerçeklik sistemi sayesinde, makine yelpazesinin içinde derinlemesine araştırma yapma imkanını takdirle karşıladılar.

Ayrıca, terbiye ve nonwoven fabrikalar için DOLLFUS & MULLER, ITMA Barcelona sırasında, büyük yeniliklerle örme terbiye için geliştirilmiş kompaklamakeçesini tanıttı. Kompaklama keçesi kalitesi, pürüzsüz yüzeyi sayesinde kumaşlara özel bir özen gösteriyor, mükemmel kompaklama keçesi tasarımıyla mükemmel bir kılavuzlama ve en iyi kompaklama oranını sunuyor. Sanfor palmer keçeleri denim üreticileri için idealdir. ITMA’da şirket, ispatlı dayanıklı Sanfor keçelerini sundu. Ayrıca, Dollfus & Muller dayanıklı baskı kurutucu kayışlarını sergiledi ve transfer baskı keçesini tanıttı. Bu baskı keçesi, pürüzsüz, işaretsiz bir yüzeye sahip güçlü bir keçedir.

GERİ DÖNÜŞÜM

Tüketicilerden tekstil atıklarının ve tüketim sonrası malların geri dönüşümü beklenmektedir. Bu büyük bir trend. ITMA 2019’da LAROCHE, standında Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya’dan çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Rusya ve Rusya’ya komşu ülkelerden gelen alışılmadık sayıda ziyaretçide dikkat çekti. Laroche, geliştirilmiş tülbent yeknesaklığı ve ağırlık aralığı sağlayan ve her tür elyafı (sentetik, doğal, geri dönüştürülmüş) elyaf ve katı parçacık karışımlarını (köpük yongaları, plastikler, ağaç yongaları) işleyebilen Airlay tipi “Flexiloft 2600” sergiledi. Bu, yenilenebilir kaynaklardan ve aksi takdirde atılacak olan diğer atıklardan akıllı ürünlerin elde edilmesini sağlamaktadır. Ayrıca, tüketim sonrası kıyafetler ve halı atıkları dahil olmak üzere her türlü tekstil atıklarının yüksek kapasitede geri dönüşümü için “JUMBO 2000” tipi bir açma makinesi tipi gösterildi. Tekstil atıkları geri dönüşüm teknolojilerinin önemli bir oyuncusu olan Laroche, daha fazla tüketici sonrası atığın (kıyafetler, şilteler, halılar) geri dönüştürülmesine yönelik güçlü bir eğilim görürken, endüstriyel atıkların geri dönüşümü önemli bir konu olmaya devam etmekte. Geri dönüşüm teknolojilerinde uzun bir deneyim ve sadece geri dönüşüm makineleriyle değil aynı zamanda yenilikçi ürünler üretmek için Airlay nonwoven hatları ile donatılmış bir teknik merkez ile bu zorlukların üstesinden geliyor.

GLOBELLEŞME

ITMA 2019, SPOOLEX faaliyetleri için bir kez daha önemli bir etkinlik olarak öne çıktı. Çok ilginç projeler için yedi gün boyunca yüzlerce temasta bulundular. Özellikle Avrupa, Hindistan, Türkiye ve Orta Doğu’dan yeni temaslar yapıldı. Calemard’ın kompakt kesim-yeniden sarım makineleri özellikle kaliteli dilimleme ve sarım işleminin başarılmasının zor olduğu uygulamalarda büyük ilgi gördü. Ultrasonik Bölümü Decoup +, geniş ultrasonik kesim cihazları yelpazesiyle pek çok kişinin ilgisini çekti. El tipi uygulamalar veya mevcut makinelerdeki uygulamalar için ultrasonik teknoloji, sentetik tekstillerde kolay, hızlı, temiz, yumuşak ve güçlü kenarlar sağladığı için ziyaretçilerin dikkatini çekti. Teknik silindirler bölümü olan Roll Concept, düşük devinimsizliğe sahip silindir yelpazesinin endüstriyel uygulamaları ile dikkat çekti.

DİJİTALLEŞME

Dijital devrim, tüm tekstil firmalarının pazarlarının esneklik, izlenebilirlik, etik, çevresel dayanıklılığa yönelik gelişen beklentilerini çözmeleri için harika bir fırsat olduğunu dikkate alan SCHAEFFER PRODUCTIQUE, tekstil endüstrisi için özel olarak tasarlanan yeni dijital çözümlerini tanıttı. Bir tekstil işini yönetme çözümüne SolinWAI adı veriliyor. Yapay zekayı, iş akışlarını ve doğal ara bağlantıyı eBIZ 4.0 Avrupa standardına dayanan Ecoltex 2.0 ile birleştiriyor. SolinWAI’nin yeni faydaları çok açık bir şekilde ortaya kondu: geliştirilmiş müşteri deneyimini ve memnuniyeti, üretkenlik, izlenebilirlik, yalın zihniyet, sürekli gelişim vb. Üretim birimlerinden doğrudan veri entegrasyonu örneği, SOLINWAI’nin bir firmanın dijital altyapısına olan küresel yaklaşımı olan FYBERmes (NSC. SCHLUMBERGER çözümü) tarafından sağlandı. Sanallaştırılmış verilerin gerçek zamanlı entegrasyonu Endüstri 4.0’ın kurucu dayanağıdır.