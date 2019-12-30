Çok daha akıllı kasklar!!!

140 desibel üzerinde ses seviyelerine kısa süreli maruz kalanlarda kalıcı duyma kayıplarının ortaya çıktığını biliyor muydunuz? Peki, sadece tek bir el silah atışının 140-170 desibel aralığında ses üretme kapasitesi olduğunu ??? İşte bu gerçeklerden yola çıkarak, Nottingham Trent Universitesi’nde (Birleşik Krallık) bir grup araştırmacı; savaş alanlarında askerleri yüksek desibelli seslerden korumak amacıyla akıllı kasklar geliştirmeye hazırlanıyor.

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesine (School of Art & Design) bağlı olarak faaliyet gösteren, İleri Tekstil Araştırma Grubu (Advanced Textile Research Group- ATRG) liderliğinde yürüyen projede, çok küçük mikrofonlar savunma alanında kullanılan kaskların üzerine geçirilen kılıflar içine örülerek yerleştirilecek. Bu mikrofonların, askerlerin maruz kaldığı gürültü seviyelerini kaydetmesi ve önleyici aksiyonlar alabilmek adına gerektiğinde ilgili veriyi sunması bekleniyor.

Araştırmacılar, ATRG’nin e-iplik teknoloji platformunun “mikromekanik sistem mikrofonlarını (MEMS)” yerleştirmek için kullanılacağını, böylece mikrofonların hem kuru tutulabileceği hem de kask kılıflarının yıkanabilir olacağını belirtiyor.

Ekip, örme kumaş formundaki mikrofonların kullanıcı tarafından fark edilemeyecek kadar küçük olduğunun ve herhangi bir savunma eylemini engeller şekilde de olmadığını özellikle vurguluyor. Daha akıllı kasklar ile askerlerin uzun süreli gürültü/yüksek desibelli sese maruz kalmayla ortaya çıkan duyma kayıplarına yönelik risklerin önemli oranda azalacağı ifade ediliyor.

Savaşların olmaması en büyük dileğimiz ama…