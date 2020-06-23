Epson, geri dönüşüm yazıcısıyla maske üretti

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Epson, ofisteki kağıtları geri dönüşümle yeniden kullanılabilir hale getiren PaperLab ürünüyle cerrahi maske üretti. Elyaf malzemeler kullanılarak üretilen 100 bin cerrahi maske, Epson çalışanları tarafından kullanılmaya başlandı

Global teknoloji yenilikçisi Epson, ‘Dry Fiber’ (Kuru Elyaf) teknolojisini kullanarak koruyucu yüz maskesi üretmeye başladı. Epson, maskeleri ofisteki kağıtları geri dönüşümle yeniden kullanılabilir hale getiren PaperLab ürünüyle üretmeyi başardı. Japonya’da bulunan fabrikasında yürüttüğü çalışmayla atık kâğıt yerine elyaf malzemeler kullanan Epson, maskelerle çalışanlarını Covid-19 salgınına karşı korumayı hedefliyor. Üretilen 100.000 cerrahi maske, Epson’un üretim hatlarında çalışanları tarafından kullanılıyor.

Nasıl üretiyor?

Epson’un ‘Dry Fiber’ teknolojisi, kullanılan kağıtları yeni kullanılabilir kağıtlara dönüştürürken üç aşamadan geçiriyor: Defibrasyon (lifleri ayrıştırma süreci), tekrar birleştirme süreci ve kâğıda dönüştürme süreci. Bu kuru işleme süreci, küçük bir döngüde kâğıt üretmeyi mümkün kılıyor. Bu teknoloji, sistemin içinde belirli bir nem seviyesini sağlamak ve liflere ayrıştırılmış kağıtları tekrar bir araya getirmek için az miktarda su kullanıyor. Ofisler için kompakt bir kağıt geri dönüşüm sistemi gibi çalışan sistem, toplama, imha, lojistik ve güvenlik süreçlerinde kolaylık sağlıyor.

1 bardak su tüketiyor

‘Dry Fiber’ teknolojisi neredeyse su kullanmadan kağıt üretiyor. Genellikle tek bir A4 sayfa kağıdını üretmek için yaklaşık bir bardak su kullanıyor. Suyun değerli bir global kaynak olduğunu bilen Epson, bu nedenle kuru bir proses tasarladı.