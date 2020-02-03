Ev tekstilinde yarım asırlık mükemmeliyet

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Gerek Endüstri 4.0’nin, gerekse de daha sürdürülebilir imalat metotlarına yönelik ihtiyaç bilincinin temeli 1971 yılına kadar gider.

İlk mikroişlemci Intel tarafından yapıldığı ve ayrıca ilk ve belki de şu anda en tanınmış çevre kampanyacısı Greenpeace kurulduğu yıl 1971’di.

Bu itibarla, o yıl ile bugünün otomatize edilmiş tekstil üretim makine konseptleri arasında, daha fazla kaynak tasarruf edilen proseslerin geliştirilmesi noktasında sıkı teşviklerin yönlendirilmesi sağlaması açısından açık bir bağ bulunmaktadır. Örnek olarak A. Monforts Textilmaschinen GmbH & Co. KG tarafından piyasaya çıkarılan son yeniliklerin tamamı, Endüstri 4.0’ın imkanlarıyla güçlendirilmekte ve piyasanın daha fazla sürdürülebilir üretim talebine karşılık olarak geliştirilmektedir. Bunlar, tüm Monforts makineleri için, şirketin Akıllı Destek ve Akıllı Kontrol uygulamalarını kullanarak, herhangi bir konumdan kapsamlı teknik makine verilerine erişmeyi mümkün hale getiren gelişmiş sensör teknolojilerine sahip yeni ‘dijital eşleştirme’ özelliğini içermektedir. İlaveten, dijital eşleştirme sistemi, mesela dönüştürücüler veya dişliler gibi aşınabilecek parçalar hakkında detaylı bilgiler sağlamaktadır. Bu son gelişmeler özellikle Avrupa’daki Monforts müşterileri tarafından çok olumlu karşılandı.

50. YILDÖNÜMÜ

Ev tekstili pazarının önde gelen ticaret fuarı Heimtextil’in ilki Ocak 1971’de Frankfurt’ta da düzenlendi ve Monforts müşterileri Bierbaum Group ve Konrad Hornschuch AG, en başından beri her yıll fuara katılan Alman şirketleri arasında yer almaktadır.

Borken merkezli Bierbaum Group, meşhur Irisette yatak takımları markasının arkasındaki şirkettir ve 2020’de kendi kuruluşunun 125. yıldönümünü kutlamaktadır. Bierbaum Group, Heimtextil’de ayrıca Alman hükümetinin sürdürülebilir üretim için yeni Grüner Knopf tekstil onay mührünü taşıyan ürünleri de tanıttı.

Araç iç mekanlarında olduğu gibi ev yüzeyleri için sentetik derilerde uzman olan Weissbach’tan Konrad Hornschuch AG, 2016 yılından bu yana 44 milyar avroluk otomotiv devi Continental AG’nin bir üyesi. Her iki şirketin temsilcileri, 7 Ocak’ta, bu sene 50’nci yıldönümünü kutlayan Heimtextil fuarı sırasında düzenlenen özel bir kutlama ile plaketlerini aldılar. Analist IFH Cologne’a göre, 2019’da 9,6 milyar avro civarına ulaşan satışları ile ev tekstili pazarı Almanya’da çok güçlü bir duruma ulaştı.

KÜRESEL BÜYÜME

1971’deki ilk Heimtextil fuarı önemli bir başarıydı ve 26 ülkeden 679 katılımcıyı çekmişti. Bununla birlikte, bu yılın fuarı 66 ülkeden toplam 2.952 katılımcıyı çekti ve sadece ev tekstili endüstrisinin büyümesini değil, aynı zamanda son yarım yüzyılda gerçekleşen küreselleşmeyi de yansıttı. Monforts üretmiş olduğu gelişmiş terbiye teknolojilerine yönelik dünya çapında müşterilere sahip, ve bunların arasında Heimtextil 2020’de özellikle iyi temsil edilen Hindistan ve Pakistan’dan müşterilerde bulunuyor.

Görkemli İngiliz evlerinin bahçelerinin botanik çalışmalarından ilham alan Welspun India’nın ünlü Christy England markası’nın 2020 koleksiyonu, bu yılki fuarda Hintli firmaların öne çıkanları arasında yer alıyor. Bu arada Welspun havluları, tescilli bir eğirme yöntemi ile üretilen şirkete ait HygroCotton ürününün her yıkamadan sonra daha yumuşak, daha kabarık ve daha emici olmalarını sağlayan boşluklu iplik teknolojisinden yararlanır.

Aynı derecede çığır açan yeni bir teknoloji, Hindistan’ın dikey olarak yapılandırılmış en büyük ev tekstili üreticilerinden biri olan ve iki yıl önce yeni keten bölümü için beş komple Monforts terbiye hattı kuran Trident Group tarafından tanıtıldı. Enine kesitlerinde gözenekler içeren Trident’in patentli Air Rich iplikleri bu sayede hızlı kuruma yanında yüksek nefes alabilirlik ve emicilik sağlamaktadır. Pakistanlı Monforts ev tekstili müşterileri, ileri teknolojiye yapılan yatırımlar sonucunda süreçlerinin ve ürünlerinin kaynak verimliliği üzerine durdular ve fuar sırasında ‘Sürdürülebilir Pakistan’ girişimini açıkladılar.

Alman Uluslararası İşbirliği Derneği (GIZ) tarafından desteklenen girişim, Pakistanlı üreticilerinin küresel algılarını ve yeniliklerini şekillendirmeyi amaçlıyor. Şimdiye kadar, yirmi üretici bu küresel platformda sunum yapabilmek amacıyla özenle seçildi ve önümüzdeki Heimtextil fuarlarında Pakistan tekstil endüstrisini yeniden markalamaya yardımcı olacaklar. Heimtextil’in organizatörü Messe Frankfurt da Birleşmiş Millekler’in Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini desteklemek için Birleşmiş Milletler Ortaklık Ofisi ile yeni bir işbirliğini duyurdu.

İSTİKRAR

1971’den bu yana pek çok şey değişti ve ev iç mekanları kesinlikle ağırlıklı olarak turuncu ve kahverengi değil- ve belki de bir daha böyle olmayacak. Ancak, Avrupa’da ortaya çıkmış ve ardından dünyaya yayılmış tekstil teknolojilerini, süreçlerini ve ürünlerini sürekli olarak geliştirmek için bir istikrar var olduğu açıktır.

Ve 2020’deki gerek mikroişlemcilerin gerekse de sürdürülebilirliğin önemi ancak 1971’de tahmin edilebilirdi.