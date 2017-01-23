Dünya’nın en büyük 2. iplik fuarı için geri sayım

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Türkiye’nin ve dünyanın lider iplik üreticilerinin son trendlerini ve en yeni ürünlerini sergileyeceği İstanbul İplik Fuarı, sektörün nabzını tutmak ve yenilikleri takip etmek isteyen tüm profesyoneller için kaçırılmaz ticari fırsatlar sunuyor.

İstanbul İplik Fuarı’nın 2016’daki Büyük Başarısı

2016 Şubat ayında düzenlenen Uluslararası İstanbul İplik Fuarı’nı 77 ülkeden 7.954 ziyaretçi yoğun bir ilgiyle takip etti. Dünya’nın 2.en büyük ve en kapsamlı iplik fuarı konumuna gelen fuar, 17 ülkeden firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile gerçekleşti. İplik sektörünün yeni pazarlara açılması hedefiyle uluslararası pazarlama faaliyetlerine ağırlık verilen fuarda, Tüyap davetlisi olarak gelen profesyonel alım heyetleri, katılımcı firmalarla buluşturuldu. Etkin pazarlama çalışmaları ile ziyaretçi akınına uğrayan İstanbul İplik Fuarı, sağladığı ihracat fırsatları ile katılımcı firmalardan tam not alarak son 13 yılın en başarılı iplik fuarı oldu. Katılımcı firmalar ziyaretçi sayısı ve niteliğinden memnun kalırken, potansiyel müşteriler ile bir araya gelerek verimli bir fuar geçirdiler. Belarus, Çin, Endonezya, Güney Kore, Hindistan, Hong Kong, İngiltere, İran, İsrail, İtalya, Kamboçya, Mısır, Pakistan, Polonya, Tacikistan, Türkiye olmak üzere 16 ülkeden 211 firma ve firma temsilciliğinin katıldığı İstanbul İplik Fuarı’nda çok sayıda çevreci, yüksek performanslı ve üstün kaliteli ürünler sergileniyor. Katılımcı firmalara yeni pazarlar ve müşteriler kazandırmak adına tüm yıl boyunca sürdürülen alım heyeti programı kapsamında Azerbaycan, Bulgaristan, Fas, Gürcistan, Hindistan, İran, Kırgızistan, Kosova, Makedonya, Mısır, Özbekistan, Rusya, Sırbistan, Tunus ve Ukrayna’dan önemli üreticiler Tüyap tarafından fuar boyunca misafir ediliyor.

TÜM DÜNYANIN BEKLEDİĞİ TİCARET VE TEDARİK PLATFORMU

Pamuk ipliklerinden, bobin masura ve makaralara, akrilik ipliklerden elyaflara kadar geniş ürün yelpazeleri ile iplik sektörünün yeni ürünlerini görmek, yeni tedarikçiler bulmak ve alım yapmak için beklediği İstanbul İplik Fuarı, Tüyap Fuarcılığın desteğiyle, Türkiye’nin Bursa, Denizli, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Uşak başta olmak üzere pek çok şehrinden sektör profesyonelini ağırlamaya hazırlanıyor. Bu büyük buluşmanın kapıları 2 Şubat 2017’de açılırken; Türkiye’nin en prestijli fuarlarını organize eden ve farklı sektörlere ev sahipliği yapan Tüyap, her yıl olduğu gibi bu yıl da markasının gücüyle, sektör profesyonellerini ve ziyaretçilerini 5 Şubat 2017’ye kadar ağırlıyor olacak.

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