Elektra Elektronik’ten reaktif güç cezasına neşter

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Türkiye elektronik sanayisinin öncü markası Elektra Elektronik, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda ürettiği Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtresi ile işletmelerin yüksek meblağlarda reaktif güç cezası ödemelerinin önüne geçiyor. Aktif harmonik filtrelerin mühendisliğini, tasarımını ve üretimini tamamen kendi bünyesindeki uzman mühendis kadrosuyla gerçekleştiren Elektra Elektronik, bu ürünle enerji kalitesi sorunları yaşayan firmalara yüksek katma değerli çözüm sunmayı hedefliyor. Değişken enerji yüklerinden yoğun olarak etkilenen hassas üretim tesisleri,data centerlar, ofis binaları, alışveriş merkezleri, rüzgar ve güneş santralleri gibi tesislerde kullanılan aktif harmonik filtreler, akım ve gerilim kirliliklerini ortadan kaldırarak elektrik enerjisinin sürekli ve güvenli olarak arzına olanak sağlıyor. Yeni teknoloji bu ürün, işletmelerdeki elektronik cihazların ömrünü uzatarak firmaları doğabilecek birçok ek maliyetten de kurtarıyor.

Enerji kalitesi alanında 6 kıtada 60’a yakın ülkeye ileri teknoloji çözümler sunan Elektra Elektronik, Türkiye’de ilk ve tek yerli üretim olan aktif harmonik filtreleri ile sanayicileri büyük bir yükten kurtarıyor. Elektrik enerjisini verimli kullanmak için enerji iletim hatlarının ve şebekenin gereksiz yere yüklenmesine sebep olan ve kayıpları artıran reaktif gücü minimum seviyede tutmak gerekiyor. “Reaktif güç kompanzasyonu” adı verilen bu işlemi başarılı bir şekilde gerçekleştiremeyen üretim tesislerinde, ihtiyaç duyulan aktif elektrik enerjisinden hariç olarak elektrik sistemi şebekeden düzensiz olarak güç çekiyor. Sürekli olarak çekilen ve tüketilmeyip üretim tesisine geri gönderilen bu reaktif enerji sonucu kaybedilen milli kaynaklar nedeniyle bu bedel işletmelere ceza olarak yansıtılıyor. Bu cezaya ise “reaktif güç cezası” deniyor. Elektra Elektronik, değişken elektrik enerjisi yüklerine sık rastlanılan otomotiv, beyaz eşya gibi sektörlerde kritik önem taşıyan reaktif güç kompanzasyonunu sorunsuz ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilen aktif harmonik filtreler sayesinde işletmelerin yüksek meblağlarda reaktif güç cezası ödemelerinin önüne geçiyor.

Enerji kalitesi sorunlarına son

Endüstride ve ticari tesislerde elektriksel kirlilik anlamına gelen harmonik ve yüksek nötr toprak gerilimi kaynaklı enerji kalitesi problemlerinin önüne geçmeyi, iş kayıplarını ve üretim verimsizliklerini ortadan kaldırmayı hedefleyen Elektra Elektronik, yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucunda Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtrelerini üretti. Dünya çapında sektördeki en yüksek performansa sahip aktif harmonik filtreleri üreten şirketlerden biri olan Elektra Elektronik, akredite test kuruluşlarında test edilip uluslararası standartlara uygunluğu tescil edilen bu ürünüyle Türk elektronik sanayisinin gerçek anlamda Ar-Ge gerçekleştiren sayılı firmaları arasında yer aldığını bir kez daha kanıtlıyor. Enerji kalitesi sorunları yaşayan firmalara yüksek katma değerli çözüm sunan Elektra Elektronik, işletmelerdeki elektronik cihazların doğru ve tam randımanlı olarak taahhüt edilen zamana kadar sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayarak cihazların ömrünü uzatıyor. En güncel ekipmanlar ve en yeni teknolojiyle üretilen Elektra Elektronik aktif harmonik filtreler, muadillerine göre daha az enerji harcıyor. Güç kalitesini iyileştiren ürün, işletmelerdeki enerji kalitesinin sürdürülebilir ve sürekli olmasını sağlıyor.

Güvenli ve sürekli elektrik için kesin çözüm

Elektra Elektronik’in ürettiği aktif harmonik filtreler, elektrik sistemlerinin güvenli ve stabil olmasının öncelikli ihtiyaç olduğu demir çelik, denizcilik, sağlık, tekstil, otomotiv ve bankacılık gibi sektörlerde enerji kalitesi açısından kritik önem taşıyor. Aynı zamanda elektrik şebekelerinde harmonik kirliliğin giderilmesinde büyük rol oynayarak düşük enerji kalitesinin sebep olduğu problemlerin de önüne geçiyor. Enerji şebekesinden sıklıkla etkilenen hassas üretim tesisleri, data centerlar, ofis binaları, alışveriş merkezleri gibi tesislerin yanı sıra rüzgar ve güneş santrallerinde de kullanılan bu yeni nesil ürün, değişken enerji yüklerinin yoğun olduğu işletmelerde akım ve gerilim kirliliklerini ortadan kaldırarak elektrik enerjisinin güvenli ve sürekli arzına olanak sağlıyor. Modüler yapısıyla kolaylıkla kapasite artırımına gidilebilen Elektra Elektronik Aktif Harmonik Filtreler, sistemdeki akım dengesizliğini düzenleyerek nötr hattının akımını yok ediyor. Yüksek performanslı ve güvenilir özelliğiyle öne çıkan bu ürünler, ihtiyaç duyulan değerlere göre kullanılmak üzere pano tipi ve duvar tipi olmak üzere iki farklı şekilde üretiliyor.