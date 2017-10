Dokunmamış ürünler için Avrupa’nın en büyük ticaret fuarına başarılı katılım

Paylaş

Sandler AG 30 yıldır hijyen endüstrisinin yenilikçi bir ortağıdır. Dokumasız üreticiler, bu yıl dönümünü, bu yıl INDEX-Avrupa’nın en büyük dokunmamış fuarında Cenevre’de özel bir stand tasarımı ile kutladı. Dünyanın her yerinden mesleki kitle, yeni gelişmeler ve Sandler ekibi ile hijyen endüstrisindeki en yeni eğilimler üzerine tartışmalara başladı. Dokunmamış yeniliklerin bir podyumu tam anlamıyla merkezine aldı ve şirketin yeni imaj treylerini gösteren bir çoklu ortam ekranı, insanlarla teknoloji arasındaki boşluğu doldurdu: Sandler, insanlara kelimenin tam anlamıyla dokunan, çeşitli gereksinimleri karşılayacak ve bireysel yaşam biçimlerini destekleyecek şekilde tasarlanan ürünleri sergiledi. İnsanlar için ürünler, insanlar tarafından. Bu anlamda, ortaklık ve tekstil ürün çözümleri ile tanımlama, podyum tasarımına entegre Sandler personelinin fotoğrafları ile de gösterildi. Dört gün süren fuarda Sandler podyumu dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilere katıldı. Satış, ürün geliştirme ve satınalma konularındaki Sandler ekibi, hijyen ve mendil endüstrisinden ve diğer sektörlerden gelen uzun zamanlı müşterilerle görüşme fırsatı buldu; Tedarikçiler ve diğer ortaklar. Mevcut projeler, en yeni Sandler yenilikleri, trendleri ve pazardaki gelişmeler bu görüşmelerin konuları idi. İstisnai kabin tasarımı ses getirdi. Potansiyel yeni müşterilerin ilgisini çekti ve Sandler AG’ye çok sayıda ilginç yeni temas getirdi. INDEX gösterisinin başlıca odak noktasına göre, bebek bakıcısı ve kadınsı bakım için dokunmamışlar kabinde en çok aranan kalemlerdi. Kompleks hijyen ürünlerinin çeşitli bileşenleri üzerine uygulanan tekstil herkesi yüksek yumuşaklık ve optimum işlevsellik sayesinde daha fazla takdir yetkisi vererek konforun artmasına yardımcı olur: Kapama sistemlerinde elastik uygulamalar için kullanılan dokunmamışlar her harekete optimum uyum ve adaptasyonu kolaylaştırır. Sandler, ziyaretçiler için, ideal nonwoven ürünlerini kendi kullanımları için seçebilecekleri genişletilebilir bir dokusuz elyaf topluluğunu sundu. Üst katmanlar için yeni gelişmeler, daha yüksek yumuşaklık ile ziyaretçileri kazandı ve fonksiyonel yüzey yapılandırması ile sıvı yönetimini destekledi. Örneğin, yeni “kanyon” yapısı dokunmamış kumaşları daha hantal hale getirirken aynı zamanda istikrarı da arttırmaktadır. Optimum sıvı taşınımı için yüzey üzerinde bir takım oluklar oluşturur. Yeni dokunmamış dağıtım katmanları, sıvıyı vücudun dışına hızla taşır ve yeniden ıslanmayı, kullanım sırasında artan konfor ve güvenlik hissi önler. Sandler ayrıca bebek bakımı, kozmetik, temizlik ve dezenfeksiyon için çok geniş bir mendil altlığı sergiledi. Nazik bakım için yüksek gerilme mukavemetini yüksek yumuşaklık ile birleştirirler. Özel ürün çeşitleri, cilde ipeksi bir dokunun özelliğini sunar ve günlük cilt bakımını gerçek bir sağlıklı yaşam uygulamasına dönüştürür. İşlevsellik ve his dışında, mendil üretiminde görsel farklılaşma da bir odak noktasıdır. Yeni Sandler, optimum işlevi ile çekici görünüşü birleştiriyor. Temizleme uygulamaları için yeni kabartmalı “kare” tasarımı mendilleri daha iri yapar ve daha etkili temizlik için yüzeyi büyütür. Yeni renkli zeminler, farklı uygulamalar arasında kolay ayrımı kolaylaştırıyor. Sandler mendil alt tabakalarında kullanılan özel elyaf harmanları, düşük ağırlıkta mükemmel işlevsellik sağlamakta ve böylece kaynakları korumaya yardımcı olmaktadır. Teknik uygulamalar için yenilikler de izleyici kitlesince çok talep edildi. Bunların arasında, en son sentetik Sandler HVAC filtre ortamı enAIRsave®, mükemmel filtreleme performansı ve enerji verimliliği bir araya getiriyor.

#ticaret, #sandler