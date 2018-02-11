FESPA Eurasia 2017 izlenimleri

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Heyecanla beklenen FESPA Eurasia 2017, 7-10 Aralık tarihleri arasında düzenlendi. 4 gün süren fuar boyunca ziyaretçiler; geniş format dijital baskı, serigrafi baskı, tekstil baskı ve endüstriyel reklama dair en son ürün ve trendleri incelediler.

50 yılın üzerinde fuarcılık deneyimiyle “Amaç için Kazanç” felsefesine sahip federasyon FESPA’nın Türkiye’deki temsilcisi ve federasyon üyesi olan ARED’in ortaklığıyla 2013 yılından beri gerçekleştirdiği FESPA Eurasia fuarının beşincisi, 7-10 Aralık 2017’de uluslararası unvanıyla CNR Expo’da düzenlendi. 4 gün boyunca katılımcı firmaların yeni ve mevcut teknolojilerini sektörün ilgilileri ile buluşturan FESPA Eurasia 2017 fuarı heyecanını günbegün koruyarak devam etti. Baskı sektörü için önemli bir yere sahip olan FESPA Eurasia 2017’ye ilginin yüksek olması ve yabancı ziyaretçi oranın fazlalığı katılımcı firmaları oldukça memnun etti. Yeni çözümlerini sergilemenin verdiği heyecanı ziyaretçilerle paylaşan firmalar, yatırımcıların iştahını da kabarttı. Yılın son fuarı olma özelliğini taşıyan FESPA Eurasia 2017, öğrencilerin ilham kaynağı da oldu.

FESPA EURASIA 2017 BULUŞMA NOKTASI OLDU

2018 yılına yönelik yeni teknolojilerini ziyaretçilerin beğenisine sunan Mimaki, yoğun ilgiyle 4 fuar gününü memnun bir şekilde geride bıraktı. swissQprint Türkiye temsilcisi olan ve şirketin devrimsel UV ve UV LED baskı makinaları, RIP yazılımları, dijital kesme makinaları ve sarf malzemeleri ile öne çıkan Pigment Reklam ise FESPA Eurasia 2017 fuarından memnun ayrılanlar arasında yer aldı. FESPA Eurasia’nın ilgi çekici tekstil standları arasında ise Kornit Digital ve hızı ile ön plana çıkan Türk markası Stampa ile Future Digital ve yine bir Türk markası ile en iyi temsil kabiliyetine sahip Optimum Digital Planet sayılabilir. Tekstil salonunun bir diğer ilgi çekici köşesi ise sessiz sakin görüntüsü ile kendini ITM fuarına saklayan Mouvent ve onun Türkiye Temsilcisi PSC Tekstil oldu. Dijital tekstil konusunda pazarın yakından tanıdığı uzmanlardan Cenk Elkatip önümüzdeki dönemde Mouvent ile karşımıza pek çok kez çıkacak. Geniş format dijital baskı, serigrafi baskı, tekstil baskı ve endüstriyel reklama dair yeni ürünler ve teknolojilerin sergileneceği FESPA Eurasia 2018 yılında da uluslararası olarak gerçekleştirilecek ve sektörü bir araya getirecek.

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