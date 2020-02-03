ETİ Bakır A.Ş. maden işçilerinin güvenliği için DuPont™ Tyvek® markasını seçti

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Eti Bakır A.Ş. ön planda tuttuğu iş ve işçi güvenliğini sağlamak için, yeraltı metal mekanize madencilik faaliyetini sürdürdüğü Küre İşletmeleri’nde DuPont™ Tyvek® markasını tercih etti. Eti Bakır A.Ş. Proje ve Yeraltı Maden Müdürü Kazım Küçükateş, insan sağlığı ve güvenliğini her zaman ön planda tutan bir işletme olduklarını belirterek sağlık, güvenlik ve konfor konularında tüm yeni çözümleri takip ettiklerini vurguladı.

Yeraltı madenciliği ile yılda 1.450.000 ton Tüvenan Bakır Cevheri, 170.000 ton Bakır Konsantresi ve 400.000 ton Pirit Konsantresi üretimi yapan Eti Bakır A.Ş. Küre İşletmesi, çalışanlarının güvenlik, sağlık ve konforunu DuPont çözümlerine emanet etti. DuPont markalarından biri olan Tyvek® ile üretilen DuPont™ Tyvek® 500 HV tulumu, Küre İşletmelerinde iş ve işçi güvenliğinin bir numaralı ekipmanı oldu.

Eti Bakır A.Ş. Küre İşletmesi’nde 960 metreye ulaşan bir yeraltı sisteminde uzunlukları 40 kilometreyi bulan yol tünellerin yer aldığını belirten yetkililer, iş makinaları ve işçilerin aynı tünellerde çalışmalarınınişçi güvenliğini şart koştuğunun altını çizerek DuPont™ Tyvek® 500 HV tulumu tercih ettiklerini belirtti.

Eti Bakır A.Ş. Proje ve Yeraltı Maden Müdürü Kazım Küçükateş, şu bilgileri verdi: “Mekanize bir maden olduğumuzdan ötürü çalışmalarımız esnasında birçok farklı iş makinesine ihtiyaç duyuyoruz. Şuan madenimizde yaklaşık 80 iş makinesi çalışmaktadır. Bu kadar çok iş makinesinin çalıştığı bir madende çalışanların yüksek görünürlüğü olmazsa olmazımızdır. Bu sebeple yeraltı çalışma kıyafetlerimizde florans renkleri ve üst sınıf reflektif bantları tercih ediyoruz. 3 yıldır kullandığımız DuPontTM Tyvek® 500 HV tulumlar sayesinde çalışanlarımızın yüksek görünürlüğe sahip olmasını ve makine operatörleri tarafından kolaylıkla fark edilebilir olmasını sağladık.”

Kazım Küçükateş ayrıca, tek kullanımlık tulumların yağlı, kirli ve kimyasal ortamlarda normal işçi tulumlarına göre daha uygun fiyatlı olduğu için maliyet avantajı sağladıklarının da altını çizdi.

DuPont Kimyasal ve Termal Koruma, Türkiye & İsrail Satış & Pazarlama Müdürü Figen Ersezer, Tyvek® ile ilgili şu bilgileri verdi: “Tyvek®, DuPont tarafından icat edilmiş ve üretilmekte olan; 50 yılı aşkın süredir insanları, prosesleri ve ekipmanları korumada kullanılan çok yönlü bir malzemedir. İnşaattan medikal paketlemeye, kişisel korumadan tarıma kadar farklı sektörlerde başvurulan bu malzeme; koruma, konfor ve dayanıklılığı bir arada sunar. Bu özellikleri sayesinde Tyvek® kumaş kişisel koruyucu tulumlarda kullanılarak toza ve çeşitli kimyasallara karşı bariyer oluşturur. Tyvek®, üstün bariyer özelliklerine ek olarak nefes alabilir ve hafif oluşu sayesinde kullanım sırasında ciddi bir konfor ve ergonomi avantajı sağlar. Tyvek® 500 HV tulumlarda bu fonksiyonların yanı sıra yüksek görüş özelliği de sunulmaktadır. Bu sayede kullanıcılar yüksek görünürlük gereken uygulamalarda konfor ve korumadan ödün vermeden ve solmayan görünürlük ile güvenle çalışmaya devam edebilmektedir.

Tyvek® 500 HV tulumlar Türkiye’nin en büyük yeraltı bakır madeni olan Eti Bakır A.Ş. Küre İşletmelerinde de önemli bir iş güvenliği ihtiyacına çözüm oldu. Bu çözüm ortaklığı ve ürünlerimize gösterilen ilgi bizim için çok kıymetli.”