Epson’un yeni RIP yazılımı sayesinde tekstil baskısında maksimum performans

Paylaş

Epson’un F Serisi tekstil yazıcıları için tasarladığı Edge Print RIP yazılımı; hızlı ve en iyi şekilde baskı almanızı sağlıyor. PostScript verilerini çeşitli dosya formatlarında işlemek için Adobe’nin PS çekirdek altyapısıyla yüksek performans sunan bu yazılım, yeni yazıcılarla birlikte veriliyor.

DÖRT MAKİNEYE KADAR KONTROL VE ÇOK FONKSİYONLU YÖNETİM

Epson Edge Print RIP, Windows üzerinde basit bir kurulumla ve bir dongle’a (donanım kilidi) gerek olmadan çalışıyor. Kurulumu oldukça kolay olan yazılımla kullanıcıların dört adede kadar yazıcıyı yönetmelerine olanak tanıyarak basit dosya yönetimi, renk kontrolü, ekranlama, tarama, adımla, tekrarla ve nesting (işleri birleştirme) özelliklerini sunuyor. Epson Edge Print, en uygun damlacık boyutlarını ve tarama modellerini seçen Precision Dot teknolojisi ile mümkün olan en iyi kalitede çıktıyı sağlıyor. Yazılım üç temel Epson teknolojisini bir araya getiriyor: Yarı Ton Modülü, LUT (Arama Tabloları) ve Micro Weave. Renk gamını en üst seviyeye çıkarmak için Epson’un kendi geniş gam profiliyle birlikte kullanıldığında, yumuşak geçişler oluşturuyor, farklı ışık koşullarında renk tutarlılığı sağlıyor ve grenliliği azaltıyor.

BASKI MALİYETİNİZİ TAM OLARAK BİLİN

Edge Print, LFP (Geniş Format Yazıcı) Maliyet Hesaplayıcısı da dahil olmak üzere diğer Epson araçlarıyla uyumlu bir şekilde çalışıyor. LFP Maliyet Hesaplayıcısı, her bir baskının değerini mürekkep ve kağıt tüketimine göre hesaplayarak tüm işlerin maliyetini tam olarak sunar ki bu sayede Epson tekstil yazıcılarını tercih eden kurumlar baskı bütçe kontrollerini sağlıklı şekilde yapabilir. Ayrıca yazılıma entegre edilen Epson Kontrol Paneli ile, kullanıcılar yazıcının durumu hakkında bilgi alabiliyor ve ortamları için baskı konfigürasyonunu Epson ortam kitaplığından indirebilme ve doğrudan yazıcıya gönderme imkanına sahip oluyor. İlk olarak çok yakın bir zamanda Türkiye’de satışa sunulacak olan yeni tekstil yazıcısı Epson SC-F9300 ile globalde piyasaya sürülen yazılım; Epson’un dye süblimasyon yazıcıları serisini (SC-F6200, SC-F7200, SC-F9200) destekleyecek ve her yeni yazıcıyla birlikte verilecek.

#baskı, #epson, #yazılım, #tekstil