Etkili ve hassas – filtre malzemelerinin lazer kesimi

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Eurolaser, FILTECH’te geniş formatlı bir lazer sisteminin filtre malzemesinin işlenmesindeki avantajlarını gösterecek. Malzemenin rulodan taşınması, bir besleme ünitesi ile birlikte Eurolaser’in kendi konveyör sistemi ile özellikle rahatlık sağlıyor. 1800mm’ye 3200mm boyutundaki bir masada, L-3200 ürününü sunacak.

Büyük formatlı lazer sistemleri filtre malzemelerinin kesilmesi için idealdir. Temassız işlem, takım aşınması olmadan sürekli kesim kalitesini garanti ediyor. Ekstraksiyonlu masa konsepti tozu azaltıyor ve malzemeyi aynı anda yerinde tutuyor. Ek olarak, termal lazer işlemi, sentetik tekstilleri keserken, kenarların kapatılmasını ve böylece yıpranmaya karşı korunmasını da sağlıyor. Bu durum, sonraki işlemleri çok daha kolaylaştırıyor. Lazer ayrıca bir bıçakla yapılamayan ince detaylara ve filigranlı yapılara imkan sağlıyor.

Taşıyıcı – Rulodan çıkan tüm malzemeler için

Özellikle rulodan çıkan tüm malzemeler için Eurolaser sistemlerinin birçoğunu konveyör versiyonu olarak sunmaktadır. Bu versiyonlarda, işlem masalarının yüzeyi paslanmaz çelik bir çubuk ağdan oluşuyor. Kumaş besleme olarak otomatik bir açma ünitesi de yer alıyor. Gevşeme hızı, konveyörün geri çekilmesine ve azalan rulo çapına uyarlanıyor. Çok büyük ve ağır rulolar için ayrıca tahrikli bir açma ünitesi bulunuyor. Entegre lazer projeksiyon çizgileri doğru pozisyonu gösteriyor, böylece rulo değişimi hızlı ve hatasız oluyor. Kalan uzunluk yakalaması, ilgili iş için daima ruloda yeterli malzeme kalmasını sağlıyor.

Daha fazla esneklik için, lazerin yanında ek aletler veya markalama modülleri için de bir alan bulunuyor. Hareket sistemi, dijital kesicileri konusunda dünya lideri olan İsviçre ZÜND şirketinden geliyor. Makineler, uygulamaya uyarlanmış doğru yazılım paketlerini içeren Laserscout yazılım paketiyle donatılmış bulunuyor.