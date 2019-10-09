FESPA Eurasia 2019, Avrasya’yı İstanbul’da buluşturacak

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Sektörün heyecanla beklediği Avrasya Bölgesi’nin lider baskı fuarı FESPA Eurasia için geri sayım başladı. Online kayıtların başladığı FESPA Eurasia 2019, 5-8 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde baskı ve endüstriyel reklam dünyasını 7. kez bir araya getirecek. 10 binden fazla ziyaretçi, Avrasya Bölgesi’nin lider oyuncularıyla buluşurken çeşitli ücretsiz etkinliklerden de faydalanacak…

Avrasya Bölgesi’nin lider baskı fuarı FESPA Eurasia için geri sayım başladı. Sektörün heyecanla beklediği FESPA Eurasia 2019, 5-8 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde baskı ve endüstriyel reklam dünyasını 7. kez bir araya getirecek. Bu yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaşacak FESPA Eurasia için ücretsiz online kayıtlar başladı. 10 binden fazla ziyaretçi Avrasya Bölgesi’nin lider firmalarıyla buluşurken ücretsiz etkinliklerden de faydalanacak.

Kimler katılıyor?

FESPA Eurasia 2019’da Mimaki Eurasia, Lidya Grup, SDS, Mat Kağıt, Promakim, Optimum Digital Planet, Folpa, Karya Tekstil, Effe Makine, İstanbul Reklam, Brother, Dupont, ROK Makina, OKI, Zenit LED, Poliset gibi sektör liderleri en yeni ürün ve hizmetleriyle ziyaretçilerini ağırlayacak. En iyi markaların buluşacağı, profesyonel ziyaretçilerin yatırım yapmak için yıl boyu beklediği fuar, birçok lansmana da ev sahipliği yapacak.

2000 yabancı ziyaretçi geliyor

Baskı dünyasının heyecanla beklediği uluslararası fuar için geri sayımın başladığını belirten FESPA Eurasia Fuar Müdürü Betül Binici şunları söyledi: “Fuarımız, geniş format baskı uzmanları, serigraf baskı uzmanları, endüstriyel reklamcılar, açık hava reklamcıları, reklam ajansları, araç kaplama uzmanları, marka temsilcileri, pazarlama uzmanları, grafikerler, iç mimarlar, desinatörler, hazır giyim üreticileri gibi birçok profesyonele hitap eden; sadece yurtiçi değil yurtdışı ziyaretçilerin de takip ettiği popüler bir fuar. Baskı ve endüstriyel reklam alanındaki lider uluslararası platform olarak, Avrasya bölgesindeki baskı uzmanlarıyla Türkiye’deki firmaları buluşturacağız ve fuarda ihracata yönelik çalışmalar yapacağız.Avrasya Bölgesi’nden 2000’den fazla uluslararası ziyaretçi bekliyoruz. Yani Avrasya’yı İstanbul’da toplayacağız.”

Araç kaplama şampiyonası

FESPA Eurasia 2019 kapsamında katılımcı ve ziyaretçiler için özel etkinlikler düzenlenecek. Araç kaplama yarışması, Print Make Wear (PMW) canlı tekstil atölyesi ve ihracat seminerleri gibi ücretsiz eğitici ve bilgilendirici içerikler sunulacak. Sektör takipçileri online kayıt için üretsiz promosyon kodunu FESPA Eurasia sosyal medya hesaplarından ve FESPA Eurasia dergi ilanlarından bulabilecek.

En verimli fuar

5-8 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek olan FESPA Eurasia 2019, en verimli fuar olma hedefini sürdürüyor. Dört gün boyunca sektörün büyümesi için en önemli platformlardan biri olan FESPA Eurasia 2019, en son ürünler, en son teknolojiler, fuar fırsatları, ücretsiz yarışmalar, atölyeler ve seminerlerle dolu dolu geçecek.