Ev Tekstilinden Örme Tel Filelere

Paylaş

Albstadt merkezli yuvarlak örme makinesi üreticisi Mayer & Co. Cie. (MCT), bu yıl Frankfurt’taki Techtextil fuarında tekrar sergileniyor. 9-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan endüstri etkinliğine odaklanma ve yenilikçi tekstil uygulamaları üzerine olacak. Mayer & Cie., bu dairesel örgü makinelerinin bu bağlamda birçok fırsat sunduğunu gösterecektir. Şirketin Frankfurt’ta da sergilediği yeni eğirme ve örgü teknolojisi sayesinde diğerleri de gelecekte onlara katılabilir.

TEK VE ÇİFT JARSE ÖTESİNDEKİ DAİRESEL ÖRGÜ

Yatak örtülerinde, otomobil kuaförlerinde ve koruyucu kıyafetlerde hangi ortak özellikler vardır? Evet, hepsi dairesel bir örgü makinesinde üretilebilir. Bu üretim yöntemi yatak örtüleri imalatında özellikle önemli bir yer tutmuştur. Örtülerin yarısından fazlası yuvarlak örme makinelerinde üretilen – hem esnek hem de şekli koruyan – kumaşlardan yapılır. Mayer & Cie, yatak örtüleri ile ev tekstilinde dikkate alınması gereken bir güçtür veya sektörün Techtextil olarak bilinen Hometech’tir. Onları yapan makineler, OVJA 1.6 EM HS veya OVJA 1.6 EE gibi OVJA ailesinin üyeleridir. Dairesel otoknitting makinelerinin kullanıldığı diğer bir yerleşim bölgesi, her türlü döşemeli mobilya örtüleridir. Bu, diğerlerinin yanı sıra, renkli, peluş jakarlı kumaşlar için kullanılan bir makine olan MCPE 2.4’ün bir özelliğidir. Relanit 0.8, konvansiyonel iplikleri tekstil kumaşları üretmek için kullanmaz. Bükülmüş çelik lifleri veya bakır, çelik ve gümüş tel, cam elyafı, karbon elyafı veya karbonu – pamuklu ve sentetik ipliklerle birlikte örer. Bunların kullanımı koruyucu giysilerden bahçecilik ve elektrik iletken tekstiller arasında değişir.

FIRSATLAR ŞİMDİ VE GELECEKTE

Frankfurt’ta hiçbir makine gösterilmeyecek çünkü “müşterilerimiz ürünlerimizi burada sergiliyorlar. Şu andaki veya gelecekte hangi makinenin hangi kumaşta üretilebileceğini mevcut ve potansiyel müşterilere gösteriyoruz “diye belirtiyor Thomas Zizmann Mayer & Cie Sorumlu Satış Müdürü “Biz, yuvarlak örme makinelerinin yapabileceği her şeyi gösteriyoruz” diye ekliyor. Mayer & Cie’nin eğirme ve örgü teknolojisi sayesinde gelecekteki fırsatlar daha da geniş olacak gibi görünüyor. Spinitsystems, eğirme, temizleme ve örgü teknolojilerini bir araya getiren teknoloji, Techtextil’deki Mayer & Cie sunumunun bir parçası. Teknolojiyi kullanan ilk makine olan Spinit 3.0 E, bitmiş ipliği değil bileşik bir elyafı işler. Mayer & Cie’de spinitsystems pazarlama ve satışından sorumlu Michael A. Tuschak, “Bu seçenekler dairesel örgü teknolojisinden farklıdır” diye ekliyor: Şimdiye dek, makine sadece pamuk işledi, ancak değişmek üzere ayarlandı yakın gelecekte. Mayer & Cie, yeni malzemeler ve kullanımlar konusunda açık fikirli. Geleneksel olarak kendini yenilikçi bir yol gösterici olarak görmüş ve sürekli yeni çözümler üzerinde çalışmaktadır. Bunu akılda tutarak spinitsystems’ten sorumlu Michael A. Tuschak, “Techtextil ziyaretçilerinin verdiği fikir ve soruları çok sabırsızlıkla bekliyorum” dedi.

#EvTekstili #Ev #Tekstil #ÖrmeTelFilelere #Örme #TelFilelere #Tel #Fileler #ÖrmeMakinesi