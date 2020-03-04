Dünyanın lider lastik üreticisi Bridgestone, Ayda Yolculuk için Lastik Geliştirecek

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Dünya lastik devi Bridgestone ay yüzeyinde yapılan çalışmalarda mobilite için gerekli olan gezgin araçlar için lastik araştırmalarına uzmanlığını sunacak. Bu görev için Toyota ve JAXA ile birlikte çalışmaya başlayacağını duyuran şirket, ayda insanlar tarafından kullanılacak ve basınçla çalışan bu araçların yerle temasını en iyi şekilde sağlayacak lastiklerin geliştirilmesinde rol alacak.

Bridgestone, Japon Uzay Keşif Ajansı (JAXA) ve Toyota ile birlikte uluslararası bir uzay araştırma görevinde yer alacağını açıkladı. JAXA ve Toyota’nın Mart ayında duyurduğu bu görevin hedefleri arasında uzay keşiflerinde insan aktivitelerinin etkinlik alanının genişletilmesi ve fikri mülkiyet haklarının geliştirilmesi bulunuyor. Bridgestone, bu kapsamda insanlar tarafından kullanılacak ve basınçla çalışacak olan gezgin araçların lastiklerinin performans gereksinimlerini araştıracak ve bu araçların ay yüzeyi ile daha iyi temas kurabilmesine yardım edecek.

Şirket, insanlığın uzayı keşfinin bir sonraki aşaması olan bu süreçte her iki kurumla ortak bir çalışma yürütecek; JAXA ile 2000’li yıllarda kurulmuş olan müşterek araştırma ortaklığını geliştirerek gezgin araçların ay yüzeyi ile olan temas alanını incelerken, Toyota’nın gezgin araç projesine de teknik ortak olarak hizmet edecek.

Bridgestone, lastik alanındaki uzmanlığı ve bilgi birikimi doğrultusunda gezgin aracın ağırlığının, ivmelenmesinin ve fren kabiliyetinin desteklenmesi, darbe emiliminin en aza indirgenmesi ve manevra kabiliyetinin iyileştirilmesi için geliştirilmiş Esnek Lastik sayesinde ay yüzeyinde mobilite ile ilgili karşılaşılabilecek zorlukların araştırılmasına yardım edecek. Böylelikle gezgin aracın ay yüzeyinde 10.000 kilometreden fazla yol almasını sağlayarak uzay görevinin tamamlanması için gerekli olan mesafenin katedilmesine destek sunacak.

Güçlü bir deneyim ve özgün mobilite çözümleriyle bu sıra dışı projeyi desteklemeye hazır olduklarını belirten Bridgestone Amerika Bölgesi Teknolojiden Sorumlu Yöneticisi Nizar Trigui “JAXA ve Toyota ile gerçekleştirmiş olduğumuz iş birliği ve bu kapsamda üstlendiğimiz görev bizim için gurur verici. Teknik kapasitemizin ayın yüzeyinde en zorlu koşullarda dahi işlevlerini tam olarak yerine getirebilecek bir lastiğin geliştirilmesine olanak sağlayacağına ve bizleri insanlığın mobilitesi için daha yukarı seviyelere taşıyacağına inanıyoruz.

Kurucumuz Shojiro Ishibashi, toplumun ilerlemesine ve gelişimine katkıda bulunmaya inanıyordu. Bridgestone kurumsal felsefemizin ayrılmaz bir parçası olan Yaratıcı Öncülük (Shinshu-Dokuso) aracılığıyla geleceğe yönelik yenilikçi çözümler geliştirerek bu inanca olan bağlılığımızı ortaya koyuyoruz. Bu görev, bir yandan bu bağlılığı temsil ederken bir yandan da Bridgestone’un insanların hareket etme, çalışma ve oynama şekillerini iyileştirme gayretlerinin göstergesidir.” şeklinde konuştu.