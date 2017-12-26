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Kartepe Zirvesi Düzenleme Kurulu imzasıyla, zirve web sitesinde yayınlanan; 4 başlık, 33 tespit ve öneriden oluşan deklarasyon 7 dile çevrilerek dünya kamuoyuna ulaştırılacak.

Darbelere karşı dünyada bugüne kadar yapılmış en kapsamlı entelektüel buluşma olan Kartepe Zirvesi, 26-28 Ekim tarihleri arasında Kocaeli’de gerçekleşti. Kocaeli Belediyesi tarafından organize edilen ve çok sayıda bilim insanı, entelektüel, siyasetçi ve medya mensubunu buluşturan Zirve, darbelere karşı değerlendirme ve stratejilerin yer aldığı bir deklarasyon yayınladı. “15 Temmuz ve Darbeler” temasıyla düzenlenen Kartepe Zirvesi’nin deklarasyon çalışmaları tamamlandı. Düzenleme Kurulu imzasıyla www.kartepezirvesi.com adresinde yayınlanan deklarasyon 7 dile çevrilerek dünya kamuoyuna ulaştırılacak.

DÖRT BAŞLIK, 33 TESPİT VE ÖNERİ

“Darbelere karşı uluslararası dayanışma çağrısı” başlığı ileKartepe Zirvesi Düzenleme Kurulu tarafından oluşturulan deklarasyon; “İnsani ve Adil Bir Dünya Düzeni Kurulması İçin”, “Darbelere İzin Vermeyen Dünya Düzeni İçin”, “Darbelerin Bir Daha Yaşanmaması İçin”, “15 Temmuz Direnişinin Demokrasilerin Ortak Değeri Olması İçin” başlıkları altında 33 tespit ve öneriden oluşuyor.

DARBELER: MASUM ELBİSELER GİYDİRİLEN CANAVARLAR

Darbelerin insanlığı tehdit eden yakın bir tehlike olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu: “Darbeler; hak, adalet, barış, demokrasi, huzur gibi masum ve herkesin talep ettiği elbiseler giydirilen canavarlardır. Her birinin amacı aynıdır: Kan, gözyaşı, sömürgeleştirme… Bu canavarların durdurulması bir insanlık görevidir. 15 Temmuz’da canavarı gördük. Millet olarak bertaraf ettik. Tecrübemizi insanlığa aktarmak boynumuzun borcudur” dedi.

FETÖ EMPERYALİZMİN MASKESİ

Hâlihazırda Amerika’da devam eden Zarrab Davası’nın, Türkiye’ye yönelen darbe tehdidinin bir başka versiyonu olduğunu ifade eden Karaosmanoğlu: “17-25 Aralık’ta yolsuzluk bahanesiyle ülkemize darbe yapılmaya çalışıldı. FETÖ’nün hakim, savcı, polis kisvesi giymiş örgüt mensupları ile hükümetimiz devrilmek istendi. 15 Temmuz’da FETÖ, millet tarafından bertaraf edildi. Amerika’da görülen davadan anlıyoruz ki FETÖ emperyalizmin bir piyonu, bir maskesi. O maske yırtılınca arkasındaki gerçek yüz ortaya çıktı. Bugün oynanan oyunu da Allah’ın izniyle boşa çıkaracağız.”

DARBE DÜZENİNİ DURDURACAK ÖNERİLER

15 Temmuz’un dünyada işleyen darbe düzeninin durdurulması için bir milat olduğunun altını çizen Karaosmanoğlu: “Kartepe Zirvesi Deklarasyonu’nda darbe düzenini durduracak çok önemli tespit ve öneriler var. Bunların takipçisi olacağız. Elde ettiğimiz verimi bütün insanlığa mal etmek ve darbe canavarını durdurmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz” dedi.

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