EHKİB, konfeksiyon ihracatçıları ile ithalatçıları buluşturdu

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Dünya’nın en önemli moda fuarlarından biri olan Premiere Vision Manufacturing Paris Fuarı’na 17-19 Eylül 2019 tarihleri arasında 29 firma ile Milli Katılım Organizasyonu yapan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB), Türkiye’ye döner dönmez, Ege Bölgesi’nden Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektörünün ihracatını arttırmak için İzmir’de faaliyet gösteren mümessil firma temsilcileri ile konfeksiyon ihracatçılarını bir araya getirdi.

İkili iş görüşmelerine EHKİB üyesi 34 firma katılırken, 17 mümessil firma yer aldı. Konfeksiyon ihracatçısı firmalarla, mümessil firmaların temsilcileri yüzlerce ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

İzmir Swissotel’de düzenlenen “İkili İş Görüşmeleri”nin tam gün sürdüğü bilgisini veren Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Sertbaş, İzmir’de ilk kez yaptıkları ikili iş görüşmeleri etkinliğinin son derece verimli geçtiğini kaydetti.

İhracatçı firmaların, mümessil firma temsilcilerine 2020/21 sezonu sonbahar ve kış sezonu koleksiyonlarını sunduğunu dile getiren Sertbaş, “Burada başlayan diyalogların önemli bölümünün ihracat bağlantısına dönmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

EHKİB’in ihracatı 2 aydır artıyor

EHKİB üyelerinin, 2019 yılının Ocak – Ağustos döneminde 882 milyon dolarlık ihracata imza attıklarını anlatan Sertbaş sözlerini şöyle tamamladı; “2018 yılının aynı dönemine göre ihracatımızda yüzde 4’lük bir gerileme yaşanmakla birlikte Temmuz ve Ağustos aylarında ihracatımız artışa geçti. Eylül ayında 1 milyar dolar barajını aşmayı hedefliyoruz. Artış trendinin önümüzdeki aylarda da devam etmesi ve 2019 yılını artıda kapatmak için fuar, alım heyeti, sektörel ticaret heyeti organizasyonlarımızı sürdüreceğiz.”