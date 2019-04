FONG’s EUROPE GMBH, yeniliklerle doldurduğu bir asrı kutluyor

Paylaş

Almanya’nın Schwäbisch Hall kentinde bulunan FONG’S EUROPE, Barselona’da düzenlenecek olan ITMA 2019 Fuarında müşterileri ve distribütörleri için özel bir resepsiyon düzenleyerek ileri boyama teknolojisi için geliştirmiş olduğu THEN markasının 100. yıldönümünü kutlayacak.

2004’ten bu yana CHTC FONG’un bir üyesi olan şirketin kökleri, 1919 yılında Rudolf Then’in Almanya’nın Chemnitz kentinde kurmuş olduğu bir tambur üretim atölyesine dayanmakta olup, sonrasında bu fabrika bir parça boyama makineleri üretimine dönmüştür. Şirketin inovasyon konusundaki itibarı, lekelenmeyi önlemek ve kolay temizlik sağlamak için geliştirdiği ve sonrasında ahşap ile yer değiştiren seramik kaplamalar ile başlamıştır. 1920’lerin sonunda, Rudolf Then, paslanmaz çeliklerin deniz taşıtlarını boyamak için de aside dayanıklılık avantajlarını fark etmek adına yine çok hızlı davranmıştı. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra Batı Almanya’ya taşınan Rudolf Then ardından Schwäbisch Hall’da çeşitli işler ile meşgul olduktan sonra nihayet 1955 yılında ortağı Karl Kurz ile THEN’i kurdular. Karl Kurz sonrasında boya teknelerinde ve diğer tekstil ekipmanlarına odaklanan başka bir işi devraldı.

KİLOMETRE TAŞLARI

1960’lı ve 70’li yıllar boyunca şirket, teknolojilerini daha da geliştirmeye devam etti, ancak şirketin servetini önemli ölçüde artıran, boyama makinelerinin geliştirilmesinde bir dönüm noktası olan ilk THEN AIRFLOW sisteminin Milano’daki ITMA 1983’te tanıtılması oldu. Bundan önce, bir litre kumaşın boyanması için yaklaşık olarak 150 litre su gerekiyordu ve mühendis Wilhelm Christ ve arkadaşları tarafından icat edilen THEN’deki AIRFLOW sistemi, gereksinimi yalnızca 35-40 litreye düşürdü. Hidrolik kumaş nakliyesinde kullanılan geleneksel boya çözeltisi yerine aerosol ile çok daha az miktarda boya çözeltisi etkin bir şekilde dağıtıldı. Bu teknoloji bunu takip eden makine modellerinde daha da geliştirildi ve sürdürülebilir boyama işlemleri üzerinde çok büyük bir etki oluşturdu.

Şimdi, FONG’s EUROPE olarak şirket inovasyona devam ediyor ve ITMA 2019’da jet boyama için piyasada mümkün olan en düşük enerji ve su tüketim oranlarını elde etmek için tasarlanmış THEN SMARTFLOW TSF hidrolik yüksek sıcaklık boyama makinesini sergileyecek. FONG’s Europe şirketinin üretmiş olduğu SMARTFLOW makinesinde, kumaş taşıma tasarımı da dahil olmak üzere, geliştirmiş olduğu yenilikçi birçok özelliği için an itibarı ile bekleyen bir dizi patent başvurusu bulunmaktadır. Bu makinenin çalışma esası; bir yükleme halatına olan ihtiyacı ortadan kaldıran akıllı ve vinçsiz bir kumaş taşıma sistemine ve damlama alanının tam dolmasını sağlayan programlanabilir rotasyon hızlarına sahip bir dairesel plaitere dayanmaktadır.

Yeni geliştirilen nozüller ve akıllı kontrollü dairesel plaiter ve değişken hazne ayarlaması ile birlikte makarasız taşıma, herhangi bir karışıklık olmadan daha kaliteli bir kumaş işleme ve en düşük kazan hacmiyle en yüksek yükleme kapasitesini sağlamaktadır.

FONG’s Europe şirketi Satış Direktörü Richard Fander, “Yuvarlak tasarıma sahip yeni THEN AIRFLOW PLUS sistemi de dahil olmak üzere daha ileri seviyede gerçekleştireceğimiz inovasyonlar ileriki dönem planlarımız arasında yer almaktadır ve performanstan ödün vermeden güç tüketiminde daha fazla düşüşe yol açacak şekillerde çalışmalarımız şekillenecektir. THEN SUPRATEC LTM hidrolik düz boyama makinemize yönelik de benzer yenilikler yapılmaktadır. Kumaşların düşük bir gerilime sahip olacak ve taşıma vincine ihtiyaç duymadan taşıma yeteneği tüm makinelerimize uyarlanacaktır ve bu da yeni tarz kumaşların ortaya çıkarılmasına imkân sağlayacak ve tekstil terbiye –yani son işlemler özelinde- verimliliği daha da artıracaktır,” diyor.

“FONG’s EUROPE, kesikli boyama makineleri özelinde bu benzersiz ve patentli gelişmeleri piyasaya sunmak amacıyla, son birkaç yıl içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine önemli ölçüde yatırım yaptı” diyen Fander, yeniliklerin tüm hızıyla devam edeceğini vurguladı.

Fong’s Europe, ITMA 2019’da Salon 2 D101’de tüm bu yeniliklerini sahneye koyacak.