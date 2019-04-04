Dijitalleşmenin zorluğu: Devrim mi yoksa evrim mi?

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Bugün Endüstri 4.0 dünya çapında birçok şirkete damgasını vurdu- ve öyle devam edecek. Dijitalleşme Çağı tekstil sektörüne de geldi- mikrofabrikalarda sadece birkaç saat içinde kişiselleştirilmiş konfeksiyon üretiminde ya da ağ bağlantılı sistemlere ve veri analizine dayanan maliyet açısından optimize edilmiş, kendi kendini kontrol eden üretim şeklinde kendini gösterdi. Aynı zamanda, dijitalleşmenin gelişimini yavaşlatan zorluklar var- veri koruma ve veri güvenliği bunlardan sadece ikisidir. PricewaterhouseCoopers (PwC) danışmanlığında yapılan araştırma, analistleri şaşkına çevirdi: 2016’da gerçekleştirdikleri ‘Industrie 4.0: Dijital işletmeyi kurma’ adlı çalışmaları dünyanın dört bir yanındaki şirketlerin dijitalleşmeyi zaten ciddiye aldığını ortaya koydu. 26 ülkedeki dokuz sektörden katılan 2.000’den fazla katılımcı şirket, 2015 yılındaki dijitalleşme derecelerini, anketin yapıldığı yılı takip eden beş yıl içinde, 2020 yılına kadar, ortalama yüzde 33’ten yüzde 72’ye çıkarmayı planlamaktadır. Bunu başarmak için, bu işletmeler cirolarının yaklaşık yüzde beşini dijitalleşme yatırımı olarak ayırmayı planlamışlardı – bu da yılda yaklaşık 907 milyar dolara karşılık geliyordu. Karşılığında, yüzde 3,6’lık bir maliyet tasarrufu ve yüzde 2,9’luk ortalama yıllık satış büyümesi bekliyorlardı.

DİJİTALEŞMEYE DEVASA YATIRIM

Bu eğilim sadece endüstrileşmiş ülkeler içinde değil, aynı zamanda gelişmekte olan ekonomiler ve gelişmekte olan ülkelerde de belirgin olmakla birlikte, PwC çalışması farklı hedefleri filtreleyebilmektedir. Almanya, İskandinavya ve Japonya’da, öncelikli hedef operasyonel verimliliğin ve ürün kalitesinin genişletilmesidir. ABD’de işletmeler, ağırlıklı olarak yeni dijital iş modelleri geliştirmeyi ve dijital ürün ve hizmet alanlarını genişletmeyi planlamaktadır. Çin, yoğun üretim süreçlerinin otomatikleştirilmesi ve dijitalleştirilmesinin sonucunun yararlı olmasını umuyor. Çalışma, şirketlerin zorluklarının her şeyden önce, dijital yeterlilik sahibi personel ya da uzman çalışanlarını istihdam etmeyi ve uygun bir iç organizasyon ve “dijital kültür” kurmayı bekleyeceğini öngörmektedir. Bu, planlamayı iyileştirmek ve optimize etmek için veri analizini kullanmak ve dolayısıyla Industrie 4.0’ın tam potansiyelini kullanmak için gereklidir.

TEKSTİL ENDÜSTRİSİ 4.0: STATÜKO

Dijitalleşme aynı zamanda tekstil endüstrisinde de bir devrim yaratıyor: müşteriler bugün özelleştirilmiş hazır giyim ürünlerini online olarak yapılandırıyor ve sipariş ediyor ve çok kısa teslim süreleriyle birlikte sunabiliyor. Üretim ve üretim süreçleri gelecekte otomatik olarak ve kendi kendini kontrol edecek olduğundan, bu üretim biçimi üreticiler için giderek daha karlı hale gelmektedir. Ancak, bazı tekstil uzmanları devrimi daha ziyade bir evrim olarak görüyorlar: Bu vizyonları gerçekleştirmek için hâlâ hâlihazırda nitelikli insan gücü, karşılıklı ağ oluşturma ve disiplinler arası iş birliği eksikliği var. Tüm değer zincirini dijital olarak ele alırken, tüm bağlantılar henüz Industrie 4.0 için yerine oturmamıştır: Çin’deki dikiş fabrikalarında olabilir, ancak Etiyopya veya Macaristan’da olmayanlar olabilir. Bu nedenle tekstil endüstrisi, her şeyden önce sektöre özel çözümler gerektirir. Bunların mümkün olduğu gerçeği, daha fazla Industrie 4.0 öncüsü tarafından sergilenmektedir. Hemen hemen tam otomatik Speedfactory modelinde Adidas, satış noktasında müşterinin bir koşu bandı analizinden sonra, 3D baskı ile dizayn edip eğitmen yardımıyla birkaç aylık süreci birkaç saate indirip parça üretimi yaptırabiliyor. Microfactory ile, Deutsche Institute für Textil- und Faserforschung Denkendorf’un (DITF / Alman Tekstil ve Elyaf Araştırma Enstitüsü Denkendorf) himayesinde yer alan şirketler, 3D simülasyonu kullanarak giyim işleri, üretim kazakları ve tişörtler için entegre bir üretim zincirinin nasıl olduğunu göstermektedir. Yarım gün içinde desenler çıkıyor: özelleştirilmiş ve karlı bir şekilde. Proje, Industrie 4.0 çözümlerinin gerektirdiği bilgi ve teknoloji transferinin fantastik bir örneği olarak görülebilir. Ve geleneksel seri üretimden daha esnek, daha müşteri odaklı iş modellerine olanak tanır. Tanınmış seçkin Alman üniversitesi RWTH Aachen de benzer bir yaklaşım izliyor. Dijital Yetenek Merkezi (DCC) olarak adlandırılan, Dijital Evrimin (DCC) adı verilen Institut für Textiltechnik (ITA / Tekstil Teknolojisi Enstitüsü), dijital dönüşümün ağa bağlı bir tekstil proses zinciri temelinde nasıl başarılı olabileceğini ve diğer şeylerin yanı sıra yardım sistemlerine de odaklanıyor.

TAMAMEN AĞA BAĞLI TEKSTİL FABRİKASINA GİDERKEN

Ve bununla birlikte tüketici ürününden fiili üretime ve nihayetinde tekstil makinesi üreticilerine geçiyoruz. Dijitalleşmeye de odaklanıyorlar ve tüm endüstrinin gelişimini yoğun bir şekilde ilerletiyorlar. Ancak seri üretim için tekstil makineleri üreticileri bile dijitalleşmeye bakıyor. Geleceğin senaryosu: tekstil üretimi- tedarik zincirinden son kullanıcıya ulaştırmaya- tam ağ bağlantılı Fabrika 4.0’da bağımsız olarak kontrol edilir. Oluşturulan ürün, gömülü sensörleri kullanarak süreçleri kontrol eder ve izler. Üretim veya sipariş durumu her zaman bilinir, hammaddeler otomatik olarak yeniden düzenlenir, üretim sürecinin ayrılmaz parçaları olarak aşınma ve bakım planlanır ve hata süreçleri tanımlanır, hafifletilir veya gösterilir. Bu, maliyetleri düşürmeli, üretim hatlarını daha esnek hale getirmeli ve arıza sürelerini ve israfı azaltmaya yardımcı olmalıdır. Bunun için, makine inşaat sektörü, kablolu veya kablosuz bağlantıları kullanarak haberleşebilen, uygun şekilde akıllı ve Web-etkin üretim sistemleri sağlamak zorundadır. Kolayca anlaşılamaz, çünkü bu, tüm sistemlerin arasındaki ara yüzleri ve gerçek zamanlı olarak çok büyük hacimli verilerin harmanlanmasını, kanallanmasını ve değerlendirilmesini gerektirir.Bu yolculuğun ilk adımları çoktan alındı ​​- Oerlikon öncülüğünde. Proses izleme için Tesis Operasyon Merkezi (POC) ile, örneğin Oerlikon Barmag, mevcut üretim verilerinin merkezi bir yerde harmanlanmasını ve bu verinin ulaşılabilir olmasını sağlar. Şirket, Şangay, Çin’deki ITMA ASIA + CITME 2018 vesilesiyle, hata kalıplarını veya sapmaları tanımlamak, teşhis desteği sağlamak ve yapay zekâ kullanımı konusunda yardımcı olmak için tasarlanan bir gelişme olasılığını da gösterdi. Karma gerçeklik gözlüklerine dayanan bir yardım sistemi (Microsoft HoloLens), Oerlikon tarafından başlatıldı ki bu sistem öngörülebilir bakım konseptlerini destekliyor ve eğirme sistemleriyle 360 ​​derecelik sanal turları mümkün kılıyor. Oerlikon Manmade Fibers segmentinin Ürün Yönetimi Müdürü Markus Reichwein, “Pazar, üretim verilerini daha hızlı ve karlı bir şekilde harmanlamak ve değerlendirmek için giderek daha fazla akıllı makine teknolojisi arıyor. Biz bu eğilime hitap ediyor ve yeni, dijital bir boyutta çözümler sunuyoruz”, diyor.

DİJİTAL VİZYONLAR ÇALIŞANLARIN NİTELENDİRİLMESİNİ GEREKTİRİR

Dijital vizyonlar, tüketicilerin tekstil ürünlerini oldukça büyük ölçüde kodlayabildikleri bir geleceği göstermektedir. Daha küçük parti büyüklüklerini karlı hale getirecek yeni iş ve üretim modelleri ortaya çıkıyor. Bu, bir kez daha işçi maliyetlerinin yüksek olduğu ülkeleri çekici üretim sahaları haline getirecek. Ancak uzmanlar, akıllı, kapsamlı otomasyonlu fabrikaların tamamen insanlarla dağıtım yapamayacağını düşünmezler. Bununla birlikte, insanlar yeni yaratılan meslekler bağlamında başka görevler üstleneceklerdir. Bu çerçevede, nitelikli çalışanlar ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatlara ilişkin olumlu (veya olumsuz) görüşleri, tekstil endüstrisinin dijital geleceğine ne kadar çabuk girdiğine karar verecek. Ve veri koruma ve veri güvenliği, Industrie 4.0 olan devrimin hızını yavaşlatacak pek çok soruyu açıyor. Nihayetinde, birçok şey, tekstil şirketlerinin kendilerine ve dijitalleşmenin sunduğu fırsatları- ve kendilerini ve çalışanlarını- kucaklayabilme yeteneklerine bağlıdır.