Dijitalleşmenin Temelini Oluşturan Wipelot Endüstri 4.0 Zirvesi’ndeydi

Türkiye’de endüstriyel IoT alanında üretim yapan ilk teknoloji şirketi olan Okyanus Teknoloji, dijitalleşmenin temelini oluşturan Wipelot markası ile bu yıl ikinci kez düzenlenen Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi’ne katıldı. 1-3 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy WOW Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen zirvede yerini alan şirket, görünmeyeni görünür kılan gerçek zamanlı konum belirleme çözümü Wipelot ile üretim ve iş süreçlerinde yaşanan yüksek katma değere dikkat çekti. Ayrıca Okyanus Teknoloji CEO’su Rifat Ok, etkinlik kapsamında gerçekleştirilen “Otomotiv ve Beyaz Eşya Sektöründe Endüstri 4.0 Uygulamaları” konulu panelde Wipelot teknolojisini anlattığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Radyo frekanslı tanıma (RFID ile gerçek zamanlı konum ve durum belirleme (RTLS), iş güvenliği, mobil teknolojiler ve iletişim teknolojileri alanındaki yüzde yüz yerli çözümleriyle 25 ülkede kullanılmakta olan Wipelot, bu yıl 1-3 Ekim tarihleri arasında Yeşilköy WOW Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve Sergisi’nde sektör oyuncularıyla bir araya geldi. Endüstri 4.0 alanındaki güncel gelişmelere ışık tutan zirvede katılımcıları ağırlayan Okyanus Teknoloji, gerçek zamanlı konum belirleme çözümü Wipelot ile pek çok farklı sektöre sunduğu yüksek iş verimliliği, hız artışı ve iş güvenliği hakkında sektör temsilcilerine bilgiler aktardı.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen “Otomotiv ve Beyaz Eşya Sektöründe Endüstri 4.0 Uygulamaları” konulu panelde konuşma yapan Okyanus Teknoloji CEO’su Rifat Ok, şu açıklamalarda bulundu; “Wipelot ile dijitalleşen iş süreçlerine kattığımız hız, verim ve güvenli iş ortamının yanı sıra geniş ürün ailesiyle de her ihtiyaca yanıt veriyoruz. Akıllı üretim, akıllı maden, akıllı havalimanı, akıllı inşaat ve şantiyeler, geniş alan kablosuz ölçüm sistemleri, yeni nesil iş güvenliği sistemleri ve yarı mamul ürün izleme alanlarında uzmanlığını gösteren Wipelot sistemimiz; iş süreçlerinin iyileştirilmesi, takibi, raporlaması ve verimlilik avantajlarıyla firmalara ekstra rekabet gücü kazandırıyor. Wipelot sayesinde pek çok işletmenin en büyük sorunları arasında yer alan; ekipmanlarım, iş makinalarım, üretimdeki yarı mamullerim ve demirbaşlarım nerede, şu an kaç adet demirbaşım var ve kaçı kullanımda, personelim nerede, verimli çalışıyor mu, bir kaza ya da sorun yaşadılar mı, forkliftler çalışanlarıma çarpabilir mi, tesisimdeki sıcaklık, nem, gaz değerleri ne durumda ve çalışanlarım için sorun teşkil edebilir mi, işletmemin hangi bölümünde kaç adam saatlik iş var gibi soruların cevaplarını bulmak çok kolay hale geliyor. Görünmeyeni görünür hale getiren Wipelot sistemimiz ile işletmelerde enerji tasarrufuna ve ciro artışına da imkan tanıyoruz.”

İş süreçlerini iyileştiren ve hızlandıran teknoloji

Global şirketlerin ve Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu konumundaki firmaların dijitalleşen iş süreçlerine katkı sağlayan gerçek zamanlı izleme teknolojileri markası Wipelot’un otomotiv, beyaz eşya, metal, enerji, gıda, sağlık, ilaç, kozmetik ve tekstil gibi sanayi kollarının yanı sıra madencilik, inşaat, havacılık, savunma sanayi gibi pek çok farklı sektöre yüksek katma değer sunduğunu belirten Rifat Ok, “Bugünün ve geleceğin dijital fabrikalarında üretimin daha verimli bir şekilde planlanması ve süreçlerin iyileştirilmesi, işletmelerde ekipmanların izlenmesi, iş güvenliği için personellerin ve taşeronların takibi gibi kritik iş süreçlerinin sağlıklı bir şekilde yönetilmesini sağlayan Wipelot, işletmelerdeki tüm varlıkların ve durumlarının görünürlüğünü sağlayarak dijitalleşme yolunda temel bir eksiği tamamlayan ekonomik ve kablosuz bir çözüm olarak dikkat çekiyor. Ayrıca konum temelli süreçlerdeki olası zaman kayıplarını tespit ederek verimlilik artışı sağlıyor” diyerek sözlerini tamamladı.