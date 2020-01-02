EFFE “PASHA” sı ile ITMA’da gövde gösterisi yaptı

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İHSAN MOKANOĞLU/ Şirket Ortağı

EFFE olarak kuruluşumuzun onuncu yılında ikinci ITMA fuarımıza Barcelona’da katılmış bulunmaktayız. Bu sene 18.si gerçekleşen fuarda, 300 metrekare alanda misafirlerimize ev sahipliği yaptık. Lansmanını ITM 2016 İstanbul’da gerçekleştirdiğimiz PASHA model ram makinesi, örgü ve dokuma kumaş çalışma hatlarının belirleyici üniteleriyle hem doğalgaz hem kızgın yağlı ısıtma sistemini ziyaretçilerimize gösterecek şekilde standımızdaki yerini aldı. Lansmanı ITM 2016 İstanbul’da gerçekleştirilen, Ar-Ge çalışmaları tamamlanan, müşteri talep ve ihtiyaçlarına göre yenilikler ile donatılan, kullanıcı dostu çözümler sunan PASHA Model Ram Makinesi, bu yıl 18.si düzenlenen ITMA Fuarında 16 adet sipariş alma başarısına imza attı.

Üretim, satış pazarlama, ithalat ihracat ve Ar-Ge birimlerinden aramıza katılan 15 kişilik ekibimiz; ABD, Endonezya, Mısır, Peru, Tayland, Polonya, Hindistan, Bangladeş, Brezilya, Çin, Tunus, Fransa, İran, Pakistan ülkelerindeki mümessillerimiz, ziyaretçilerimize firma ve ürünlerimiz hakkında bilgi verdi. Müşteri ağımız genişlerken aynı zamanda, farklı ülkelerden temsilci firmalar ile yeni mümessillik anlaşmaları yapılarak satış-pazarlama ağımız da genişletildi. Ülkeler bazında genel olarak gördüğümüz ilgiden memnun olduğumuzu söyleyebiliriz. ABD piyasasının geçen senelere oranla yatırıma açık olduğu, Güney Amerika’nın biraz hareketleneceği, Asya’da rekabetin artacağı, Avrupa’da üretim kapasitelerinin yükseleceğini, Mısır’da tekstilin yıldızının parlayacağı bir yıl olacağı öngörülerimizi bu fuar ile pekiştirdik.

Hindistan, Pakistan, Özbekistan ve yerel pazarlarda bereketli bir yıl bizi bekliyor izlenimini de kazanmış bulunmaktayız. Türkiye’den katılımın oldukça yoğun olduğunu da gözlemledik. Dünya genelinde sektörün önde gelen firmaları yatırım adımları atmadan önce fuarda imalatçıları takip etmeyi hedeflemiş, nokta atışı yapmak üzere hazırlanmışlardır. Sadece fuar süresince toplam 16 adet PASHA Model Ram Makinesi siparişi aldık ve üretim planımızı bu ivmeye göre düzenlemiş bulunmaktayız. ITMA Fuarlarını tekstil makineleri olimpiyatları olarak görüyoruz ve 2015 yılında Milano’da, 2019 yılında Barcelona’da son teknoloji ürünü yenilikçi makinelerimiz ile katılım sergiledik. 2023 yılında ITMA Milano fuarında da müşteri ihtiyaçlarına uygun çözümlerimiz ve yeni makinelerimiz ile yerimizi alacağız.