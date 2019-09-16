Levi Strauss’un, denim iş pantolonunun cep kenarlarını birleştirmede, atların koşum takımlarında bulunan rivetleri kullanması iş giysisinde bir devrim yarattığı ve bu güçlendirilmiş iş pantolonlarının ekmek peynir misali satılarak dünya çapında ün kazandığı söylenir. Bununla beraber, denime dair bu ve benzeri pek çok yenilikçi çözüm, iş giysisi olmanın çok ötesine geçerek, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen “mavi” pantolonların üretilmesi için tüketilmesi gereken inanılmaz su miktarını değiştirmeye maalesef yetmedi. Ancak tekstilde sürdürülebilirlik çalışmaları hız kazandıkça denim de bundan payını almaya başlamış görünüyor. Wrangler, örneğin, su tasarrufu sağlayan köpük bazlı bir boyama işlemi kullanan ilk denim markası olarak denimde sürdürülebilirliğe katkı sağlayanlar arasında yerini aldı. Yakın zamanda ise küresel hazır giyim perakende firması Gap Inc.; Banana Republic ve İspanyol denim işletmesi Tejidos Royo ortaklığı ile başlayan, susuz indigo köpük boyama tekniği kullanarak denim üretme girişimini duyurdu.

Bir İspanyol tekstil üreticisi olan Tejidos Royo, “Dry Indigo®” adı altında köpük bazlı boyama yapan ilk üretim tesisi olma özelliğini taşıyor. 10 yıl süren araştırma ve geliştirme çalışmalarından sonra Tejidos Royo, Gaston Systems Inc. ve Indigo Mill Designs (IMD) işbirliğiyle geleneksel indigo boyama işlemini değiştirmeyi başardı ve su içermeyen benzersiz bir boyama işlemi geliştirdi. AITEX’in (tekstil araştırma enstitüsü) ECO – TECHNOLOGY sertifikası altında “garantili” bir teknolojisi olan Dry Indigo®, boyama için % 100 daha az su, % 89 daha az kimyasal madde,% 65 daha az enerji kullanımı ve sıfır su deşarjı imkânı sunuyor.

Bu tip yaklaşımların pazardaki yansımaları, yakın gelecekte sürdürülebilir denim alanında pek çok yenilikçi uygulamayla karşılaşacağımızın da habercisi gibi…