Dışarıda ne görüyorsunuz?

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Üretiyoruz ve tüketiyoruz. İki kavram birbirinin vazgeçilmez tamamlayıcıları. Peki neye göre seçiyoruz? Tanıtımların çok büyük katkısı var elbette. İster günde milyonlarca aracın geçtiği bir ana yoldaki billboard olsun, isterse günde yüzbinlerin ziyaret ettiği bir AVM’nin dış tanıtım panolarından biri. Dış mekanlar için baskı yapan firmaların nelere dikkat etmeleri gerektiğini ve en iyi çözümleri Epson Türkiye Endüstriyel ve Ticari Ürünler Ön Satış Uzmanı Hayri Şenol aktardı. Dış mekanda bulunan bir afişi etkileyecek en önemli etkenlerden biri UV ışınları, su, kar, rüzgar, soğuk ve sıcak gibi hava şartlarıdır. Ancak dış mekan baskısını güçlendiren eco-solvent etki ile her türlü hava şartına karşı mukavemet elde edilir. Dış mekan baskının kötü olmasının dezavantajları birden fazladır. Öncelikle marka imaj ve prestiji zarar görür. Dış mekan reklamları ile elde edilmek istenilen amaca erişilmez. Maliyet ve zaman kaybı yaşanır. İstenilen performansın elde edilebilmesi için doğru makine seçimi son derece önemlidir.

DIŞ MEKAN BASKININ VAZGEÇİLMEZ BEŞLİSİ

Epson, basit hareketli tabelalardan yüksek kaliteli sergi ve dekor ürünlerine kadar farklı malzemeler üzerine baskı yapmak için yeni bir yol sunuyor. Epson’un SureColor S-40610, S-60610 ve S-80610modelleriyle yenilikçi çalışmaları maksimum kaliteli baskıyla dış mekânda uzun süre sergilemek mümkün. Çok yakında ürün ailemize eklenecek olan, 1,5 litrelik mürekkep kullanma opsiyonlu yeni L modellerimizle (SureColor S-60610L ve S-80610L) daha da üretken olacağız.

DIŞ MEKANDA 10 RENK FARKI

Epson SureColor SC-S80610 ve SureColor SC-S80610 L, sınıfının en iyi performansını sağlayan gelişmiş malzeme yönetim sistemi sayesinde rakipsiz hassasiyette üretim sunar. Yüksek oranda gelişmiş otomatik medya gergi denetim (AD-ATC) sistemi, büyük çaplı besleyici rulo, besleme tutuşu ve hassasiyeti optimize etmek için antistatik esnek baskılı medya sürücü tekerciklere sahiptir. Yeni web temizleyicisi sayesinde yazıcı kafalarınızı tertemiz tutar. Standart dört renkli makinaların ötesine geçip dış mekanda fotoğraf kalitesi ile (9 renk + Beyaz veya metalik) yeni bir çağa kapı açar.

RENKLERDE YÜZDE 98 ORANINDA TUTARLILIK

En yeni nesil ikili Epson PrecisionCore TFP (Thin Film Piezo) baskı kafalarıyla donatılan ve yeni formüle edilen Epson’un 9/10 renk setli UltraChrome GS3 mürekkeplerini kullanan SureColor S-80610 ve SureColorS-80610 L, mükemmel renk ve netlikle olağanüstü sonuçlarla iş verimliliğinizi maksimize ediyor. PANTONE MATCHING SYSTEM® altında PANTONE Düz Kaplama Renklerini yüzde 98’e kadar bire bir renk üretir. Epson’un deneyimi, yazıcı donanımları için hassas ekipmanlar tasarlama ve üretmenin yanı sıra sürekli artan kapsamlı yüksek kaliteli baskı bilgisinde yatar. Bu bilgi birikiminin tamamı Epson tarafından üretilen ve sıfırdan tasarlanan SC-S geniş formatlı yazıcı serisinin geliştirilmesinde kullanılmıştır. Yazıcı kafaları üretimindeki uzmanlığımızı SC-S serisine kattığımız için her baskınızda hassasiyet, kalite ve üretkenlik bekleyebilirsiniz. Üstelik baskı kafaları dahil iki yıl Epson garantisi kapsamı altında kalırsınız. Epson olarak geniş format yazıcı ailemizde yer alan bu beşli (SureColor S-40610, S-60610, S-80610, S-60610L ve S-80610L) dış mekan baskıda tartışılmaz bir kalite sunuyor. Tek bir yazıcıyla birçok farklı malzemeye, yüzde 98 oranında renk eşleşmesiyle baskı alabilmek, bu işi yapan profesyoneller için çok büyük bir avantaj. Tüm modellerimiz, tamamı Epson’un en gelişmiş teknolojisiyle üretilen parçalardan oluşmakta ki bu da kalite ve verimliliği maksimize ediyor.