FET Umass’de Eriyik Eğirme Sistemini Kuruyor

Leeds, İngiltere’deki Fiber Extrusion Technology Ltd, dünyanın en ünlü araştırma tesislerinden biri olan University of Massachusetts’e FET-100 Serisi çok fonksiyonlu laboratuar eritme eğirme sistemini kurdu. UMass, kamu üniversiteleri için mükemmellik modeli olarak kabul edilen beş kampuslu bir kamu üniversitesi sistemidir. Managing Director, Richard Slack şöyle açıklıyor: “Bu, FET’nin müşterileri ile olan ortak politikasını yansıtıyor – bu durumda UMass Lowell ve plastik mühendisliği eğitiminde uluslararası alanda tanınmış bir kuruluş olan Plastics Engineering Department. FET-100 Serisi, 2015 yılındaki lansmanından bu yana tüm beklentilerimizi aştı. Değişik konfigürasyonlarda tek başına 2016’da 8 sistem için sipariş aldık “dedi. Kurulum, bir FET-101 Multifilament çizimine bağlı geniş bir polimer yelpazesini işleme kapasitesine sahip, iki bileşenli bir FET-100 Ekstrüzyon Modülü ile yapılandırıldı ve bir dizi çok filamentli ipliği işleyebilen sarma sistemi ile birlikte. Bu UMass Lowell’e, geleneksel elyaf ve kumaşlara kıyasla işlevsellikte adım değişimi sağlayacak şekillendirilmiş elyaf imal etme kabiliyetini getirecektir. Geleneksel mühendislik ürünü tekstillerin toplam pazarının 2020’de 84 milyar dolara ulaşması bekleniyor. UMass Lowell’de geliştirilen yeni mühendislik tekstilleri mevcut pazarın% 10’unu aşabilir. UMass Lowell’de Stephen Johnston ve Javier Vera-Sorroche gibi araştırmacılar, yüksek sıcaklık, yüksek mukavemet, alev geciktirme, yüksek iletkenlik ve süper tümbiçimlilik gibi özellikleri araştırıyorlar. Sistemin doğal esnekliği ve çok yönlülüğü gelecekteki araştırma gerekliliklerine bağlı olarak FET-102 Nonwoven veya FET-103 Monofilament gibi gelecek uyarlamaları mümkün kılacaktır. Bu sistem tasarımı, yalnızca süreç kapasitesinin yükseltilmesine değil, aynı zamanda aşamalı yatırıma izin verdiği birçok son kullanıcıya hitap etmektedir. 1998’de kurulan FET, yüksek performanslı tekstil malzemeleri için laboratuar ve pilot ısıtma eğirme sistemlerinin lider tedarikçisidir. FET, ABD’de çok sayıda tesisata sahiptir ve 30’dan fazla ülkeye ekipman tedarik etmektedir.

FET İnstalls Melt Spinning System At Umass

Fibre Extrusion Technology Ltd of Leeds, UK has installed the FET-100 Series multifunctional laboratory melt spinning system into one of the world’s most renowned research facilities, The University of Massachusetts. UMass is a five-campus public university system, recognized as a model of excellence for public universities. Managing Director, Richard Slack explains: “This reflects the collaborative policy FET holds with its clients – in this case UMass Lowell and its Plastics Engineering Department, an internationally recognized leader in plastics engineering education. Since its launch in 2015, the FET-100 Series has exceeded all our expectations. In 2016 alone, we took orders for 8 systems in varying configurations.” The installation was configured with a bi-component FET-100 Extrusion Module, which is capable of processing a wide range of polymers, coupled to a FET-101 Multifilament drawing and winding system capable of processing a range of multifilament yarns. This will bring to UMass Lowell the capability to fabricate shaped fibres which will provide a step change in functionality compared to traditional fibres and fabrics. The total market for traditional engineered textiles is forecast to reach $84 billion in 2020. New engineered textiles developed at UMass Lowell could address over 10% of the available market. Researchers at UMass Lowell, including Stephen Johnston and Javier Vera-Sorroche, are exploring properties such as high temperature, high strength, flame retardance, high conductivity, and super omniphobicity. The inherent flexibility and versatility of the system will allow future adaptations, such as FET-102 Nonwoven or FET-103 Monofilament, depending on future research requirements. This system design appeals to many end-users, not only allowing for upgrade in process capability but also for staged investment. Established in 1998, FET is a leading supplier of laboratory and pilot melt spinning systems for high performance textile materials. FET has numerous installations in the USA and supplies equipment to over 30 other countries.

