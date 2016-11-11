Erhan Reklam Nyala 2 ile Yatırımlarını Taçlandırdı

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30 metrekarelik küçük bir atölyeden bugün modern tesise sahip güçlü bir firmaya dönüşen Erhan Reklam, yaptığı yatırımlar ile büyüme sürecini devam ettiriyor. Firma bu yatırımlarının son halkalarından birini Nyala 2 ile gerçekleştirdi.

Reklamcılık sektöründe özellikle kurumsal kimlik projeleri ve yönlendirme sistemleri ile adından söz ettiren Erhan Reklam, swissQprint’in amiral gemisi Nyala 2 yatırımını gerçekleştirdi. swissQprint’in Türkiye temsilcisi Pigment Reklam tarafından gerçekleştirilen satın alma süreci sonunda makine, firmanın İstanbul Eyüp’teki tesisine hızlı bir şekilde getirilerek kurulumu gerçekleşti. Endüstriyel amaçlı UV baskı çözümleri için Nyala 2’yı kullanmayı planlayan Erhan Reklam, yatırımlarla büyümesini hız kesmeden devam ettiriyor. Erhan Reklam’ın bir aile şirketi olarak 1987 yılında kurulduğunu hatırlatan firmanın ikinci nesil yöneticilerinden Atahan Aydemir, firmanın gelişim sürecini Beyoğlu Tünel’deki 30 metrekarelik küçücük bir atölyeden modern yeni tesise geçiş olarak özetledi. 2005 yılına kadar Tünel’deki atölyede çalışmalarının sürdüğünü hatırlatan Aydemir, artan talebi karşılamak ve üretim kapasitesini arttırmak için çeşitli yatırımlar yaptıklarını belirtti. Aydemir; “2005 yılında bu atölyeden daha büyük bir tesise geçtik. Ancak zamanla burası da bize yetmemeye başladı. Ve son olarak, 2011 yılında Eyüp’teki mevcut fabrika binasını satın alarak yeni tesislerimize geçtik. Sağlam ve kararlı bir şekilde büyümeye devam eden bir şirketiz” dedi. Atahan Aydemir, firmanın endüstriyel reklam sektörü için dış ve iç mekan baskı, tabela ve yönlendirme levhaları üretiminin yanı sıra adres bilgi levhaları üretimini de gerçekleştirdiğini dile getirdi. İlk UV baskı yatırımını 2009 yılında gerçekleştirdiklerine değinen Aydemir, giriş seviyesindeki bu makine ile ciddi problemler yaşadıklarını aktardı. “Eğer üretim yapıyorsanız üretim yaptığınız makine parkurunuzun sorunsuz çalışması çok önemli” diyen Aydemir, yeni bir yatırım olarak Nyala 2’yi almaya karar vermelerinde bu unsurun etkili olduğunu açıkladı. Aydemir şunları söyledi; “swissQprint ve Nyala makinasını uzun dönemdir takip edip, inceliyorduk. Öncelikle İsviçre menşeli bir firma olması bizi cezbetti. Katıldığımız fuarlarda makinayı yakından inceledik, firma ile yüz yüze toplantılar gerçekleştirdik. Makinadan beklentilerimizi aktardık ve bu doğrultuda yapılan çalışmalar olumlu sonuç verince, makinanın sağlamlığı, sürekli stabil çalışabilirliği, sorunsuz bir şekilde iş yapabilmesi bütün beklentilerimizi karşıladı ve yatırım yapmaya karar verdik”

YATIRIM SÜRECİNDE PARTNERİMİZ PİGMENT REKLAM OLDU

Satın alma sürecinde direkt firma ile değil swissQprint’in Türkiye temsilcisi Pigment Reklam ile çalışmayı tercih ettiklerinin altını çizen Atahan Aydemir bunun nedenini şöyle açıkladı; “Pigment Reklam’ı ve sahipleri Serkan Bey ve Mehmet Bey’i uzun yıllardır tanıyoruz. Biz 2009’da ki ilk UV yatırımını yaptığımızda, bu makine için firmadan teknik destek alamamıştık. Kendi markaları olmamasına karşın Pigment Reklam yetkilileri bu konuda bize yardımcı oldu ve makinanın kurulumunu başarıyla gerçekleştirdi. O dönem başlayan dostluk ve iş ilişkimiz gelişerek sürdü. Kendilerinin teknik deneyim ve bilgisinden faydalanmaya devam ettik. Bu nedenle Pigment Reklam ile çalışmak bizim için daha doğru bir karar oldu.”Yeni bir UV yatırımını uzun dönemdir düşündüklerini ancak makinayı almak için yeterli iş ve müşteri potansiyelinin oluşmasını beklediklerini dile getiren Aydemir, Nyala 2’nın satın alımı için Mayıs 2016’da Pigment Reklam ile bağlantıya geçerek hızlı bir şekilde sürecin tamamlandığını söyledi. Aydemir; “Aslında başka bir firmanın siparişi için hazırlanan makinanın bize yönlendirilmesini sağladığı için Pigment Reklam’a teşekkür ederiz. Böylece makinanın üretim süreci için beklemek zorunda kalmadık” dedi.

SORUNSUZ ÇALIŞMAVE YÜKSEKKALİTEİÇİN NYALA2TERCİH EDİLDİ

Sorunsuz proses (süreç) ve yüksek kaliteli baskı nedeniyle Nyala 2’yi tercih ettiklerini söyleyen Atahan Aydemir, böylece pazarda hedefledikleri müşteri portföyüne çok rahat bir şekilde ulaştıklarını dile getirdi. Bütün sektörlerde dijital baskı teknolojilerinin tercih edilir hale geldiğini ifade eden Aydemir; “Doğru yatırım yapmak, doğru makine parkurunu kurmak lazım. Müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için Nyala 2 ile en doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz” diye konuştu. Nyala 2’nin kullanıcı dostu özelliği ve tam donanımı ile bütün baskı ihtiyaçlarına yanıt verdiğini belirten Aydemir, makinanın etiket fiyatının ötesinde, yarattığı katma değer ile oldukça ekonomik bir makinaya dönüştüğünü vurguladı. Önümüzdeki dönemde yatırım sürecine devam edeceklerini açıklayan Aydemir; “2009 yılında alımını gerçekleştirdiğimiz makinalarımızın tümünü yenilemeyi planlıyoruz. Profesyonel ve endüstriyel hizmet verebilecek makinaları tesisimize ekleyeceğiz. Kriz dönemlerini fırsata çevirmek için çalışmalarımızı ve yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Bu süreçte yeni baskı makinalarının yanı sıra kesme makinaları da almayı planlıyoruz. Bu yatırımlarda yine Pigment Reklam ile çalışma niyetindeyiz” 2005 yılından itibaren belirledikleri yıllık ve 5 yıllık plan hedeflerini başarıyla yakaladıklarını ifade eden Atahan Aydemir, 2016 yılında bir önceki yılın da üstünde bir ciroya çıkmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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