Dünyanın en “en eski” indigo boyalı kumaşı!

Peru’da yer alan Huaca mevkiinde yapılan arkeolojik kazılar sırasında, George Washington Üniversitesi’nden bir araştırmacı tarafından, 6200 yaşında olduğu belirlenen, indigo (mavi) boyalı pamuklu kumaşlar bulundu. Bunda ne var diyeceksiniz…

Şöyle izah edeyim; bu kumaş, Peru’daki keşif öncesi bulunan ve “en eski” olduğu iddia edilen “pamuklu ve indigo (mavi) boyalı kumaşlardan” 1800 yıl daha yaşlı. Özetle, dünyanın en “en eski” indigo boyalı pamuklu kumaşı bu keşifle Yeni Dünya’dan çıkmış oldu….

Yerli Amerikalıların insanlığın hizmetine sunduğu teknolojik katkıların önemli bir kısmının pek çoğumuz farkında değiliz. Dr. Splitstoser’e (G. W. Üniversitesi’nde antropoloji bölümü öğretim üyesi) göre bunun en muhtemel nedeni; işgal ve istilalar sırasında Güney Amerikalıların geliştirdiği ince lifler yanında karmaşık boyama, eğirme ve dokuma tekniklerinin hızla Avrupalıların eline geçmiş olması ve dünyaya kendi sistemleri üzerinden yayılması. Yapılan ayinlerde farklı türlerde tekstil ürünlerinin kullanıldığından yola çıkarak uzmanlar, bu kumaşların bulunduğu arkeolojik alanın çok büyük ihtimal ile bir tapınak olduğunu düşünüyor.

Oldukça iyi korunmuş halde bulunan kumaşlar, eski insanların uygarlık düzeyi ve yaşam tarzları ile 21. Yüzyıl dünyası arasında beklenmedik bir ilişkinin kurulmasına da vesile olmuş görünüyor. Örneğin, kumaşta kullanılan pamuk lifinin bugün Mısır pamuğu olarak bildiğimiz cins ile aynı olduğunu söylesem??? Ve dahası, 6200 yıl önce Güney Amerikalılar indigo boyayı hayatlarının bir parçası haline getirmeselerdi, her devrin vazgeçilmezi blue jeanler acaba bugün hepimizin dolabında birer ikişer yer alabilir miydi? Şüphesiz, bu ve benzeri soruları sormaya devam edebiliriz; ancak bu arada yolunuz Peru’ya düşer ve dünyanın en “eski” (yoksa en “eskimeyen” mi desem) pamuklu kumaşını görmek isterseniz “Cao Müzesi”ni ziyaret edebilirsiniz….