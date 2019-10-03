Ege ihracatını en fazla tekstil artırdı

Paylaş

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Eylül ayında 1 milyar 160 milyon 99 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB’nin 2018 yılı Eylül ayındaki ihracatı ise; 1 milyar 167 milyon 530 bin dolar olmuştu. EİB’nin ihracatı Eylül ayında yüzde 1 gerilemiş oldu.

Eylül ayında, Ege Bölgesi’ndeki tüm iller ve serbest bölgelerden yapılan ihracatın toplamı ise; 1 milyar 957 milyon 300 bin dolara ulaştı.

Ocak – Eylül döneminde 9 milyar 802 milyon dolar ihracata imza atan Ege İhracatçı Birlikleri, son 1 yıllık dönemde, 13 milyar 246 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı.

EİB çatısı altındaki 12 ihracatçı birliğinden 5 tanesi, Eylül ayında ihracatını arttırırken, 7 tanesi 2018 yılı Eylül ayındaki ihracat rakamlarını yakalayamadı.

İhracatını en fazla tekstil arttırdı

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Eylül ayında yüzde 32’lik ihracat artış hızı yakaladı ve 22 milyon 954 bin dolarlık dövizi Türkiye’ye kazandırma yanında ihracat artış rekortmeni oldu.

Eylül ayında EİB’nin kayda aldığı ihracatta sanayi ürünleri 629 milyon dolarlık payla aslan payını alırken, tarım sektörleri 455 milyon dolarlık dövizi ülkemize kazandırdı. Madencilik sektörünün ihracatı ise; 75,5 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Eskinazi, “209 ülkeye ihracat yaptık”

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Egeli ihracatçıların 2019 yılının Ocak – Eylül döneminde 209 ülke ve serbest bölgeye ihracat gerçekleştirdiklerini, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere’nin en fazla ihracat yaptıkları ilk ilk üç ülke olurken, Cibuti, Moritanya, Mozambik, Benin, Madagaskar, Mauritus, Togo, Surinam, Sierra Leone, Guyana, Guam, Bostvana, Mayotte gibi bir çoğumuzun adını bilmediği, haritada yerini bulamayacağı ülkelere de Ege Bölgesi’nden ihracat yaptıklarını kaydetti.

İhracatın artması için Pazar çeşitliliği yanında katma değerli ürün ihracatını arttırmak adına projeler geliştirdiklerini anlatan Eskinazi, “Ege Bölgesi’nde Socar Grubu’nun Star Rafineri yatırımı sonrasında, dünya otomotiv devi Alman Volkswagen’in Manisa’da üretim kararı alması Ege Bölgesi’nin ihracatının geleceğinin parlak olduğunu ortaya koyuyor. Önümüzdeki yıllarda bu yatırımları yeni büyük yatırımların takip etmesiyle birlikte İhracat Ana Planı’ndaki hedeflere ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.