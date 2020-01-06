Denim itfaiye kıyafeti (mi)?

Aramid lifler konusunda lider firmalardan Teijin; Japonya’da gönüllü itfaiye birliklerinin nispeten düşük güç tutuşurluk değerlerine sahip malzemelerden imal edilen üniformalar yerine koruyuculuğu iyileştirilmiş giysilere yönelik artan taleblerini dikkate alarak geliştirdikleri Xfire DENIM kumaşı yakın zamanda piyasaya sundu. Alev almaz yapısı yanında bu kumaşın bir diğer önemli özelliği mevcut itfaiye giysilerinden farklı olarak denim benzeri bir yapıya sahip olması. Tahmin edileceği üzere aramid liflerinden mamul bu kumaştan hazırlanan koruyucu giysiler, kullanıcının hareket kabiliyetini önemli oranda arttırıyor. Twaron, Technora, Teijinconex ve Teijinconex neo; Teijin firmasının dayanımı, sürdürülebilirliği, güvenliği, ısı dayanımı ve düşük ağırlığı gibi özellikleri ile öne çıkan aramid lifleri arasında yer alıyor. Bu lifler ağırlıklı olarak otomotiv, balistik koruma, inşaat mühendisliği ve koruyucu giysiler olmak üzere pek çok farklı alanda kullanılıyor. Teijin Limited (Japonya) tarafından geliştirilen Teijinconex meta-aramid lifi ise çok yüksek ısı dayanımı ve güç tutuşurluk özellikleriyle diğerlerinden ayrılıyor. XfireDENIM işte bu malzemeden, patentli bir teknoloji kullanılarak üretilen ve denime benzer dokuya sahip bir kumaş. Bu benzerlik sadece yüzey görünüşüyle sınırlı değil şüphesiz. Xfire DENIM’in konfor ve tasarım esnekliği sunan bir yapıda olduğu ayrıca belirtiliyor. Küresel anlamda güvenlik ve korumaya yönelik ürünlere olan talepartışı bir yana; Teijin’in anılan alanlardaki ürün satışlarının 2020 yılına kadar sadece Japonya’da 20 milyar Japon Yen’ine kadar yükseleceği tahmini dikkate alındığında, XfireDENIM ve benzeri ürünlerin önemi sanırım çok daha iyi anlaşılacaktır.