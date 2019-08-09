CPM ERP Boyahane Yönetimi İle Zaman Kaybınızı Ortadan Kaldırın

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CPM ERP, Boyahane Üretim – Yönetim Sistemi ile boyahanelerin iplik, örgü, dokuma kumaş gibi farklı boyama süreçlerini düzenleyecek bir çözüm sunuyor. CPM ERP ile sipariş alımından, teslim edilmesine kadar olan tüm süreç eksiksiz takip edilebiliyor.

CPM ERP, deneyimi ve profesyonel ekibiyle sektörel firmalara oluşturduğu sistemlerle kolaylık sağlamaya devam ediyor. Boyahane Üretim Yönetim sistemleriyle ise boyahanelerin içerisinde bulunan karmaşa, teslim tarihlerindeki hassaslık, proseslere paralel gitmesi gereken boyama süreçleri ve içerisinde bulundurduğu geniş renk skalasıyla en ufak bir hatanın neden olabileceği kayıpların önüne geçmeyi sağlamak için oluşturulan bu sistemde işletme sahiplerinin, tüm iş akışını takip edebilmeleri sağlanıyor.

CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Serkan Ahtagil,”CPM ERP Boyahane Üretim-Yönetim sistemlerini sektörün en ufak bir hatanın ortaya çıkaracağı problemleri baz alarak oluşturduk. Sistemimiz; ürünlerin firmaya girişinden teslim edilişine kadarki tüm süreçlerin takibini ve maliyet analizini kontrol ediyor, kurumsal muhasebeleştirilme ile de üretim maliyetlerinizin hesaplamasını yapıp karlılığın öngörülmesini sağlıyor.” dedi.

CPM ERP Boyahane Yönetim Sistemi Modülleri

Boya ve Kimyasal Reçete Hazırlama: Oluşturulan iş emirlerine istinaden boya ve kimyasal reçeteleri hazırlanır. Reçeteler şablonlardan hazırlanabildiği gibi, aynı ya da ayrı müşteri için RPT olarak da hazırlanabilir. RPT reçete, kullanıcılara ciddi anlamda zaman kazandırır. Tarih bazında sıralanan reçetenin aktif olabilmesi için sadece seçmek yeterlidir.

Boya ve Kimyasal Takibi (Boya – Kimyasal Mutfağı): İş emrine bağlı reçeteler hazırlandığında boya-kimyasal deposuna otomatik olarak boya-kimyasal talebi düşer. Depoda kullanılan terazilere bağlı olarak hammaddeler tartılır ve sistemin kontrol etmesi sağlanır. Tartım işlemleri bittikten sonra talebin kapanması ile ilgili boya ve kimyasallar hammadde deposundan üretim deposuna transfer olur. Böylelikle kapanan her talep sonrası boya ve kimyasallar hammadde deposundan düşmüş olur. Talep kapatıldığında iş emirlerindeki boyama operasyonuna boya ve kimyasal bilgilerini gönderir. Boyama operasyonu tamamlandığında otomatik olarak tüketim gerçekleşir. Sonuçta hem hammadde deposunda, hem de üretim deposunda ne kadar boya ve kimyasal varsa, ne kadar kullanılmış ve ne kadar tüketilmişse maliyetleri ile birlikte anlık olarak takip edilebilir.

Boya ve Kimyasal Reçete Maliyetleri

İster reçete bazında ister verilen kriterlere göre boya kimyasal maliyetleri anlık olarak hesaplanabilir. Firma ve ürün bazında boya kimyasal maliyetleri çıkartılabilir. Günlük kurlardan farklı para birimlerinde de takip edilebilir.

Boya – Kimyasal Dozajlama Sistemleri: Boyahane Üretim – Yönetim Sistemi boya ve kimyasal kullanımlarında Odesi ve Eliar firmalarının sistemleri ile entegre çalışır. Reçete bazlı boya ve kimyasal ilgili otomasyon sistemine gönderilir ve dozajlama bittikten sonra anlık olarak tüketilmiş olur.

Laboratuvar Çalışmaları: Boya ve kimyasal laboratuvarları çok yoğun renk çalışmaları yaptıkları için burada kullanılan boya ve kimyasalların takibi konusunda sıkıntılar oluşabilir. Bir renk için birden fazla çalışma yapılır. Yapılan her çalışma için boya ve kimyasal tanımlanabilir ve sistemin verdiği çıktı üzerinden müşteriye numune gider. Müşterinin onayına göre renk numarası verilir. Böylelikle ne kadar boya, kimyasal ve zaman harcandığı, hangi renklerin daha yoğunlukla çalışıldığı, çalışılan renklerin ne kadarının onaylandığı gibi analizler elde edilerek laboratuvarın çalışma performansı ortaya çıkarılır.

Kartela İşlemleri: Yine birçok yazılım, kartela işlemlerini sistem üzerinde takip ettiremez. Boyahane Üretim – Yönetim Sisteminde ise kartela hem departman hem de depo ile çalışır. işletmenin neresinde olursa olsun, kartelası yapılacaksa öncelikle kartelanın depoya transferi gerçekleştirilir. Kartela deposundan da çıkışı yapılacaksa önce sevkiyat bölümüne, oradan da müşteriye sevki gerçekleştirilir. Böylelikle kartela bölümü için deposunda ne kadar olup olmadığı anlık olarak izlenebilir. Raf Göz Takip Sistemi ile hangi kartelanın nerede olduğu bilgisine kolayca ulaşılabilir.

Raf / Göz Takip Sistemi: Ham depoları, kartela depoları ve mamül depolarında Raf / Göz Takip Sistemi ile ürünlerin lokasyon bilgileri hızlı ve kolay bir şekilde bulunur. Büyük depolarda palet sistemi ile istifleme varsa yine sistemden palet numarası verilerek takibi kolayca yapılabilir.

Kalite İşlemleri: Kalite İşlemleri 3 bölüme ayrılır;

Ham Kalite Kontrol: Ürünlerin işletmeye ilk girişinde yapılan kontroldür. Ürünlerin durumuna göre depoya ya da üretime alınıp alınamayacağına karar verilir.

Ürünlerin işletmeye ilk girişinde yapılan kontroldür. Ürünlerin durumuna göre depoya ya da üretime alınıp alınamayacağına karar verilir. Proses Kalite Kontrol: Üretimlerin belirli safhalarında ürünlerin bir parçası üzerinden testler yapılması gerekir. Testlere göre laboratuvar bir rapor oluşturur. Burada genellikle müşterinin istediği sonuçlarla üretimden gelen sonuçlar karşılaştırılmış olur. Üretimin sonunda ürünlerin “After Care” raporu elde edilir.

Üretimlerin belirli safhalarında ürünlerin bir parçası üzerinden testler yapılması gerekir. Testlere göre laboratuvar bir rapor oluşturur. Burada genellikle müşterinin istediği sonuçlarla üretimden gelen sonuçlar karşılaştırılmış olur. Üretimin sonunda ürünlerin “After Care” raporu elde edilir. Final Kalite Kontrol: Metre makinalarına takılan endüstriyel cihazlarla ürünlerin metrajını, kilogram değerlerini alarak sisteme kaydeden modüldür. Burada ayrıca ürünler üzerindeki hataları birebir girip puanlama sistemine göre ürünlerin kalitesini belirlemek mümkündür. Kalite kontrol esnasında sistem üzerinde lotlama yapılarak ürünlerdeki yüksek önem derecesine sahip lot farklılıkları belirlenir ve ürün müşteriye doğru bilgilerle sevk edilmiş olur.

Operasyonel İşlemler (Rota Takibi): Firmanın iş süreçlerine uygun olarak makine başlarında veya sahada ortak alanlarda refakat kartlarındaki tüm operasyon süreçleri için belirlenen başlangıç ve bitiş parametreleri ile sistem üzerinde operasyon takibi yapılabilmektedir. Her operasyona farklı parametreler tanımlanabilir. Bir operasyon tanımlanmadan bir sonraki operasyona geçilemez. İş emrinin her aşamasında iade gibi süreçler takip edilebilir. Bir iş emri kaç defa tamir edilmiş ise sistem üzerinde anlık takip edilebilir. Operasyon süreci tamamlanmadan kalite kontrol işlemleri yapılamaz. Sahadan toplanan veriler ile tüm süreç analizleri sistem üzerinden anlık olarak raporlanabilir.

Sevkiyat İşlemleri: Sevkiyat bölümü ister topların üzerindeki barkodları okutarak, isterse de parti bazında toplu sevkiyat yapabilir. Sevk işlemlerinde yükleme mantığı ile öncelikle ürünler mamül depodan sanal ara bir depoya alınır. Böylelikle anlık olarak mamül depo stoğundan düşümü gerçekleştirilir. Ürünlerin ne zaman gideceği artık mamül depo için önemli değildir. Ürünler sevk edileceği zaman satış irsaliyesi ile bağlantı yapılarak irsaliyesi kesilir. Siparişe bağlı olduğu için sevk edilen ürünler siparişin miktarından düşerek sipariş durumu da güncellenmiş olur.

Kazan ve Üretim Programı: Bu modül ile boyama kazanlarının programlanması, günlük haftalık üretim takibi, kazan kapasite durum analizleri yapılabiliyor. Aynı zamanda da makineler arası iş atamaları gerçekleştiren modül, işletme içerisine konulan büyük ekranlarda günlük üretimlerin online olarak takip edilmesini sağlıyor.