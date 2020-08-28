‘Daha Iyi Pamuk’ için Sektör Çalışanlarına Yönelik Eğitimler Başlıyor

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‘Pamukta Entegre Üretim İlkeleri ve Kaliteli Üretim Faktörleri’ konulu eğitim serisi GAP Bölge Kalkınma İdaresi’nin UNDP teknik işbirliği ile yürüttüğü ‘Tarım ve Tarıma Dayalı Sanayide Entegre Kaynak Verimliliği Projesi’ kapsamında bölgede İyi Pamuk (Better Cotton) uygulamalarının yaygınlaştırılma çalışmalarının bir parçası olarak 17-19-21 Ağustos 2020 tarihlerinde Prof. Dr. Cafer Mart tarafından verilecektir.

GAP bölgesi için en önemli ürünlerden biri olan pamuk özelinde çiftçilerin kaynak kullanım verimliliğini iyileştirmeleri ve uluslararası sertifikalı üretim yapabilmeleri için GAP İdaresi ve UNDP, İyi Pamuk Uygulamaları Derneği (IPUD) ile işbiriliği çerçevesinde “İyi Pamuk (Better Cotton)” projesine destek veriyor. Bu kapsamda uygulanan eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin bu ay gerçekleşen ayağında Diyarbakır ve Urfa illerinde İyi Pamuk konusunda çalışan uzmanlar ve çiftçiler başta olmak üzere GAP Bölgesinin 9 ilinde bulunan Kalkınma Ajansları ve Ziraat Odaları dahil tüm sektör çalışanlarına ulaşması amaçlanıyor.