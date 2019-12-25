Elektro-ozmotik teknoloji

Spor hazırgiyim markası Kjus yakın zamanda kullanıcı kontrolüne açık elektronik bir membran ihtiva eden bir kayak montun tanıtımını gerçekleştirdi. Bu montu değerli kılan Hydro-Bot teknolojisine sahip olması. Bu teknoloji sayesinde, elektro-ozmoz denilen bir proses yardımıyla ter aktif bir şekilde montun içinden dışarıya doğru pompalanabiliyor. Dolayısıyla, montu kullanan kayakçının hareket halindeyken kuru kalması ve üşümemesi sağlanmış oluyor. Böylece, kayakçının performansı da artırılmış oluyor.

Hydro-Bot teknolojisi, terlemenin yüksek olduğu sırt kısmında monta iki panel halinde yerleştirilebiliyor. Paneller 3 fonksiyonel katmandan oluşuyor: metrekarede trilyonlarca gözenekten oluşan bir membran ile bunu iki taraftan çevreleyen iletken kumaşlar. Küçük bir elektriksel sinyal uygulandığında membran gözenekleri mikro pompalara dönüşerek teri vücuttan çekip montun dış yüzeyine doğru etkin ve hızlı bir şekilde iletiyor. Monta entegre bir kontrol ünitesi veya Bluetooth üzerinden, iPhone ve Android uyumlui kullanımı kolay aplikasyon yardımıyla montun nem yönetme özelliğini aktif/ pasif hale getirmek mümkün olabiliyor. Panellerden geçen ter miktarını ölçebilen iPhone ve Android uyumlu aplikasyon; kullanıcıya vücut sıcaklığını nasıl düzenleyeceği konusunda pratik tavsiyelerde de bulunabiliyor ve böylece kaymaya başlamadan kullanıcının ter üretimini en aza indirebilmesine yardımcı oluyor. Hydro-Bot montun sıradan membran takviyeli kayak montlarına göre 10 kat daha etkin olduğu ifade ediliyor.

Osmotex tarafından patenti alınan Hydro-Bot mont; İsviçre Araştırma Enstitüsü EMPA (İsviçre Federal Malzeme Bilimi ve Teknoloji Laboratuvarları) ile kumaş geliştirme üzerine çalışan Schoeller’in 10 yılı aşan işbirliklerinin bir sonucu olmasının yanında, ilgili membran teknolojisinin de ilk uygulama bulduğu ürün olma özelliği gösteriyor.