Endüstride Doğru Kurutucu Tercihi İle En Yüksek Verimlilik

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Atlas Copco Kompresör Tekniği’nin, çiğlenme noktaları +3°C ile -70°C arasında değişen hava kurutucuları, en yüksek enerji verimliliğini sağlıyor.

Basınçlı Hava ve Gaz Enstitüsü’ne göre, iyi bakım yapılmayan hava kompresörü sistemleri, fazla enerji giderleri ve verimsizlikten dolayı yaklaşık 3,2 milyar dolara mal olmaktadır. Bu nedenle basınçlı hava sisteminin hava kalitesini korumak, zaman ve para tasarrufu sağlar.

Endüstride basınçlı hava ihtiyaçlarının -20 °C , -40 °C ve -70°C çiğlenme noktasına sahip olması gereken proses ve uygulamalarda sıkça tercih edilen kimyasal kurutucular, bir diğer adıyla desikant kurutucular ile kullanılmaktadır. Bu kurutucular ikiz kule tasarımına sahip olmakla beraber hava tahliyeli (Purge) veya hava tahliyesiz (Zero purge) seçeneklerinin yanı sıra çalışma teknolojisi olarak ısıtıcılı veya ısıtıcısız olarak müşteri ihtiyaçlarına cevap verebilmektedirler.

Kimyasal kurutucuların ilk yatırım maliyeti ve enerji tüketimlerinde tasarım farkının önemli bir etken olduğunu belirten Atlas Copco Kompresör Tekniği Ürün ve Pazarlama Uzmanı Erdem Enç, “Özellikle yüksek kapasitelerde çalışan sistemlerde ısıtıcılı tip desikant kurutucu tercih edilerek basınçlı hava kaybı olmadan istenen çiğlenme noktasına ulaşılır. Bu sayede daha tasarruflu bir sistem tasarlanmış olur. Atlas Copco CD, AD, BD tip kurutucuları bu ihtiyaçlara yönelik çözümlerdir. Desikant kurutucuların bir versiyonu olan “Heat of compression” yani sıkıştırma ısısı ile çalışan kurutucular, hem -40 °C’ye ulaşan çiğlenme noktası hem de enerji tasarrufu sağlar. MD,ND, MDG tip kurutucular, yağsız vidalı ve santrifüj kompresörler ile çalışarak sıkıştırma ısısı ile tamburu rejenere eder ve rakipsiz bir enerji tüketimi ile çok düşük çiğlenme noktalarını yakalar.” dedi.

Atlas Copco Kompresör Tekniği’nin Tamburlu Tip Kurutucu Ailesi’nin enerji tüketimleri 0,12 kW, yatırımın geri dönüşüm süresi 6 ay’ a varan sürelerde

Tamburlu tip kimyasal kurutucuların, ikiz kule tasarımına sahip ısıtıcılı kurutucular ile karşılaştırıldığında Atlas Copco’nun en verimli çözümleri arasında yer almakla birlikte, alanında lider bir teknolojiye de sahip olduğunu belirten Erdem Enç, “Özellikle negatif çiğlenme değerlerinin istendiği uygulamalarda yağsız vidalı veya santrifüj bir Atlas Copco kompresörüne sahipseniz, tamburlu tip kimyasal kurutucular kullanarak -20°C ile -40 °C aralığında çalışan veya garanti -40 °C çiğlenme noktasında çalışan seçeneklerden birini tercih edebilirsiniz. 200 l/s ile 4000 l/s arasında değişen hava ihtiyaçlarına cevap verebilecek kapasitede, hava veya su soğutma opsiyonları bulunan bu kurutucularda, 10.5 bar (g) basınca kadar standart çözümlerimiz bulunmaktadır. Atlas Copco Kompresör tamburlu tip kurutucu ailesinin enerji tüketimlerine baktığımızda 0,12 kW ‘a varan oldukça düşük güç tüketimleri mevcuttur. Yağsız kompresörlerin son soğutucusuna giren yüksek derecelerdeki sıcak havayı tambur üzerinde rejenerasyon yapmak için kullanan ve böylelikle ciddi miktarlarda enerji tasarrufu sağlayan Atlas Copco Kompresör Tekniği tamburlu tip kurutucular işletmelerin enerji tasarruflarına büyük miktarlarda katkı sağlamaktadır. Bu kurutucuların ikiz kule tasarım kurutuculara göre en büyük farklarından biri de sıfır hava tahliyesi (Zero Purge) tasarımda olmalarıdır. Bu sayede kompresör tarafında üretilen basınçlı hava kayıplarınız da sıfır olmakla beraber yine toplam verimliliğe hatırı sayılır katkı sağlamaktadır.” dedi.

Atlas Copco Kompresör Tekniği’nden ücretsiz analiz

Sürdürülebilir enerji verimliliği sağlayan hava kurutucu ürün gamıyla sistem ve süreçleri en ekonomik olarak koruyan Atlas Copco Kompresör Tekniği, konusunda uzman satış mühendisleri ile tüm müşterilerine ücretsiz olarak analiz çalışmaları yapıyor. Erdem Enç, işletmelere en uygun modelleri belirlemenin yanı sıra, yatırım geri dönüş süreleri, enerji verimliliği kıyaslamaları ve toplam maliyetler gibi son derece önemli olan konuları da titizlikle ele aldıklarını belirtiyor.

Atlas Copco Kompresör Tekniği Ürün & Pazarlama Uzmanı Erdem Enç, “Özellikle Atlas Copco’nun sunduğu yüksek teknolojilere sahip MD, ND, MDG gibi kurutucularının işletmelerdeki kullanım uygunluğuna göre yatırım geri dönüş sürelerinin, 6 aya varan sürelerde olduğunu görmekteyiz. Ayrıca işletmelerdeki mevcut kurutucuların çiğlenme dereceleri ölçümlerini de yaparak durum analizi hizmetleri de vermekteyiz.” dedi.