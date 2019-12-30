Dünya’nın Trend Otoritesi Çocuk Modası Trendlerini İstanbul’da Açıklıyor

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87 ülkede 40.000 kullanıcıya ulaşan, dünyanın lider trend öngörü firması İngiliz WGSN, 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri fuarı bünyesinde Sonbahar-Kış 20/21 çocuk modası trendlerini aktaracağı çok özel bir seminere hazırlanıyor.

9 Ocak 2020 Perşembe günü saat 14.00’te seminere kayıt yaptıran fuar ziyaretçilerine verilecek ve konu başlıklarını Çocuk Giyim Makro Trendler, Renk & Renk Harmonileri, Kumaşlar, Baskı & Desenler, Süslemeler, Ayakkabı & Aksesuarların oluşturacağı sunumun ardından, ikramlar eşliğinde soru-cevap bölümüne geçilecek.

38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı Sektörün Sürdürülebilirliğini Destekliyor

Global değerleri göz önünde bulundurarak, yerli sektörün sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak ve endüstrinin geleceğinin şekillenmesine rehberlik etmek amacıyla, her yıl birbirinden zengin içeriklerin yer aldığı etkinlikler düzenlemeyi amaçladıklarını belirten, 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuar Direktörü Hatice Dinçer, ‘’ Hedefimiz 9-11 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak etkinlikte, Sonbahar-Kış 20/21 çocuk modasıyla ilgili gerçekleştirilecek sunumlarla birlikte, yerli sektörün dünya modasıyla aynı anda koleksiyonlarını sergilemesini sağlamak ‘’ dedi.

Yaptığı 2021 Tüketici analizlerinde WGSN, genç nüfusun artış gösterdiği Afrika ve Hindistan gibi ülkelerin trendlere yön verdiği, global değerlerin önümüzdeki dönemde artış göstereceği, bu nedenle de Sonbahar-Kış 20-21 sezonunu şekillendiren etnik etkilerin ön planda olduğunu sunumlarında yansıtıyor.

8-11 Ocak 2020 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek 38. Uluslararası İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri fuarının ikinci gününde düzenlenecek WGSN Çocuk Trendleri seminerine, firmasının gelecek vizyonu oluşturmasına yardımcı olacak tüyoları öğrenmek isteyen yerli ve yabancı firmaların yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

“ Sistemlerin Çağı 2020’lere Hoşgeldiniz ”

Düşünce metotlarının, ürün odaklı tasarımdan sistemik tasarımlara dönüştüğü bir çağa yaklaşıyoruz. Giderek daha karmaşık hale gelen dünyamızda, sürdürülebilirlik ve değişim gibi konular artık zorluk olmaktan çıkıp birer fırsata dönüşüyor. Bu sayede tasarım ve yaratıcılık; insanlar, çevre ve iş dünyası için uzun vadeli çözümler geliştirilmesine olanak sağlıyor.

Dünya’nın trend otoritesi WGSN; Sonbahar/Kış 20/21 Çocuk Giyim trend öngörülerini paylaşacağı sunumda, Çocuk Giyim’i etkisi altına alan makro trendleri aktarırken; renk, desen, kumaş, hazır giyim ve aksesuar gibi birçok alanda ilham verici bilgiler sunacak. Konforlu ev giyimi etkilerinin öne çıkacağı sezonda;gerçek ile sanal, otantik ile sahte, gerçek ile fantezi arasındaki çizgiler bulanıklaşıyor. Klasik stiller teknik kumaşlar ile birleşerek modern silüetler yaratıyor.