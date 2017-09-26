Dornbirn, insan yapımı elyafların geleceğini 56. kez iletiyor

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Her yıl, Dornbirn-MFC, 30’dan fazla katılımcının 700’den fazla katılımcısına ev sahipliği yapmaktadır (Avrupa’dan% 80, Asya’dan% 15 ve Amerika’dan% 5). Gelen kayıtlar, katılımcı sayısının 2017’de biraz daha yüksek olacağını gösteriyor. Elyaf endüstrisi ve aşağı üretim aşamaları için Avrupa liderliğindeki yenilik platformu, her katılımcının etkinliğin başarısına katkıda bulunacak fikir üreticisi ve ağ aracıları olarak işlev görmektir. 13-15 Eylül 2017’de Avusturya’nın Dornbirn kentinde düzenlenecek 100’den fazla uzman sunumu (endüstriden% 50 ve akademik dünyadan% 50) bir sonraki Dornbirn’deki alanları kapsayacak.

• Fiber yenilikleri

• Sağlık ve hijyenik uygulamalar için lif, tekstil ve dokumasız maddeler

• Koruyucu uygulamalar için lif, tekstil ve dokunmamışlar

• Spor ve serbest zaman giyimi için fiberler, tekstil maddeleri ve dokunmamışlar

AÇILIŞ GÜNÜNDE ÜST SINIF KONFERANSLAR:

Ulm Üniversitesi Profesörü Radermacher, Forschungsinstitut für anwendungsorientierte Wissensverarbeitung (Uygulama odaklı Araştırma Enstitüsü Bilgi İşlem Oryantasyonu), Roma Kulübü Üyesi, “Küreselleşme, Sürdürülebilirlik, Gelecek – bizim için umut hala var mı” konusunu ele alacak. Veolia Water Technologies / ABD, Bay Buisson, “Su Yönetimi Alanında Yenilikçi Lifler ve Tekstiller” konusundaki beklentilerini ve Avrupa Sentetik Elyaf Birliği CIRFS Başkanı Dr. Meierkord ile ilgili rapor sunacak. “İnsan Kaynaklı Liflerin Küresel Kaynakların Dengeli Kullanımı Üzerine Katkısı.” Fiber yenilikleri alanında katılımcılar, “deniz çöpü (mikro plastikler)” konusundaki Almanya’dan üç sunum ve geri dönüşüm, biyopolimerler ve yüksek performanslı lifler gibi konuların gözden geçirilmesi de dahil olmak üzere, oldukça ilginç birkaç bildiri bekliyor olabilirler. Sağlık ve hijyen uygulamaları alanındaki son gelişmeler, implantoloji kadar hastane ve genel sağlık bakımından da tartışılacaktır. Büyük markaların yanı sıra sağlık bakımı alanında saygın “özel etiketler” de temsil edilecek. Koruyucu uygulamalarla ilgili tanıtım raporları, NASA’nın (ABD) hoparlörü tarafından sunulacak ve alev geciktirici tekstil liflerinden uzay araştırmaları bağlamında bahsedilecek ve koruyucu kıyafet üreticisinin dünya çapında tanınmış bir temsilcisi, diğerlerinin yanı sıra, son gelişmelerden ve ayrıca üst kademe işleme aşamalarında yer alan gerekliliklerden bahsedecek. Spor ve eğlence amaçlı yenilikçi, çok dekore edilmiş dış mekan markası VAUDE ve küresel üretici MAS Holding son derece ilginç raporlar sunacak ve endüstri ve araştırma temsilcileri, fonksiyonellik ve ekolojik üretim yöntemleri hakkında sunumlar yapacak.

İNTERAKTİF PANEL TARTIŞMALARI:

Programı daha canlı ve interaktif hale getirmek için, bir dizi kilit konu üzerinde panel tartışmaları planlandı. Açılış Günü’nde, “Deniz Çöpü – bir sorun yenilikçi bir fırsat haline geldi” konusundaki en güncel konularda bir yönetim konuşması olacak. SYNGROUP Danışmanlık ortağı Walter Woitsch, panelin başkanlığını yapacak. Diğer panel üyeleri Prof. Franz Josef Radermacher / Ulm Üniversitesi, Philipp Meister / Adidas, Wilhelm Rauch / IVC, Robert van de Kerkhof / Lenzing, Uday Gill / Indorama olacak. Spor ve eğlence amaçlı olarak Perşembe öğleden sonra öğle arasına girmeden hemen önce “Sürdürülebilirlik ve Performans – bu sektörde bir çelişki?” Konulu bir panel hazırlandı; Tartışmacılar Adidas’ın temsilcisi Rene Bethmann / VAUDE, Ranil Vitarana / MAS Holding ve Giuseppe Gherzi’nin başkanlık edecek diğer markalar. Bölüm koruyucu uygulamalarda, ikinci gün, Dr. Isa Hofmann tarafından yönetilen panel, Evelyne Orndoff / NASA’ın yer alacağı “Son derece hafif ve şık yüksek performans özelliklerinin sonsuz destanı: Sırada ne var” konulu bir tartışma ile sonuçlandırılacak. Michael Stanhope / Tencate, Oliver Spöcker / Lenzing AG, Pierluigi Bernardi / Nilit ve DSM Dyneema’nın bir temsilcisi.

GENÇ BİLİM İNSANLARI FORUMU:

Geçen yıl düzenlenen “Genç Bilim İnsanları Forumu” nun olağanüstü başarısı organizatörleri, bu kez Kongrenin son gününde etkinliği tekrarlamaya yönlendirdi .. Yine Walter Woitsch, Yönetici Ortağı-Industrieberatung SYNGROUP tarafından yönetilecek olan çalıştay, “Araştırma Geliştirme Üzerindeki Dijital Evrimin Etkisi” konusuna ayrılmış olacaktır.

Uzman Paneli / Çalıştay Kongresinden önceki gün “Küresel Ekonomi: Tekstil ve Dokusuz Ürün Atıkları – tehdit veya fırsat mı?”

Bu son derece önemli konu, fiber endüstrisinden ve aşağı üretim aşamalarından, ticaret firmalarından ve ilk kez atık yönetimi şirketlerinden alınan bir grup uzman tarafından incelenecektir. Bu eşsiz etkinlik, Dornbirn-MFC tarafından ortaklaşa CIRFS (Avrupa Yapay Elyaf Birliği), EDANA (dokumasız kumaşlar sanayi birliği) ve ISWA (atık yönetim şirketlerinin küresel birliği) ile ortaklaşa düzenlenecek. Walter Woitsch başkanlığında SYNGROUP, Avusturya’nın en önemli yönetim danışmanlık grubu tarafından yönetilecek.

Etkinliğe katılan firmalar, tedarik zincirinin tüm bölümlerini temsil ediyor:

• Elyaf endüstrisi: Lenzing AG, Glanzstoff Industries, Märkische Faser, Advansa, Doğa İşleri, Wellman, Fisipe, IFG Asota, LyodellBasell, Aquafil

• Makine imalatı ve kimya sanayi: Laroche, Starlinger, Saurer, Oerlikon, Novozymes

• Üreticiler, Tüccarlar ve Markalar: Adidas, IKEA, Wolford, Textil Santanderina, Utexbel, Saleianer

• Atık Dönüşümü ve Atık Yönetimi: ARA, ALBA, Reiling, Gläser Textil, Stadt Wien,

• Ticaret Dernekleri ve Üniversiteler: Euratex, EcoTLC, Bayern Innovativ, Viyana

• Teknoloji Üniversitesi, STFI Chemnitz.

#Dornbirn, #elyaf