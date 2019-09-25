Doğaya saygılı ve sürdürülebilir: LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafı

Paylaş

Tekstil sektörünün vazgeçilmezleri arasında yer alan viskon üretiminde gerekli önlemler alınmadığı takdirde yüksek gaz emisyonu salınımı ve aşırı su tüketimi gibi olumsuz etkiler görülüyor. Bu durum doğaya ve sürdürülebilir yaşama ciddi ölçüde zarar verdiği gibi çevreye duyarlı tüketicileri de olumsuz etkiliyor. Sertifikalı yenilenebilir ağaç kaynakları kullanan ve çevre dostu üretim yöntemleri geliştiren Lenzing Grubu ise yüksek çevre standartları gözettiği LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafı ile temiz bir doğaya katkıda bulunuyor.

Sıradan viskona kıyasla yüzde 50 daha düşük gaz emisyonu ve su tüketimi

Lenzing’in sürdürülebilirlik yolculuğunda kilometre taşı olarak kabul edilen LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafı, sertifikalı ve kontrollü ormanlık alanlardaki ağaçlardan elde ediliyor. Yüksek çevre standartlarını karşılayan ürün ve hizmetlere verilen AB Eko-Etiketine sahip dünyadaki ilk ve tek viskon elyafı olan LENZING™ ECOVERO™’nun üretimi, bu sertifikaya özel prosesler dikkate alınarak yapılıyor. Böylece LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafı üretilirken sıradan viskona göre yaklaşık yüzde 50 daha düşük gaz emisyonu ve su tüketimi sağlanıyor.

Hale Saraçoğlu: Yerli markaların çevreye duyarlı viskon elyafımızı kullanmalarını hedefliyoruz

Şeffaf ve takip edilebilir bir elyaf olan LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafın, Lenzing’in özel teknolojisi sayesinde iplik, kumaş ve bitmiş mamul halindeyken tanınıp sertifikalandırabildiğini söyleyen Lenzing Türkiye&Orta Doğu ve Afrika İş Geliştirme Departmanı Müdürü Hale Saraçoğlu, “LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafını, sürdürülebilir ve çevreye duyarlı üretim sistemleri kullanarak üretiyoruz. Ancak bir elyafın üretim şekli ya da ham maddesinin nereden geldiği konusunda bilgi verebilmek için, önce o firmanın kendi elyafını mamul içerisinde tanıyabilmesi gerekir. Böylece tam takip edilebilirlik sağlanabilir. Biz de LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafımızda bunu yapıyoruz. Elyafı iplik, kumaş ve bitmiş mamul halindeyken tanıyabiliyor ve sertifikalandırabiliyoruz. Türkiye’de bulunan ve yurt dışına ihracat yapan birçok örme – dokuma kumaş ve mamul üreticisi LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafımızı kullanıyor. Türk markalarının da konuya ilgi gösterdiğini biliyoruz ve daha çok yerli markanın koleksiyonlarını oluştururken çevreye duyarlı viskon elyafımızı tercih etmelerini hedefliyoruz” dedi.

Miray Demirer Acar: Çevreye duyarlı üretim, tüketicilerin kalbini kazanıyor

Günümüzde eco-fashion giderek daha fazla tüketicinin tercihi haline geldiğine dikkat çeken Lenzing Türkiye&Orta Doğu ve Afrika Pazarlama İletişim&Markalama Departmanı Müdürü Miray Demirer Acar ise “Artık pek çok kişi doğal konforu yaşarken çevreye duyarlı moda anlayışını dikkate alıyor. İyi görünmek kadar iyi hissetmeye de önem veriyor. Biz Lenzing Grubu olarak sorumlu üretim sürecimiz, sorumlu ağaç ve selülozik hamur tedarik ilkemiz, şirketimize özel temiz üretim teknolojilerimiz sayesinde doğaya saygılı bir üretim gerçekleştiriyoruz. LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafı, sürdürülebilir süreçler gözetilerek üretiliyor ve daha temiz bir çevre için bilinçli kullanıcıların seçimlerinde önemli yer buluyor. Sürdürülebilir modaya önem veren çevreye duyarlı kullanıcılar, kıyafetlerin etiketlerine dikkat ederek satın almayı tercih ediyor. Sentetik içeren kıyafetlerden ziyade doğada çözündüğünü bildikleri ağaç bazlı elyaflar içeren kıyafetlere yöneliyorlar. LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafı da hem doğada çözünebilmesi hem de kıyafetin içerisinde tespit edilebilmesi açısından kullanıcıya iç rahatlığıyla alışveriş yapma imkânı sunuyor” açıklamasında bulundu.

Nem emiciliği yüksek, baskıya elverişli

LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafı, sıradan viskonun kullanıldığı tüm alanlarda rahatlıkla kullanılabiliyor. Nem emiciliği yüksek, hava alan, baskıya elverişli ve renk canlılığını yansıtan bir yapısı olan LENZING™ ECOVERO™ Viskon elyafı, çevreye duyarlılığı ve son üründe tespit edilebilmesi sayesinde sıradan viskondan ayrışıyor.