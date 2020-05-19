Dokuma işletmelerinde denimin verimli işlenmesi

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Standart veya süslü olsun, denim kumaşlar düşük marjlı bir ürün olmasına rağmen talep görüyor. Bu nedenle Stäubli, yüksek verimli denim üretimi için özelleştirilmiş ekipman sunmaktadır. Geniş makine ve sistem yelpazesi, otomatik dokuma hazırlığından ağızlık oluşumuna kadar üretim aşamalarını kapsamaktadır. Ultra yüksek dokuma hızları ve kısa duruş süreleri ile Stäubli ekipmanı, verimli üretim söz konusu olduğunda rekabetçi denim pazarı için mükemmeldir.

Her formatta denim kumaşlara olan talep, ekonomik yavaşlamalarda bile devam ediyor. Denim oldukça popüler kalmaya devam etmektedir; neredeyse tüm global moda markalarının, düşük maliyetli markalardan en iyi tasarımcılara kadar, koleksiyonlarında mevcuttur. Denim dokumanın rekabetçi dünyasında hayatta kalmak için, fabrikalar zamandan tasarruf etmek, kaliteyi artırmak ve üretimi en üst düzeye çıkarmak için işlem adımlarını optimize etmelidir. Bu nedenle Stäubli, denim üretimi için bir dizi yüksek performanslı ekipman geliştirmiştir.

Dokuma hazırlık bölümünde, SAFIR tahar makineleri otomatik olarak ve bir işlemde tarağa, lamellere ve gücülere, 20 dokuma çerçevesine kadar çözgü taharlar. Sonuç, dokuma işlemlerini kolaylaştıran, hızlı ve mükemmel şekilde hazırlanmış ipliklere sahip tamamen taharlanmış bir çözgü levendi. Bu yüksek kaliteli sonuç, Stäubli’nin Aktif Çözgü Kontrolü (AWC) sistemi ile, çift iplik algılama ve S-Z algılama gibi seçeneklerle mümkün olmaktadır. Kolay bir tahara başlamak için SAFIR, Başlangıç Koşulları Ayarları (ICS) fonksiyonuna sahiptir. Bu fonksiyon makinenin kalınlık ve tüylülük gibi özel iplik özelliklerine adapte olarak çalışmaktadır. Çok yüksek tahar performansı sağlamanın yanı sıra, geniş SAFIR serisi uygulama ve sistemin mevcut alan içerisine yerleştirilmesinde maksimum esneklik sağlar. İşletmeye entegre etmek kolaydır, çünkü malzeme akışlarına en uygun şekilde uyarlanabilir.

Hazırlanan dokuma teçhizatı dokuma makinesine bağlandıktan sonra, uygun ağızlık oluşumuna dayanan dokuma işlemi başlayabilir. Bu adımın en önemli yönleri, duruş süresi, iplik işleme ve özellikle de ağızlık oluşturma makineleri gibi diğer tüm operasyonel ekipmanlar ile koordine olması gereken dokuma makinesinin hızıdır. Burada Stäubli, S1600 / S1700 serisi eksantrik makineleri ve karmaşık desenler için armürlü serisi ile yeniden parlamaktadır. Kısa süre önce piyasaya sürülen S1792 eksantrik makine ile şirket, kesintisiz dokuma için düşük toplam mülkiyet maliyetiyle verimli bir çözüm sunuyor.

Ayak sayısı 10 adede kadar ulaşabilen Stäubli eksantrik makineleri, dokumacıya kumaş yapıcı açısından daha fazla esneklik ve yüksek hızlı dokuma sırasında daha fazla güvenlik sağlar. Yüksek çerçeve adetlerinde çözgü ipliklerini etkileyen strok kuvvetlerine rağmen bu makine benzeri görülmemiş dokuma hızlarına ulaşabilir. Denim dokumaya uyarlanmış çeşitli profillere sahip yüksek kaliteli kamlar, çerçeve hareketini destekler ve hassas çözgü ipliklerinin kullanımını artırır. S1792 eksantrik makinesinin gelişmiş operasyonel konsepti, kam hareketinin kendisi ve yüksek kalite çerçeve hareketi için dokuma makinesine bağlantısı, bu makinenin yüksek performanslı çalışmasını daha da arttıran minimum bakım gereksinimi sağlar.

Bugün Türk dokuma fabrikalarında yaklaşık 20.000 Stäubli ağızlık oluşum çözümü (eksantrik makineleri ve armürler) bulunmaktadır. Bu önemli mevcudiyet, Stäubli’nin Türkiye pazarındaki makine ve hizmetlerinin güçlü itibarını göstermektedir. Yerel ekipler, gerektiğinde hızlı ve güvenilir destek sağlamak için tüm ülkeye ulaşabilmekte ve satın alındıktan yıllar sonra bile orijinal Stäubli yedek parçalarının bulunabilirliği sağlanmaktadır. Çok çeşitli avantajlar sunan Stäubli, denim dokumacılar için kanıtlanmış bir ortaktır.