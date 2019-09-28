Endüstriyel Parça Temizliğinde Geleceğe Dönük Çözümler

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Parça ve yüzey temizliği ile ilgili tüm proses zincirini kapsayan dünyanın en büyük fuarı “parts2clean”; Uluslararası Parça ve Yüzey Temizliği Fuarı, 22 – 24 Ekim 2019 tarihleri arasında 17. kez Stuttgart Exhibition Center’da kapılarını açmaya hazırlanıyor. Endüstri sektörlerinde hangi yüzey temizliği standartlarının kullanılacağının, en son çözümlerin ve yeni trendlerin sergileneceği fuar kapsamında, katılımcı ve ziyaretçiler için özel etkinlikler de düzenlenecek.

Endüstriyel parça temizliği konusunda sektörün buluşma noktası olan 22 – 24 Ekim “parts2clean” fuarı geçtiğimiz yıl 42 ülkeden 4.500 profesyonel ziyaretçiyi 180’den fazla katılımcı firma ile biraraya getirdi. Sektöre dair bilgi edinme ve tedarik konusunda rakipsiz bir platform olma özelliğine sahip “parts2clean” Fuarı ‘nı Almanya dışından ziyaret eden ülkeler %21’lik bir payı oluşturuyor. Başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere, dünya genelinden sektör profesyonelleri tarafından ziyaret edilen fuara bu yılTürkiye’den de ziyaretçi ilgisinin yoğun olacağı bekleniyor.

22 – 24 Ekim tarihleri arasında Stuttgart’ta düzenlenecek “parts 2 clean” Fuarı’nda sektörün geleceğine ve ihtiyaçlarına ışık tutan birçok tekonolojik yenilikler tanıtılacak. Almanya’dan sonra Türkiye’nin de en büyük 2. Katılımcı ülke olarak yer aldığı fuar, CO2 kar püskürtme, plazma temizleme, lazer temizleme, titreşimli kaplama ve basınçlı hava ile temizleme sistemlerine yönelik geniş ürün yelpazesi ile de dikkat çekiyor.

Deutsche Messe A.G. parts2clean Global Direktörü Olaf Daebler, şunları söyledi;

‘’parts2clean, işletmelerin olumlu değişiklikler için ihtiyaç duydukları bilgileri toplamaları için mükemmel bir platform. Endüstri için küresel bir buluşma noktası olan parts2clean, endüstriyel parçalarda ve yüzey temizliğinde en son teknolojik gelişmeleri sergilemekle kalmıyor, aynı zamanda temel trendleri vurgulayarak, en uygun çözümleri sunması ile de dikkat çekiyor. Sürdürebilir, yüksek kaliteli üretim sonuçları sağlamak için modern endüstrinin tüm sektörlerinde, parçaların ve bileşenlerin etkili bir şekilde temizlenmesi bir gereklilik. Bu nedenle Elektromobilite, Otonom Araçlar, İnşaat, Minyatürleştirme, Otomasyon, Endüstriyel Parçalar ve Yüzey Temizleme sektörlerinde rekabet gücünü korumak isteyen üreticilerin gelecekte belirli endüstri sektörlerinde hangi yüzey temizliği standartlarının talep edileceğini 22 – 24 Ekim’de Stuttgart’da gerçekleştirilecek olan ‘’parts2clean’’ fuarında keşfetme imkanını bulacak.’’