DuPont Advance Printing ile tanışın

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DuPont Advanced Printing (DuPont) geniş tekstil mürekkebi portföyünün bir parçası olarak en yeni DuPont™ Artistri süblimasyon mürekkebini FESPA 2017’de görücüye çıkardı. DuPont™ Artistri Xite S1500 süblimasyon mürekkebini sergilediği fuarda büyüyen süblimasyon mürekkebi porföyünün en yenisi olan DuPont™ Artistri Xite S2500’nin ilk tanıtımını gerçekleştirdi.

Xite S2500, polyester tekstil ürünleri baskısı için orta-viskoziteli bir süblimasyon mürekkebi ve lansmanı 2017’nin üçüncü çeyreğinde planlanıyor. Xite S2500 üstün tutarlılık, kafa uyumu ve baskı rengi performansı taahhüt ediyor. DuPont, süblimasyon mürekkep serisini genişletirken tekstil elyafları alanındaki 70 yıldan fazla inovasyon ve uzmanlığını, dijital yazıcı mürekkeplerindeki kapsamlı bilgisi ile kombine ediyor. DuPont Advanced Printing Artistri Inkjet Mürekkepler Global Pazarlama Müdürü Eric Beyeler, “Artistri süblimasyon mürekkeplerimiz, sadece olağanüstü renk doyumu sağlamakla kalmaz, aynı zamanda mükemmel kafa uyumu ve lottan lota üstün tutarlılığı sayesinde verimlilik avantajları sergiler. Yeni ürün tekliflerimiz ile ambalaj ve baskı pazarlarında güvenilir bir inovasyon partneri olarak müşterilerimizin büyümesini ve rakiplerine karşı daha iyi bir performans sergilemesini desteklemeye devam ediyoruz. Üretkenlik, verimlilik ve yenilikçilik temelleri üzerine kurulmuş bir şirket olarak DuPont, sunduğumuz Xite S1500 sublimasyon mürekkebi ile her türlü baskı altı malzemesine her baskı kafası ile baskı yapabilmeyi sağlıyoruz. DuPont bir kimya şirketidir. Bu mürekkeplerin üretimi için pigment ve polimerleri dışarıdan alıyoruz. Formülasyon ve komponentler ile birleştirme işinde de DuPont teknolojisini kullanıyoruz. DuPont olarak yeni talepleri, trendleri takip etmek, yenilikleri bulmak ve pazara sunmak bizim DNA’mızda olan bir hassasiyet” dedi. DuPont, metraj baskı yapan müşteriler için sunulan Artistri Xite S1500 ve S2500’e ek olarak parça baskı yapan müşterileri için Artistri Brite mürekkeplerini sergiledi. Artistri Brite mürekkepleri, doygun renk ve üretim hızı için yeni nesil parça baskı dijital mürekkep teknolojisini içeriyor. Özellikle, endüstriyel dijital baskı alanına geçiş yapmak isteyen fakat yüksek kalite ve tekrarlanabilirlik sağlayan daha hızlı ve güvenilir bir sürece ihtiyaç duyan parça baskı üreticileri için tasarlanmış bir mürekkep. Tekstil mürekkepleri portföyünü oluşturan geniş bir baskı kafası yelpazesi için düşük viskoziteden yüksek viskoziteye kadar mevcut olan Artistri Xite mürekkepleri alternatif baskı teknolojilerinde nazaran iyileştirilmiş iş akışı verimliliği ve daha az çevresel ayak izi ile daha fazla renk elde eden pigment mürekkebi özelliği ile sunuluyor. DuPont Türkiye’de Türkiye, Orta Doğu ve Afrika’dan sorumlu Satış Müdürü olarak görev yapan Asuman Yazıcı, özellikle flekso tarafında çok iyi tanınan şirketin inkjete geçişini şöyle anlatıyor: “Aslında DuPont için Artistri yeni bir iş kolu değil. 1992’den beri faaliyet gösteriyor ve sadece mürekkep olarak değil makine tedarikçisi olarak da inkjet işindeydi. Üstelik sadece tekstil değil ev, ofis ve ticari baskılar için de çözümler sunan bir iş kolumuzdu. Makine kısmından çıkıldıktan sonra iki ayrı iş kolu olan inkjet ve ambalaj grafikleri 2015 sonu itibariyle birleşti ve DuPont Advanced Printing adını aldı.” Halen dijital baskı alanında ofis, ev ve ticari baskı mürekkepleri konusuna devam eden DuPont, Yazıcı’nın Türkiye’yi içinde barındıran sorumluluk bölgesindeki tekstil pazarının büyüklüğü sebebiyle ülkemizde de şu anda sadece tekstil mürekkepleri ile hizmet veriyor. Yazıcı, DuPont Advanced Printing tarafından sunulan tekstil mürekkepleri ve pazara ilişkin açıklamasını şöyle tamamlıyor: “DuPont Advanced Printing altında bulunan dijital baskı kısmını tekstil mürekkepleri domine ediyor. Bu alanda ev, ofis ve ticari baskıda da varız. Ancak benim bölgemde özellikle Türkiye, Mısır, Pakistan gibi ülkelerde ağırlıklı olarak tekstil üretimi çok büyük olduğu için biz de ağırlıklı olarak tekstil mürekkeplerini temsil ediyoruz. Tekstil mürekkeplerinde Direct-to-garment (DtG) alanında pigment mürekkepleri sunuyoruz. Bunun yanı sıra bobinden bobine tekstil baskısı için özellikle de ev tekstili konusunda hem pigment, hem dispers hem asit hem reaktif mürekkepler üretiyoruz. FESPA 2017’de de yeni mürekkebimiz ve odak noktamız süblime baskı oldu. Dye Sublimasyon için Artistri Xite S1500, S2500 mürekkeplerimizi tanıttık.”

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