Epson Türkiye’de Geniş Format Yazıcılardan Ersel Şamiloğlu Sorumlu

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Epson Türkiye’de, geniş format yazıcı tarafına yeni isim atandı. Pro-Grafik Kanal Müdürü unvanıyla göreve Ersel Şamiloğlu geldi. Bilgisayar Mühendisi olan Şamiloğlu profesyonel iş yaşamına 1995 yılında başladı. 2000 yılından bu yana çok uluslu şirketlerde Baskı & Görüntüleme sistemleri alanında servis, satış, iş geliştirme ve pazarlama gibi birçok farklı kanalda yöneticilik yapan Ersel Şamiloğlu en son Katun Corporation Ülke Müdürü olarak görev yapmaktaydı.

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