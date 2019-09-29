En Yüksek Belli Jean Yelpazesi Genişliyor

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Son birkaç sezondur bel yüksekliklerinin ne yönde ilerlediğini merak ediyorsanız, cevap şu: yukarı doğru. Yüksek belli jean’ler çok moda ve uzun bir süre de böyle devam edecek gibi duruyor. Bu Sonbahar/Kış sezonunda Levi’s® stilleri arasında Mile High Super Skinny gibi yüksek belli modeller göreceksiniz: 720 High-Rise Super Skinny, 721 High-Rise Skinny, 724 High-Rise Straight ve bugüne dek en yüksek belli jean olan Ribcage.

Levi’s® Ribcage ailesi, Sonbahar/Kış 2019 sezonunda kadınlara daha yüksek belli stiller sunmaya devam ediyor. “Ne kadar yükseğe çıkabiliriz diye sorduğumuzda cevap Ribcage kadar yüksek. İnsanların vintage Levi’s® pantolonlarını gerçekten çok yüksek belli olarak kullandıklarını gözlemliyoruz. Bu da o trendin bir uzantısı.” – Levi’s® Global Kadın Giyim Tasarımları Başkan Yardımcısı Jill Guenza

Ribcage ailesi, Sonbahar/Kış 2019 sezonunda orantılarla denemeler yapıyor. Ribcage Wide Leg ve Ribcage Crop Flare stillerinin tanıtıldığını görüyoruz. 1940’ların klasik Katharine Hepburn görünümlerine uygun olarak tümü standart 501®’e kıyasla daha geniş paçalarla sunuluyor.

Söz ettiğimiz gibi, bu sezon ayrıca Ribcage Wide Leg stilinde sunulacak fitilli kadife kumaş seçeneği de Ribcage serisinde yer alıyor. Kırklar ile yetmişleri buluşturan koleksiyon bir de üstüne doksanların etkileriyle çeşitleniyor. Ve belki de en iyi haber olarak, Wide Leg dışındaki tüm Ribcage yelpazesinde streç kumaşların kullanılması sayesinde rahatlık için stilden ödün vermek gerekmeyecek. Bol veya dar, kısa veya uzun, hangi paçayı tercih ederseniz edin, Sonbahar/Kış 2019 sezonunda herkese uygun bir Levi’s® Ribcage var.

“Ribcage, 30 cm’lik mesafesiyle denim kalıplarımız arasında en yüksek bele sahip. Takıntılı bir biçimde meraklı olduğumuz doksanların vintage 501®’leri arasında bulabildiğimiz en yüksek belli stillerden ilham aldık. Ribcage, bele dikkat çeken, bacakları uzun gösteren ve her türlü görünüme anında farklı bir duruş katan, kalça kısmı slim bir kalıpla oluşturuldu.”—Karyn Hillman, Levi Strauss & Co. Global Ürün Üst Yöneticisi