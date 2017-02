Comez: Dar En Kumaş Teknolojisinde Uzman

Paylaş

Dar en kumaş teknolojisinde uzmanlaşan, kroşe ve çözgü örme makineleri teknolojisinde bir dünya lideri olan Comez, Ekim 2012’den itibaren iş etkinliğini Jakob Müller AG ile birleştirmiştir.

Akabinde, yarım asırdan uzun bir süredir Türkiye’de mümessilleri olan Bilol Makine Mü- messillikleri bünyesine de geçmiştir. 50 seneyi aşkın bir süredir sektörde sağlam bir pozisyon oluşturmasında Comez’e olanak sağlayan becerikliliği ve tecrübesinde en önemli etken müşterileriyle doğrudan ve daimi iletişimini sürdürmesidir. Comez, moda ihtiyaçlarına göre ürün çeşitlerini sürekli çoğaltarak tekstil tasarımcılarının yaratıcılığını genişleten sonuçlar edinmelerini sağlayarak, artan makine kişiselleştirme talepleri doğrultusunda her zaman yenilikçi tekstil ürünleri üretebilen yeni makine modelleri sunmuştur. Dar en kumaş üreticileri, aşağıdaki üretimlerde yardım sağlayan Comez’i son derece yetenekli ve girişimci bir iş ortağı olarak görmektedir.

• İç giyim, gecelik, korse, spor giyim ve aksesuarlar için danteller, şeritler ve bantlar (aynı zamanda logo ve isteğe göre uyarlanmış grafikler ile birlikte)

• Ev tekstilinde ve üst giyimde kullanılan sırma, püskül, kenar ve pervazlar

• Fantezi iplikler

• Şallar, atkılar ve dış giyim için kumaşlar

• Teknik ve medikal ürünler

Comez makineleri üç ana nedenden dolayı her zaman takdir edilmiştir ve rağbet görmüştür:

• Rakip firmaların makineleriyle kıyaslandığında öne çıkan özelliği olarak sayılan “kullanıcı dostu sistem” (düşük düzey bilgiye sahip kullanıcılar dahil) her bir seviyedeki kullanıcı tarafından kullanılan her makineden doğru ve karlı bir kullanım sağlayan, kullanıcıların ihtiyaçlarına özen gösteren zeki bir tasarımın sonucudur.

• Muhteşem “çok yönlülük”, güçlük çekmeden neredeyse sınırsız sayıda iplik türü üretme olanağı olarak algılanmaktadır (ince ve kalın, doğal, el yapımı, sentetik, özel iplikler) ve tek bir makine modelinde kapsamlı çeşitte dar tekstil üretebilmesi makinenin ayarlarını veya birkaç parçayı değiştirerek elde edilmektedir. Bu avantaj, rakip firmaların makinelerinde bulunmadığı, kesintisiz üretime güvenerek tek bir üretim aracı ile çok sayıda kumaş oluşturmalarında (piyasa hareketleri ve moda zevklerindeki değişimlerin üstesinden gelerek) ve yeni piyasa dilimlerinde rekabet edilebilir olmalarında olanak sağladığı için müşteriler tarafından büyük ilgi görmektedir.

• Makine üretim faaliyetinde en yüksek verim oranı seviyesini sağlayan hızlı satış sonrası hizmetine sahiptir.

Makinelerin kalitesi kadar önemli olan bir diğer özellik, Comez tarafından sunulan destek servisidir:

• Dar en kumaş üretimini hedefleyen araştırma ve test projeleri için danışmanlık hizmeti.

• Yeni ürünler için fizibilite oluşturabilmek adına, müşteriler ile ortaklaşa test imkanı. • Kullanıcının belirli ihtiyaçları için özel hazırlayarak, makinelerin özgünleştirilmesi.

• Makine gösterimi ve deneme testleri.

• Eğitim kurslarının mevcut olması. Hedef, Comez makinelerinin kullanılabileceği alanları geliştirmek ve sonuç olarak, kullanıcıların hem geleneksel hem de modern şekilde daha geniş tekstil sektörlerine girebilmesi ve rekabet edebilmesini sağlamaktır. Comez kroşe örme makinelerinin çeşitleri arasında özellikle iki model öne çıkmaktadır.

COMEZ 829/B3

Hem esnek hem de esnek olmayan şeritlerin üretiminde uzmanlaşmış yüksek süratli kroşe örme makinesidir. Mekanik olarak yönetilebilen, yaylı iğne kullanılan, esnek iplikler için gücü barı ve 2 atkı barı ile donatılmış olan, çalışma eni 824.5 mm.’ye kadar genişletilebilen, 12 iğne/inçten 15 iğne/inçe kadar olabilen faynlar ile gelmektedir. Özel bir cihaz sayesinde, karbon fiber barı ile, makinenin hızını harekete göre uyarlayarak 150 mm.’ye kadar gelen atkı hareketlerine ulaşılabilir. Bu makine, tüm işletmelere düzenleme ve bakım için olanak sağlaması adına kolay kullanım ve ulaşılabilirlik özelliklerini barındırmaktadır.

COMEZTRONIC CT-16B/600

Hem esnek hem de esnek olmayan karmaşık dantel çeşitlerini üreten yüksek verimli elektronik kroşe örme makinesidir. Çok yönlülüğü, yüksek performansı ve hızlı ürün köklü değişim süresi ile, bu makine sofistike iç giyim için dantel üreten imalatçılara, özgün üretim imkanı sağlayarak, Comez teknolojisinin yüksek kalitesini en üst seviyede göstermektedir. 12, 20 ve 24 iğne/inç faynları ile mevcut olup, çalışma eni 600 mm.’ye kadar genişletilebilen, yaylı iğneler kullanan ve elektronik kontrollü 16 atkı barı ile donatılmıştır. Yüksek sayıda bar ve elektronik işletme sistemi, çok uzun desen tekrarları ile ayrıntılı desenlerin oluşturulmasına imkan sağlamaktadır.