DuPont, BASF’nin Ultrafiltrasyon Membranı İş Kolunu Alıyor

Paylaş

DuPont Güvenlik & İnşaat İş Kolunun Başkanı Rose Lee açıklamasında, “Yenilikçi su çözümlerinde bir dünya lideri olarak dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimizin suyla ilgili sorunlarına yardımcı olmak üzere sürekli araştırma içindeyiz,” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu teknoloji, inge’nin uzman ekibiyle birlikte portföyümüzü daha da genişletirken içme suyu, endüstriyel ve atık su arıtma uygulamalarına yönelik olarak dünya çapında ihtiyaca özel, bütünleşik çözümler sunma kabiliyetimizi de geliştiriyor.”

DuPont ile BASF ultrafiltrasyon teknolojilerinin birleşmesi ultrafiltrasyon, ters ozmoz ve iyon değiştirici reçineler dâhil DuPont’un su arıtma ve ayırma teknolojilerindeki lider portföyüne katkıda bulunuyor.

DuPont Su Çözümleri Küresel Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü HP Nanda, “Su yerel, bilim ise küreseldir,” diyerek açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: “Müşterilerimizin karşılaştıkları sorunları çözebilmek için teknoloji alanında geniş bir portföye ihtiyacımız var. BASF’nin sektör lideri, multi-bore tip PES Ultra Filtrasyon teknolojisiyle kendi yüksek akışlı PVDF teknolojimiz tamamlanarak müşterilerimiz için daha fazla seçenek sağlanıyor.”

BASF’de Performans Kimyasalları Başkanı Anup Kothari, açıklamasında “inge ekibi, Ultrafiltrasyon Membranı teknolojisini geliştirip pazarda yerleşik bir aktör haline getirerek müthiş bir iş başardı. Öte yandan, BASF ile sinerjiler oldukça sınırlı kalıyor,” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Ultrafiltrasyon Membranı iş kolu açısından, stratejik bir alıcı olan DuPont’un bir parçası olmak sağlam bir değer yaratma potansiyelini de beraberinde getirmektedir. İş kolu, büyümesinde bir sonraki seviyeyi bu sayede yakalayabilecektir.”