Dijitalleşme, üretim süreçlerine entegre ediliyor

1995 yılından bu yana tekstil sektörüne yönelik yazılım ve içerikler üreten Prosoft VR, 2016 yılından bu yana ise, ağırlıklı olarak dijitalleşme ve Sanal Gerçeklik teknolojilerini tekstil üretim ve pazarlama süreçlerine entegre ediyor ve Numune üretiminde %80 tasarruf sağlıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve güncelliğini koruyan Pandemi ve sektörün durumu ile ilgili sorularımızı Prosoft VR Genel Müdürü Selçuk Şireci cevaplandırdı.
Corona virüsün firmanıza ve sektöre etkileri neler olmuştur?
“Tüm dünyayı etkisi altına alan ve maalesef çok üzücü ölümlerin yaşanmasına sebep olan Corona Virüs nedeni ile oluşan Pandemi süreci, Dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu vesile ile yeni teknolojilerin hayatımıza çok daha hızlı gireceğini ve bu teknolojiler sayesinde, bundan sonraki süreçlere daha hazırlıklı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda, özellikle Sanal Fuar, B2B, Konferanslar ve Sanal ürün sunumları için, uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız Sanal Gerçeklik projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz.”
Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 sürecinde devletin sunduğu destek paketlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Sektörel bazda önereceğiniz tedbirler var mı?
“Tüm dünya’yı hazırlıksız yakalayan Corona Virüs ve etkileri Türkiye’ye ulaşana kadar, Hükümetimizin, Sağlık Bakanlığımızın ve Maliye Bakanlığımızın aldığı yerinde önlemler sayesinde en az hasar ile atlatılmaya çalışılmakta. Başta kısa çalışma ödeneği olmak üzere, düşük faizli krediler, vergi ötelemeleri ve teşvikler sektöre bir nebze de olsa nefes aldırdı. Bundan sonraki süreçte, daha çok yazılım, dijitalleşme, sanal gerçeklik teknolojilerinin kullanımı gibi konularda devlet desteklerinin artmasını bekliyoruz.”
Corona sonrası Türkiye’de ve dünyada sektörü nasıl bir gelecek bekliyor. Öngörüleriniz nelerdir? Firma olarak nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz?
“Corona Virüs sonrası bizi başka bir dünya bekliyor. Önümüzdeki yıllarda tüm yaşam, alışveriş ve seyahat alışkanlıklarımız büyük değişime uğrayacak. Önümüzdeki bir iki yıl normale dönme sürecini yaşayacağız. Bu süreçte, üç yıldır üzerinde çalıştığımız ve altyapısını kurduğumuz Sanal Fuar ve Sanal B2B altyapılarımızı hayata geçiriyoruz. 7 gün 24 saat 365 gün açık olacak Sanal Fuarımızda, Yüzlerce üretici ve yüzbinlerce müşteriyi bir araya getirmeyi planlıyoruz. İnteraktif bir altyapı ile kurduğumuz sistem sayesinde, üreticilerin müşterilerine daha kolay ulaşmasına imkan tanıyacak bu sistemimizi, çok yakında Devletimiz ve Bakanlığımızın da destekleriyle tüm sektörlerin kullanımına açmayı planlıyoruz.”
Bundan sonraki süreçte pazarlama ve tanıtım konusunda ne tür yenilik ve değişimler bekliyorsunuz? Koronavirüs hazır giyim şirketlerinin çalışma koşullarını nasıl etkiledi?
“Corona Virüs tüm sektörlerde olduğu gibi hazır giyim sektörüne de büyük darbe vurdu. İç pazarda AVM ve mağazaların kapanması ve ihracat yapan üreticilerin birçoğunun sipariş iptalleri ve ertelemeleri nedeniyle sıkıntı yaşadığına üzülerek şahit oluyoruz. Bizler tüm bu süreçte, imalat sektörünün dijitalleşme ihtiyaçları noktasında danışmanlık hizmetlerimiz ile onlara bir nebze de olsa katkı sağlamak için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Her ne kadar müşteri ziyaretine gidilemese de, hazırladığımız sanal showroom, ürün sunum, tanıtım yazılımlarımızla uzaktan sipariş alabilecekleri platformlar ile bu süreci daha verimli hale getirmeye çalışıyoruz. Aslında Corona Virüs, alım yapan firmalar için de bu değişime ayak uydurma zorunluluğu da doğurdu. Artık numunelere sanal ortamda bakma ve karar verme aşamasının ilk adımı da bu vesile ile atılmış durumda. Yani dijitalleşme dediğimiz kavramın biraz zorlama ile de olsa hızla üretim süreçlerine entegre edilmesi gerekiyor.”