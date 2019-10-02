Ekonomide kaynaklar katma değerli üretime yönlendirilirse hedefler tutar

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2019-22 yıllarını kapsayan Yeni Ekonomi Programının 2020-22 döneminde izlenecek yol haritasını “Ekonomide değişim başlıyor” sloganıyla açıklanan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2022 yılı sonunda yüzde 4.9 enflasyon hedefi koydu.

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın ortaya koyduğu hedefleri olumlu bulduklarını ifade etti. Eskinazi, hedeflerin tutması için ekonomide kaynakların katma değer üreten sektörlere yönlendirilmesi uyarısında bulundu.

Türkiye’nin enerjisini ve kaynaklarını katma değer üretmeyen alanlara yoğunlaştırdığı için 2018 yılında kriz yaşadığını ve 2 binden fazla firmanın konkordato ilan ettiği bir sürecin yaşandığını hatırlatan Eskinazi, Türk ekonomisinin bu nedenle 2018 yılının son çeyreği ve 2019 yılının ilk iki çeyreğinde küçüldüğünü dile getirdi.

Türk ekonomisinin büyüme rakamlarında tekrar artıya geçmesinin sanayide çarkların daha hızlanması, ihracatın 2023 hedeflerine uyumlu artması anlamına geleceğini kaydeden Eskinazi, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın art arda faiz indirim kararları iş dünyasının finansmana ulaşma maliyetlerini bir nebze düşürdü. Faizlerin 2020-22 Yeni Ekonomik Program hedeflerine uyumlu şekilde daha da düşürülmesini bekliyoruz. Türk ekonomisindeki hastalıklı noktaların iyileşmesi ile ekonominin tekrar canlanacağına inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın mesajlarını, “Tünelin ucunda ışık göründü” şeklinde algılıyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin ekonomisindeki iyileşmenin, kamuda mali disiplin, dış politikada daha kuşatıcı bir söylemin benimsenmesi ve sanayisinde katma değerli üretimin desteklemesi ile kalıcı olacağı uyarısında bulunan Eskinazi, sözlerini şöyle tamamladı; “Türkiye olarak, ortaya koyduğumuz dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olma hedefine ulaşabilmemiz için yabancı yatırımcının kafasında soru işaretlerine yol açmayacak bir yönetim anlayışıyla hareket etmeliyiz. Üretimimizde ve ihracatımızda katma değerli üretimin payını arttıracak tedbirleri almalıyız. Bu adımları attığımız takdirde çektiğimiz yabancı sermaye miktarı artacak, büyüme rakamları tüketim odaklı değil, üretim odaklı hale gelecek, büyümemiz üretim odaklı olacağı için enflasyon rakamları da hedefler seviyesinde seyredecek, işsizlik rakamları gerileyecek ve sosyal barış sağlanacak.”