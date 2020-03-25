Dünya Nüfusunun Dörtte Biri Aşırı Derecede Susuzluk Çekiyor

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İleri teknolojisi ile dünya kaynaklarını korumaya katkıda bulunan yeni nesil ürün, sistem, hizmet ve çözümler geliştiren pompa üreticisi Wilo, Dünya Su Günü kapsamında suyun hayatımızdaki önemi ve su kaynaklarının korunması konusuna dikkat çekti. Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü’nün (WRI) araştırmasına göre dünya nüfusunun en az dörtte birinin aşırı derecede susuzluk çektiğini ve birçok ülkede çeşme suyu dahi verilemeyecek derecede kuraklık yaşandığını vurgulayan Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürek, Dünya Sağlık Örgütü’nün Raporu’na göre ise yaklaşık 159 milyon insanın içme suyunu su birikintileri ve yüzey sularından topladığı bilgisini paylaştı. Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişme Raporu’nda 2 milyar insanın temiz suya erişme noktasında sıkıntı yaşadığının açıklandığını aktaran Ürek, Wilo olarak herkesin temiz suya kolaylıkla ulaşabileceği bir dünya için suya ve geleceğe yön verme hedefiyle yol aldıklarının altını çizdi.

Su ve enerji kaynaklarının verimli kullanıldığı bir dünya için ileri teknoloji çözümler sunan pompa sistemlerinin öncü markası Wilo, uzun vadeli stratejisini belirlerken önümüzdeki yıllarda tüm toplumların hayatlarını derinden etkileyecek altı küresel mega trend tanımladı. Globalleşme, akıllı şehirler, enerji sorunu, iklim değişikliği, kuraklık ve dijital dönüşüm olarak belirlediği bu mega trendler ışığında yol alan Wilo, yüksek verimli teknolojileri ile küresel sorunların çözümüne sürdürülebilir katma değer sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Dünyada 2 milyar insan temiz suya ulaşamıyor

Dünya Su Günü kapsamında suyun hayatımızdaki önemi ve su kaynaklarının korunmasına dikkat çeken Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürek, Dünya Sağlık Örgütü’nün Raporu’na göre yaklaşık 159 milyon insanın içme suyunu su birikintileri ve yüzey sularından topladığını hatırlattı. Birleşmiş Milletler Dünya Su Gelişme Raporu’na göre ise 2 milyar insanın temiz suya erişme noktasında sıkıntı yaşadığını aktaran Mehmet Ürek, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından açıklanan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 6’ıncı maddesi kapsamında, 2030 yılına kadar herkesin güvenli ve erişilebilir içme suyuna ulaşmasını sağlamak için altyapıya yatırım yapma, sıhhi tesisleri inşa etme ve her düzeyde hijyeni teşvik etme çağrısı yapıldığını belirtti. Wilo’nun da öncelikli sürdürülebilirlik hedeflerinin başında insanlara temiz su sağlanması olduğunu vurgulayan Ürek, bu amaca ulaşmak için tüm su döngüsüne odaklanılması gerektiğine dikkat çekerek, “Sürdürülebilir su yönetimi anlayışı, içme suyunun üretimi ve tedariğinden çok daha fazlasına odaklanmayı gerektiriyor. Bu noktada atık suyun bertaraf edilmesi ve ıslahı da büyük önem taşıyor. Çünkü bu uygulamalar değerli su kaynaklarının etkin şekilde işlenmesine ve artan kirlenme seviyelerinin önlenmesine yardımcı oluyor” diye konuştu.

Türkiye yüksek derecede su sıkıntısı çeken ülkeler arasında 32. sırada

Dünya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (WRI) tarafından hazırlanan su riski atlasına göre Türkiye’nin yüksek derecede su sıkıntısı çeken ülkeler arasında 32’nci sırada yer aldığını ifade eden Ürek, “WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı) Türkiye’nin verilerine göre ise ülkemizde 50 yılda 3 Van Gölü büyüklüğünde, yani yaklaşık 1,3 milyon hektar sulak alan kaybı yaşandı. Bugün tatlı su kaynaklarımızın yüzde 74’ü tarımda, yüzde 15’i evsel kullanımda ve yüzde 11’i de sanayide kullanılıyor” dedi.

“100 milyon insanın temiz suya daha iyi şartlarda erişmesini sağlıyoruz”

Wilo’nun dünya kaynaklarına sahip çıkmayı ve ileri teknolojisini bu yönde kullanarak toplumların refahına katkı sağlamayı misyon edinmiş bir marka olduğunu belirten Ürek, “Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman hayatın temeli olan suyun ve enerji kaynaklarının korunması konusuna yüksek sorumluluk duyarak suya ve geleceğe yön verme hedefimizle yolumuza devam edeceğiz. Bu kapsamda Wilo’nun ofis ve fabrikalarındaki içme suyu tüketimini yüzde 20 azaltıyoruz. Dünya genelinde 100 milyon insanın temiz suya daha iyi şartlarda erişmesini sağlıyoruz. Elektrik şebekesine bağlı olmayan kurak bölgelerde kendi kendine yetebilen ve su tedariği sağlayan güneş enerjili sondaj pompalarımız ve kaynak verimliliğinde öncü yapay zekalı pompalarımız başta olmak üzere yüksek teknolojiye sahip tüm inovatif ürünlerimizle her geçen gün daha fazla insanın temiz suya daha kolay erişimini sağlayacağız” diyerek sözlerini tamamladı.