Columbia’nın “Güçlü Annesi” yaşamını yitirdi

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Outdoor yaşamın öncü giyim markası Columbia’nın 1970 yılından beri Yönetim Kurulu Başkanı ve ‘Güçlü Annesi’ Gert Boyle 3 Kasım, Pazar 2019 günü 95 yaşında yaşamını yitirdi.

Gert Boyle, ilk balıkçılık yeleği üretiminden, markanın reklam kampanyalarının oluşturulması ve markanın başkanlığı gibi pek çok görevi üstlenerek Columbia Sportswear Company için büyük rol oynadı.

Erkek egemen bir sektörde güçlü bir kadın rol model olarak yer alan Gert Boyle, Columbia’nın vizyonunu 95 yaşına kadar her gün hayata geçirmeye devam etti. Keskin zekası ve bilgeliği ile küresel bir marka yaratarak 2018’de yıllık 3 milyar dolarlık net satışında öncü rol oynayan Boyle’un unutulmaz karakteri Columbia Markasına ilham vermeye devam edecek.

Columbia Başkan ve İcra Kurulu Kurulu Başkan’ı Tim Boyle, Gert Boyle’ın vefatı için: “Columbia’dan her gün keyif alan Boyle 95 yaşına kadar çalışmaya devam etti. Hepinizin çok çalıştığını görmekten ve Columbia’nın vizyonunu hayata geçirmekten büyük neşe duyduğunu biliyorum.”ifadelerini kullandı.

Columbia Sportswear Türkiye temsilcisi Gözalan Group’un Yönetici Ortağı Kerem Gözalan on beş senedir birlikte çalıştıkları markanın kurucusu ve çalışma ortağı Gert Boyle için üzüntülerini dile getirdi.