Daha yüksek verimlilik ve iyi kalite için Truetzschler portal çözümü: Portal Balya Açıcı BO-P

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Yüksek iplik kalitesinin temeli harman hallaç dairesinde kurulur. Dikkatli balya açma bu sürecin en önemli ayağıdır. Sadece bu şekilde, takip eden işlemlere yönelik homojen elyaf akışı sağlanabilmektedir. Harman hallaçındaki en son Truetzschler yeniliği, daha fazla kalite ve ekonomi de sunuyor: Portal Balya Açıcı BO-P, balyaların yan yana konmasına önemli ölçüde imkân tanıyor ve bunları iki açma rulosu kullanarak paralel olarak işliyor. Bu, önemli ölçüde daha iyi bir karışım ve 3.000 kg / saate kadar ulaşabilen daha yüksek üretimler ile sonuçlanıyor

İLK MÜŞTERİ GERİ BİLDİRİMİ

Hint şirketi Polytex, Barselona’daki ITMA’dan önce Hindistan’daki ilk portal balya açıcı ile donatıldı. Bir haftadan az bir sürede tüm kurulum ve çalıştırma tamamlandı. BO-P’yi 2,9 metre çalışma genişliğine ve 60 metre uzunluğa sahip bir duvara yerleştirerek yer kazanmak mümkün oldu. Genel Müdür Yardımcısı K. Sundara Rajan için şu anda piyasadaki en güvenli balya açıcıya yatırım yapmak önemliydi: “Çalışanların güvenliğini sağlayacak kapsamlı bir konsept, şirket için büyük önem taşıyor. Yüksek çalışma genişliğinin ve daha düşük toplam genişliğin birleşimi, satın alma için bir başka önemli çıkarım oldu”. BO-P’de yaklaşık 7 aylık bir deneyimin ardından müşteri, düşük bakım ve sessiz çalışmanın da altını çiziyor. Tasarım mühendisi olan Johannes Bossmann, fikirden bitmiş ürüne kadar olan süreç hakkında, “Portal balya açacağı konsepti Truetzschler’de ilk kez sunulduğunda, müşterilerimize yönelik elde edilebilecek faydalar açıkça görebiliyordu. O zamanlar BO-P, pazarda henüz kanıtlanmamış ve önünde pek çok teknik ve teknolojik zorluğun görülebileceği bir fikirdi. Truetzschler bu fikri gerçeğe dönüştürecek bilgi, deneyim ve güvene sahipti. BO-P’nin iyi karşılandığını ve müşterilerimize verdiğimiz sözlerin doğrultusunda çalıştığını görmek büyük bir zevk,” diyor.

BALYA AYIKLAYICISINDAN PORTAL BALYA AÇICISINA

Truetzschler harman hallaç dairesi 20. yüzyılın başında doğdu. 1902 yılında Truetzschler ürün yelpazesini genişletmeye ve pamuk işleme için temizleme ve toz giderme sistemleri yapmaya başladı. “Balya ayıklama” şeklindeki ilk otomatik balya açma işlemi 1963’te tanıtıldı. 16 yıl sonra, 1979’da “balya öğütme” ilkesine göre çalışan BLENDOMAT kuruldu. Yıllar boyunca BLENDOMAT prensibi dünya çapındaki tüm makine üreticileri tarafından benimsendi. 2019’da Truetzschler, ITMA Barselona’da yeni nesli sundu. Portal Balya Açıcı BO-P kalite ve ekonomide yeni standartlar belirliyor.

EN BAŞTAN DAHA İYİ KARIŞIM

Yeni ve benzersiz portal konsepti, öncelikle büyük çalışma genişliğini mümkün kılıyor. 2,9 m veya 3,5 m genişliğe ve 75 m uzunluğa sahip bir balya yerleştirme alanına sahip olan Portal Balya Açıcı BO-P, esnek balya yerleşimi sunuyor. İki açma silindiri paralel olarak çalıştığı için 5 ila 14 balyadan elyaflar aynı anda işleniyor. Bu, harman hallaç dairesinde homojen harmanlamanın temelini oluşturuyor.

ARTIRILMIŞ AÇIM VE DAHA YÜKSEK PERFORMANS

Yeni ayarlanan iki uzun çalışma silindiri artık yaklaşık iki kat daha fazla dişe sahip bulunuyor. Bu elyaf dostu bir çalışma ortamı ve daha düzgün ve homojen bir yüzey görünümü sağlıyor. Büyük çalışma genişliği ve iki açma silindirinin aynı anda kullanılmasıyla, küçük elyaflar henüz iplikhanede ilk işlem sırasında üretilmiş oluyor. Sadece tek bir rulo ve daha küçük çalışma genişliğine sahip sistemler için bu mümkün olmamaktadır. Yeni şartlar saatte 3.000 kg’a kadar üretime imkân sağlıyor.

DAHA AZ ALAN GEREKSİNİMİ VE DAHA İYİ ERİŞEBİLİRLİK

Balya çalışması bundan daha kompakt olamaz ve yerden tasarruf sağlayamazdı. 3,5 m çalışma genişliğinde, 460’a kadar balya kadar birleştirilebiliyor. BO-P üzerindeki akıllı bir yer koruması yer kaplayan güvenlik alanlarını gerektirmiyor. Yerden en iyi şekilde yararlanmak için, BO-P ayrıca balya yerleştirme alanına serbestçe erişilebilecek şekilde duvara yakın konumlandırılabiliyor. Ek olarak, sadece bir tarafa döşenen yeni balya hattı, iplikhanedeki balya lojistiğini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Uzun balya döşeme alanı esnek bir şekilde kullanılabiliyor. Alanların farklı uzunlukları olabiliyor. Bu, mesela, katılımsız bir gece veya haftasonu vardiyasını yaymak için faydalı olabiliyor.

BASİT VE KOLAY ÇALIŞMA

Uzaktan kumandalı T-LED, çalışma durumunu da daha büyük bir mesafeden açıkça gösteriyor ve operatör için gereksiz yürümeyi ortadan kaldırıyor. Arıza durumunda ve makinenin çalıştırılmasından önce, net görsel uyarılar veriyor.