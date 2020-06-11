Dijitalleşme, üretim süreçlerine entegre ediliyor

1995 yılından bu yana tekstil sektörüne yönelik yazılım ve içerikler üreten Prosoft VR, 2016 yılından bu yana ise, ağırlıklı olarak dijitalleşme ve Sanal Gerçeklik teknolojilerini tekstil üretim ve pazarlama süreçlerine entegre ediyor ve Numune üretiminde %80 tasarruf sağlıyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan ve güncelliğini koruyan Pandemi ve sektörün durumu ile ilgili sorularımızı Prosoft VR Genel Müdürü Selçuk Şireci cevaplandırdı.

Corona virüsün firmanıza ve sektöre etkileri neler olmuştur?

“Tüm dünyayı etkisi altına alan ve maalesef çok üzücü ölümlerin yaşanmasına sebep olan Corona Virüs nedeni ile oluşan Pandemi süreci, Dijitalleşmenin önemini bir kez daha ortaya koydu. Bu vesile ile yeni teknolojilerin hayatımıza çok daha hızlı gireceğini ve bu teknolojiler sayesinde, bundan sonraki süreçlere daha hazırlıklı olabileceğimizi düşünüyoruz. Bu kapsamda, özellikle Sanal Fuar, B2B, Konferanslar ve Sanal ürün sunumları için, uzun yıllardır üzerinde çalıştığımız Sanal Gerçeklik projelerimizi hızla hayata geçiriyoruz.”