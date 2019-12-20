EFFE Endüstri dijital baskı makineleri için yenilikçi çözümler sunuyor

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Baskı proseslerinin verimliliğini arttıran, enerji kazanımları sağlayan ve baskı proses kalitesine direk etkisi olan katma değeri yüksek ürünleri ile EFFE, tercih sebebi olmaya devam ediyor.

Dijital baskı makinelerinde gerek makine imalatçıları, gerekse son kullanıcılar için EFFE tarafından tedarik edilen ürünlerin başında baskı makineleri kumaş giriş-çıkış üniteleri, kurutma kabinleri ve Fespa Fuarında lansmanı yapılmış olan ultrasonik kenar kesme ve püskül kesme&dikme makinesi gelmektedir. EFFE, Dijital baskı makinesi imalatı yapan firmalar ile OEM olarak yapılan çalışmalarda, tek geçişli ve üç geçişli, farklı ısıtma sistemleri sunan yüksek kapasiteli kurutma kabinlerini makine imalatçılarına sunmaktadır. Bunun yanında mevcut makinelerinin kurutma performanslarından memnun olmayan, kapasite arttırma düşüncesinde olan son kullanıcılar için ise mühendislik çözümleri sunulmakta ve başarılı projeler hayata geçirilmektedir.

KLEAN MARKA ELEKTROSTATİK FİLTRE ÜNİTELERİ İLE DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE

Ram makinesinden çıkan baca dumanını filtre eden Klean Marka Elektro Statik Filtre Ünitesi, sergilediği performans ile Tekirdağ gibi tekstilin geliştiği şehirlerde çevreye duyarlı firmalar tarafından tercih edilmeye devam ediyor. Özen Mensucat Boya Terbiye İşletmeleri A.Ş. ve Emin Tekstil Boya Apre San. ve Tic. A.Ş.; daha temiz, yaşanılabilir ve sürdürülebilir çevre için Klean Marka Elektrostatik Filtreyi tercih eden firmalar arasındaki yerini aldı.

BİRBİRİNİN PEŞİ SIRA SEVTİYATLAR VE DEVREYE ALINAN MAKİNALAR

Effe Marka PASHA Model Ram Makineleri söz konusu iken hareketli ve bereketli bir üretim ve devreye alma süreci yaşanıyor. Effe Fabrikasında üretimi devam eden ram makineleri sırasıyla sahiplerine gönderilmek üzere yola çıkıyor. Pakistan’da bulunan US & Dynamo Mills (Pvt) Ltd. firmasına iki adet PASHA birden kasım ayında sevk edildi. Devreye alınan PASHA Model Ram Makinelerine göz attığımızda ise Tekirdağ, Üniteks Tekstil‘de 10 kabinli; Denizli, Koltuksuz Tekstil’de 6 kabinli makineler göze çarpıyor. Effe Marka EF-FTE Model Fırçalı Toz Emiş Ünitesi de Çorlu’da Kasar & Dual fabrikasında devreye alınmış bulunuyor.

KUMAŞ MERKEZLEME İÇİN ETKİLİ YOL

EFFE Marka Kumaş Ortalayıcı Üniteler; ram makineleri, kontinü yıkama makineleri ve baskı makineleri girişlerinde kumaş kenarlarını açmak ve kumaşı makineye tam merkezleyerek sevk etmek için ideal çözümler sunar.

EF-FCU model paslanmaz çıtalı ortalayıcı

Makine girişinde oluşabilen tansiyonu ortadan kaldırır, kumaşın sonraki üniteye merkezlenerek relaks şekilde sevk edilmesini sağlar. Moher ve EPDM kaplamalı çıta alternatifleri mevcuttur.

EF-CGU model beşikli ortalayıcı

Çift yönlü pnömatik pistonlu, beşik hareketli ortalayıcı sistem genellikle dokuma tip kumaşların merkezlenerek sevk edilmesi için tercih edilir.

EF-FCU/W model paslanmaz çıtalı ortalayıcı

Açık en yıkama makineleri ve kasar makinelerinin yıkama kabinleri içinde kullanılan ünite; su, buhar ve kimyasallardan etkilenmeyecek malzemeden imal edilmiştir.

EF-FCU/B model çıtalı ortalayıcı ve kumaş açıcı ünite

Rotasyon veya filmdruck baskı makineleri girişlerinde kullanılan ünite, kumaşın her iki taraftan da kenarlara doğru açılarak tansiyonsuz şekilde baskı makinesi blanketine sevk edilmesini sağlar.