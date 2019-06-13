FONG’S Europe’dan uzun tüp boyamada inovasyonlar

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20-26 Haziran tarihlerinde Barselona’daki ITMA 2019 Fuarında, CHTC FONG’S International Group’un bir üyesi olan FONG’S Europe yeni THEN Supratec LTM hidrolik uzun tüp boyama makinesini lanse edecek.

Bu makine flotte oranını boyanan malzemelere bağlı olarak, 1:15’ten 1:4’e optimize etmek amacıyla Then Flexkier’in açısını kuru (jet) veya ıslak (taşmalı) modda boyama için değiştirebilme özelliği ile ayırt edilir. Bu, yardımcı malzemeler, su ve enerjide önemli tasarruflar anlamına gelir.

Supratec LTM, en hassas ürünlerden ağır dokuma malzemelere kadar 25 g/lm ila 380 g/lm ağırlık yelpazesinde hem dokuma hem de örme kumaşların işlenmesi için uygundur ve değişken nozül ve sarılan kumaş arasındaki aşırı düşük kaldırma yüksekliği nedeniyle çok düşük gerimde çalışmaktadır.

Piyasadaki mevcut Supratec makinelerinin polyesterden poliamide kadar yüksek elastan içerikli çok çeşitli sentetik kumaşlar için mükemmel performans sağladığını vurgulayan FONG’un Avrupa Satış ve Pazarlama Direktörü Richard Fander, “Termofiksajdan çoğu zaman kaçınılabilir, bu malzemenin tuşesini geliştirir ve maliyetleri düşürür ve işlenen kumaşın boyuna uzaması vinçle çalışan makinelere göre daha düşük olur. Bir ve iki taşıma tüpü için makinenin otomatik sarma sistemi değişken hız ayarı için frekans kontrollü bir tahrik motoruna sahiptir ve her türlü kumaşın birbirine dolanma riskini ortadan kaldırmaktadır,” diyor.

Her bir boya kazanı, yine işlenen kumaşa bağlı olarak 230 kg’a kadar bir kapasiteye sahiptir ve çalışma hızları dakikada 80 metre/dak ile 600 metre/dak arasındadır.

Almanya, Schwäbisch Hall’da bulunan FONG’S Europe, bu yıl bayraktar markası olan ileri boyama teknolojisine yönelik THEN markasının 100. yıldönümünü kutluyor.

Şirket, Barselona’da yeni THEN Smartflow TSF hidrolik yüksek sıcaklık boyama makinesini tanıtacak. Bu makine, bir dizi patentli yeni özellik ile ayırt edilir ve jet boyama için piyasada mümkün olan en düşük enerji ve su tüketim oranlarını elde etmek için tasarlanmıştır.

Fong’s Europe, ITMA 2019’da 2. Salonda D101 standında olacak.